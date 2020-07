No creo que esté descubriendo la pólvora cuando digo que la mayoría de usuarios que siguen un blog como Linux Adictos son usuarios de Linux. Pero, ¿cómo o dónde usan su distribución? Lo más probable es que la hayan instalado en un equipo que traía Windows instalado por defecto, lo que no está mal, pero no está tan bien como un ordenador que ya traiga Linux preinstalado. Aunque no hay tantas como con Windows, opciones hay, y este artículo es una pequeña guía para poder comprar uno de estos ordenadores.

Pero, ¿por qué es esta una buena opción? Por varios motivos, como que los fabricantes ofrecen mejor soporte, sobre todo de hardware. Todo funcionará a la perfección y el software se actualizará 100% como debe, algo que puede no pasar si tenemos un ordenador que vino con Windows. A continuación tenéis una lista de páginas y opciones en donde encontraréis ordenadores con Linux preinstalado.

Antes de empezar, unas advertencias

En este artículo os vamos a hablar de varias tiendas en donde encontraremos ordenadores con Linux preinstalado, pero hay que tener una cosa bien clara, algo en lo que tendremos que fijarnos en el momento de realizar la compra: tiene que estar disponible con el teclado en nuestro idioma. Los más populares suelen estar en varios idiomas, pero hay algunos que no lo están; sólo los encontramos en inglés estadounidense o británico, y eso no nos vale a los de habla hispana porque no podremos usar la Ñ y las teclas no estarán donde estamos acostumbrados.

Otra cosa a tener en cuenta es que muchas de las compañías de las que os hablaremos a continuación están lejos o sencillamente no envían a todo el mundo. En el primer caso, los gastos de envío pueden ser elevados (20-30€); en el segundo, sencillamente no podremos comprar sus productos. Explicado esto, pasamos a hablar de esas tiendas en donde comprar ordenadores con Linux preinstalado.

Tiendas para comprar un ordenador con Linux

PINE64

Siendo sincero, creo que no son los mejores portátiles del mercado, pero hablo de ellos en primer lugar por la filosofía de PINE64. Suelen fabricar equipos muy económicos creados para una comunidad muy especial, con casi nada de lo que ofrecen siendo privativo. PINE64 es una compañía estadounidense que también fabrica otros dispositivos como el PinePhone, la PineTab y el PineTime, llamándose sus portátiles Pinebooks. Suelen ser dispositivos ARM cuyo precio está entre los 100$ y los 200$ (hacen la conversión a Euro exacta).

Tienda de PINE64

Star Labs

Star Labs es una compañía del Reino Unido que se creó por un grupo de usuarios de Linux, quienes crearon los equipos pensando en sus propias necesidades. Todo lo que ofrecen tiene Linux preinstalado, y hay opciones con Ubuntu, Linux Mint, Zorin OS y varias distribuciones más, a las que recientemente se les ha unido elementary OS. Ofrecen ordenadores interesantes, en el sentido de que hay opciones para usuarios medios y no las venden por un precio elevado.

Tienda de Star Labs

Entroware

Entroware es una marca un poco más popular, empezando porque tiene más tiempo en el mercado y terminando porque ofrece opciones muy potentes. Hay que tener en cuenta que se trata de una compañía del Reino Unido que sólo envía sus productos a países europeos, entre los que está España. Venden tanto ordenadores mini como portátiles y ordenadores todo en uno o AIO por sus siglas en inglés. También destaca por sus ordenadores de sobremesa y por ofrecer tres años de garantía.

Tienda de Entroware

TUXEDO Computers

TUXEDO Computers es una compañía alemana que vende ordenadores de escritorio, portátiles y minis con Linux preinstalado. Ofrece una gran variedad, pero muchos de sus ordenadores tienen un precio elevado. Tienen opciones en Intel y AMD y ofrecen una garantía de 5 años. Hay que tener en cuenta que no venden en todo el mundo, pero sí en Europa y Estados Unidos.

Tienda de TUXEDO Computers

Dell

Dell es una multinacional estadounidense especializada en ordenadores que vende y distribuye, entre otras cosas, ordenadores con Ubuntu instalado por defecto. El proyecto con Linux empezó llamándose Sputnik, inició en 2012 y consiguió tanta popularidad que cada año lanzan más y mejores equipos, como el Dell XPS 13 Developer Edition. Ahora también venden equipos con Red Hat.

Tienda de Dell

System76

Los lectores de Linux Adictos habéis tenido que leer algo sobre System76 con total seguridad. Se trata de un fabricante americano que se ha especializado en portátiles, ordenadores de escritorio y servidores. Pero lo que llama la atención tanto o más que su marca de hardware es su sistema operativo, un Pop!_OS basado en Ubuntu que para muchos mejora muy mucho lo que ofrece Canonical.

Tienda de System76

Purism

Otra marca que sonará a nuestros lectores por algo más que sus hardware es Purism. Es la compañía que está detrás de otros proyectos como el teléfono Librem, pero también vende ordenadores con Linux preinstalado. Todo lo que hace lo hace pensando en el software libre, la seguridad y la privacidad. Si mencionábamos que nos sonaría por algo más que por su hardware es porque venden sus equipos con PureOS instalado, aunque también ofrecen otras opciones.

Tienda de Purism

Slimbook

Slimbook es una compañía joven que empezó a operar en 2015. Ofrece equipos que se llevan bien con Linux como portátiles, equipos de escritorio, mini-ordenadore o todo en uno (AIO) y servidores. Los ordenadores que ofrece se pueden pedir eligiendo entre varios sistemas operativos Linux, Windows o con opción en inicio dual Windows + Linux. Fueron los primeros en vender un equipo con software de KDE instalado por defecto y sus portátiles están construidos en metal.

Tienda de Slimbook

ThinkPenguin

ThinkPenguin, cuyo nombre parece claro que está basado en una mezcla entre el «Think Different» de Apple y la mascota de Linux, es una compañía estadounidense que empezó a operar en 2008 con la intención de mejorar el soporte de Linux y otros sistemas operativos gratuitos. En su catálogo encontramos ordenadores de escritorio, portátiles, artículos de redes, de almacenamiento, impresoras, escáneres y otros accesorios que se llevarán bien con Linux. Su garantía puede llegar hasta los 3 años, pero dependerá del artículo elegido.

Tienda de ThinkPenguin

Emperor Linux

Esta es una de las compañías más antiguas de las mencionadas en este artículo. Ofrecen portátiles con Linux desde 1999 con soporte total para todo lo relacionado con el kernel que desarrolla Linus Torvalds. En su catálogo encontramos portátiles con funciones especiales como el Molecule RD3D, lo que usa la pantalla Auto-Stereo 3D de Sharp o la línea ThoughBook de Panasonic. También ofrecen tablets, como la Raven que está basada en la serie X del ThinkPad. Se supone que vende a todo el mundo, pero habrá que comprobarlo en el momento de realizar la compra.

Tienda de Emperor Linux

Vikings

Vikings es una compañía alemana que vende hardware libre certificado por la Free Software Foundation y que tiene Linux preinstalado por defecto, más concretamente Debian, Trisquel o Parabola. En su catálogo encontramos equipos de escritorio, portátiles, servidores, routers, placas y otros componentes internos. Sus ordenadores incluyen coreboot o Libreboot. Pueden llegar a ofrecer una garantía de tres años, aunque algunos de sus productos están garantizados por un año.

Tienda de Vikings

Juno Computers

Juno Computers es una compañía británica que ya vendía equipos con elementary OS desde antes del acuerdo que ha firmado Daniel Foré este junio de 2020 con varias OEMS. También venden equipos con Ubuntu. Incluyen una aplicación propia conocida como Kronos que nos permite instalar rápidamente aplicaciones comerciales como Chrome, Dropbox, Spotify o Skype, pero esto será decisión nuestra, no una obligación. La garantía que ofrecen está limitada a un año.

Tienda de Juno Computers

LinuxCertified

Con este nombre, no debe sorprender a nadie que esta compañía norteamericana ofrezca equipos con Linux preinstalado. Lo hacen en ordenadores de marca Lenovo, o por lo menos así es en el momento de escribir estas líneas. Entre las distribuciones que podemos elegir tenemos Ubuntu, Fedora, Open SUSE, CentOS, Redhat y Oracle Enterprise Linux.

Tienda de Linux Certified

Hay que estar atentos a las noticias de los proyectos

Aquí no pretendo darme un paseo por las decenas de proyectos Linux que existen y añadir decenas de enlaces. Mi intención al escribir este punto es haceros saber que existen opciones que ofrecen los mismos proyectos, como los MintBox. Se trata de ordenadores de sobremesa, no muy grandes, que tienen instalado por defecto Linux Mint, el sistema operativo basado en Ubuntu que se hizo popular por hacer muy bien las cosas y por desarrollar el entorno gráfico Cinnamon. Otra opción interesante, en este caso del equipo de Kubuntu, es el Kubuntu Focus, pero sólo será interesante para los usuarios más exigentes porque se trata de un equipo potente y caro.

Conclusión

Hay muchas opciones que nos permitirán adquirir un portátil con Linux preinstalado, pero hay que saber dónde buscar. En este artículo hemos incluido sólo tiendas que sabemos que envían a casi todo el mundo, pero hay algunas más para los residentes en Estados Unidos y Canadá. Siempre podemos confiar en marcas populares e instalarle nuestra distribución Linux favorita por nosotros mismos, pero el soporte no será el mismo y, si podemos, merece la pena por lo menos valorar la posibilidad de comprar un ordenador con Linux preinstalado.