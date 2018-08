Los complementos de Test Pilot que podemos utilizar en Mozilla Firefox

No hace mucho tiempo que os hablamos de Test Pilot, un nuevo programa de desarrollo dentro de Mozilla para Mozilla Firefox. Este nuevo programa está teniendo mucho éxito y está haciendo que muchas funciones nuevas lleguen al navegador web más libre que existe.

El éxito de estos complementos de Test Pilot y del propio programa de desarrollo es tal que algunos de esos complementos o nuevas funciones ya han pasado a la rama principal y estable de Firefox. Con ello la posibilidad de utilizarlo o instalarlo en nuestra versión de Firefox.

A continuación os vamos a mostrar algunos de estos complementos que están activos para testear o algunos recientemente cerrados que ya podemos encontrar para Mozilla Firefox estable. En total son 10 funciones nuevas que nos ayudarán a tener una navegación web más productiva y útil.

Side View

Creo que el complemento estrella de Test Pilot es Side View, una función nueva que nos permite abrir varias páginas web dentro del navegador web. Y muchos de vosotros me diréis ¿pero ya está para eso las pestañas y las ventanas nuevas, no? Efectivamente, pero Side View divide la pestaña o ventana y en un pequeño lateral, como si fuera una barra lateral, se muestra el enlace o url que hayamos indicado. Así el usuario no tiene que cambiar de pestañas ni partir el escritorio en dos partes, sino que tiene la opción de trabajar con este método.

Además, Side View es un gran complemento para los desarrolladores web ya que la vista que emite Side View es una versión responsive o para móvil que exista de ese enlace, por lo que podemos desarrollar en tiempo real sin necesidad de utilizar otros complementos en Mozilla Firefox.

El funcionamiento de Side View es muy sencillo. Una vez que lo hemos instalado, aparecerá un botón en la barra superior con forma de rectángulo partido. Al pulsar sobre él nos aparecerá la ventana lateral de Side View. Ahora que está activa, tan solo hemos de navegar con la ventana principal y si queremos ver un enlace en Side View, hacemos click derecho sobre el ratón y nos vamos a la opción “Open link in sidebar” para que se visione en link en la ventana lateral.

El funcionamiento es muy sencillo y cuando lo instaléis comprobaréis el funcionamiento tan sencillo y su fuerte relación con el navegador web. Muchos usuarios han comenzado a utilizarlo y eso es bueno puesto que el testeo ayudará a depurar y hacer que Side View funcione mejor aún.

Notes

Notes es un complemento más antiguo que Side View pero desde hace unos días que se ha mejorado notablemente. Notes es una aplicación de notas que nos permite añadir notas y apuntes sobre las webs que navegamos o de manera independiente. No hace mucho, Firefox lanzó una aplicación que funciona igual pero esta funciona con Microsoft Focus, el navegador web de Mozilla para Android. Las notas de esta aplicación se sincronizan con Notes y entre navegadores, lo que hace que tengamos una aplicación de notas muy potente.

Pero, a diferencia de otras aplicaciones como Evernote o Google Keep, Notes de Firefox utiliza markdown para crear notas e información, algo que hace más sencillo el escribir notas en dispositivos móviles y más fácil aún el poder sincronizar la información entre dispositivos.

Para su funcionamiento solo necesitaremos una cuenta de Firefox Sync e instalar tanto el complemento de notas en el navegador web como en la app para smartphone o tablet. Esto hará que tengamos todas las notas sincronizadas y disponibles en cualquier dispositivo.

Color

Color fue uno de los primeros complementos que se lanzaron para el programa Test Pilot. Color no es un complemento que nos sirva para coger los colores que aparecen en las páginas web sino que es un complemento o función que nos servirá para cambiar la paleta de colores de Mozilla Firefox. La personalización es algo que valoran muchos usuarios y hasta ahora eso significaba gastar una gran cantidad de recursos que no tenía ni el ordenador ni el navegador web.

Color nos permite dar un toque distinto al navegador web sin por ello hacer que consuma grandes cantidades de recursos del navegador web o del ordenador. Podemos instalar Color como el resto de complementos, a través de la web oficial de Test Pilot.

Send

Send es un complemento para enviar grandes archivos a usuarios que no están en nuestra red privada, es decir, a través de Internet y de nuestro navegador Mozilla Firefox. Send es un servicio que lanzó Mozilla hace unos cuántos meses, resultado de su cambio de rumbo tras el abandono de Firefox OS. El complemento Send de Test Pilot nos permite utilizar el servicio Send desde el propio navegador web.

Es bastante útil si necesitamos enviar grandes cantidades de archivos o archivos pesados a través de Internet y no queremos utilizar otras redes como P2P o torrent. Send nos dará un enlace directo a los archivos que subamos pero este enlace no durará eternamente sino que tendremos una hora para descargar ese archivo o sino el enlace se borrará y no podremos hacerlo. Una interesante herramienta para añadir a nuestro navegador web.

Firefox Lockbox

La seguridad y privacidad son dos elementos que a muchos usuarios preocupan y dos elementos que nunca han olvidado en Mozilla, de ahí que se haya lanzado Firefox Lockbox, un gestor de contraseñas que podremos utilizar en nuestro smartphone y para la navegación web desde nuestro smartphone. Firefox Lockbox es un complemento que solo funciona, por el momento, para iPhone.

Firefox Lockbox utiliza un cifrado de 256 bits para encriptar las contraseñas que utilicemos. Además, los datos estarán en la cuenta de Firefox Sync, por lo que además de tener más seguro las contraseñas, tendremos la posibilidad de tener estas contraseñas en cualquier dispositivo iOS que tengamos. Ni que decir tiene que para hacer uso de Firefox Lockbox necesitamos una cuenta Firefox Sync, el navegador web Mozilla Firefox en nuestro iPhone o iPad e instalar Test Pilot.

Page Shot

Page Shot es un complemento que nos permite realizar capturas de pantalla de las páginas web que visitamos y almacenarlas como si fueran enlaces web. Estas capturas de pantalla se almacenarán como Pocket almacena los enlaces, es decir, se guardarán dentro del navegador web y estarán disponibles hasta que queramos o cuando queramos.

Además nos permitirá compartir esas capturas de pantalla a través de redes sociales. Un complemento bastante útil si trabajamos habitualmente con capturas de pantalla. La instalación de Page Shot es similar al resto de complementos de Test Pilot.

Tracking Protection

Tracking Protection es un complemento creado con el fin de que aplicaciones web no puedan coger los datos personales que residen en el navegador web. Se creó tras la polémica de Facebook y la venta de datos a empresas y eso hizo que el complemento cogiera una fama relativa aunque no efímera.

La idea de este complemento es ofrecer lo mejor de la navegación privada sin tener que abandonar ciertos elementos de la navegación tradicional. De ahí la utilización de este complemento. Además, Track Protection nos muestra el nivel de seguridad de las páginas web que estamos visitando así como información relativa a nuestra privacidad.

Containers

Containers es otro complemento de seguridad que creo que ya está disponible como complemento independiente. La idea de Containers es crear diversos perfiles o tipos de usuarios que nos permitirán tener una navegación más segura o anónima debido a la partición de la navegación entre estos perfiles.

El funcionamiento de Containers es más similar al sistema de Perfiles de Google Chrome que al sistema de perfiles de la red TOR, lo que personalmente hace que lo utilice como un complemento de Productividad más que como un complemento de seguridad, en cualquier caso es interesante y muy útil si echamos en falta la mencionada función de Google Chrome.

Min Vid

Muchos de nosotros utilizamos Mozilla Firefox para ver videos, bien sean de Youtube o bien sean de Vimeo. Min Vid es un complemento que nos permitirá ver los videos de Youtube o Vimeo de forma minimizada. Esto nos permitirá navegar por Internet, escuchando el sonido de Youtube sin necesidad de cargar toda la web de Youtube y sus funciones extras. Es útil si estamos acostumbrados a utilizar Youtube como un Spotify gratuito.

Tab Center

Tab Center es un complemento destinado a la personalización de Firefox. La idea de Tab Center es mover las pestañas de Firefox de la parte superior a la parte lateral, al igual que hacen otros navegadores web como Opera. Tab Center es un complemento que nos permite ser más productivos y personalizar el navegador web aunque si utilizamos más de un ordenador, posiblemente el uso de este complemento sea contraproducente. En cualquier caso es una opción buena para personalizar Firefox sin fastidiar el navegador web ni cargarlo de código innecesario que ralentice la navegación web.

¿Me quedo solo con un complemento?

Hemos realizado una exhaustiva lista de complementos de Test Pilot, pero no son los únicos que existen. Como hemos dicho al principio del artículo, el éxito de Test Pilot es sorprendente y eso ha hecho que existan muchos complementos y funciones nuevas y otras que rápidamente pasen a estado estable. En cualquier caso, os recomiendo que de manera periódica se revisen los complementos pues pueden aparecer nuevos que nos ayuden con ciertas tareas habituales.