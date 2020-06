Compilación: Juegos míticos que puedes usar en Linux

En el pasado hubo muchos grandes videojuegos, y no me estoy refiriendo solo a juegos clásicos o retro como Super Mario, Sonic, etc., y similares. Sino a otros títulos que fueron muy aclamados en su época, donde arrasaron y ahora intentaré que vuelvan a «arrasar» en tu distribución GNU/Linux favorita gracias a esta compilación donde te recordaré algunos títulos con los que comenzar a revivir aquellos tiempos…

Esta lista de videojuegos generó una fantástica crítica en su momento, y seguro que recordarás más de uno de estos juegos. Ahora, por diversos motivos, se pueden jugar en tu distro, ya sea por proyectos que han surgido, ports nativos, e incluso por el uso de capas de compatibilidad como Wine o emuladores que permiten rescatarlos.

Dune 2000: un mítico videojuego de estrategia de los años 90 que se transformó en uno de los más jugados. Con libro y película en el que se basa este título incluido. Puedes probar a usar Wine para ejecutarlo, usar una MV con VirtualBox con Windows XP instalado, y también el proyecto OpenRA.

Worms: el clásico videojuego de la guerra de los gusanos también causó una gran adicción en su momento. Aunque hay varias versiones que podrás «revivir» usando Play On Linux y Wine. Pero también debes saber que existen clones muy divertidos como Hedgewars y WorMUX.

Commandos: otro de los grandes títulos del pasado reciente. Un videojuego super entretenido en el que tenías que controlar a un comando de soldados especializados en distintos campos a lo largo de las diferentes misiones. Puedes usar Wine para las distintas versiones que existen, pero ya sabes que han lanzado una edición remasterizada que encontrarás en Steam, y con Proton puede correr en Linux.

Ewjim: mítico personaje que era básicamente una lombriz con un traje espacial que le daba superpoderes. Es un videojuego de plataformas con varios niveles en los que tendrás que superar increíbles retos. Puedes encontrar la versión 1 y 2 (las mejores) para Linux.

Half Life: un shooter en tercera persona que ha generado una gran cantidad de MODs adicionales. Muchos disponibles en Steam de Valve para Linux de forma nativa. Además, con la llegada del nuevo y esperado título Alyx, podrás aprovechar para retroceder y podértelo pasar desde el principio para seguir el hilo de la historia al completo…

Command and Conquers: otro de los que han tenido remasterización como Commandos. En su día, junto con Dune, fue de los mejores videojuegos de estrategia en tiempo real. Existen gran cantidad de títulos dentro de esta saga, cada uno tiene su favorito. Para mi es Tiberian Sun. Aquí, nuevamente tienes la opción de OpenRA como Dune, y Wine. Además, si lo recuerdas, te comenté hace unos días de otro interesante proyecto que podría traer cosas nuevas…

Por supuesto, esto solo es una pequeña muestra. Hay tantos… ¿Cuál es tu videojuego favorito?