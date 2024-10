Esta semana, Valve ha anunciado el lanzamiento de la versión estable de SteamOS 3.6. Aunque antes lanzó varías actualizaciones para ir dándole forma y se supone que va bien, siempre cabe la posibilidad de que algo vaya un poquito peor, o que nosotros estemos experimentando un fallo que nos esté haciendo la vida imposible. SteamOS es un sistema inmutable con actualizaciones atómicas, y nos permite volver a versiones anteriores en estos casos.

Aunque es una posibilidad, por lo menos en la actualidad no es permanente, no es igual que en un PC. Poniéndome como ejemplo, mi portátil principal usa Manjaro, y si decido usar un kernel anterior por el motivo que sea, al reiniciar vuelve a usar esa versión. Del mismo modo, si inicio desde un USB con el menú que en mi caso está en F12, al reiniciar vuelve al mismo sistema. Esto también pasa en la Steam Deck, pero no cuando lo que queremos es usar una versión anterior; siempre reiniciará a la versión que aparece la primera de la lista, como explicaremos más adelante. Iba a decir a la última versión, pero sería una verdad a medias.

Cómo usar versiones anteriores de SteamOS

Cuando SteamOS se actualiza, mantiene la versión anterior del sistema operativo por lo que pueda pasar. Es una imagen atómica del sistema operativo.

Para elegirla, lo que hay que hacer es pulsar el botón de los tres puntos, luego el de encendido, al escuchar el sonido soltamos el de encendido y mantenemos el de los tres puntos hasta entrar en el modo de recuperación. Veremos algo como esto:

Ahí estamos viendo cinco opciones: la versión actual, la inmediatamente anterior a la actualización — o dicho de otro modo, se hizo un punto de recuperación justo antes de actualizar –, dos opciones como las anteriores, pero añadiendo también el menú de arranque y una quinta opción para restaurar de fábrica. Si lo que queremos es volver atrás porque experimentamos un fallo con el que no podemos vivir, hay que elegir la cuarta opción, que en este caso sería SteamOS 3.5.19 con su menú de arranque.

Si os estáis preguntando sobre el mensaje de «1 failure», es de lo más normal. Puede detectar un fallo por cualquier cosa, como puede ser que hayamos intentado entrar al menú de restauración sin éxito la primera vez que lo intentamos.

Siguiendo con el proceso

Como hemos mencionado anteriormente, al reiniciar volverá a la primera de la lista, pero se puede solucionar escribiendo un comando en el terminal. Para ello hay que:

Si estamos en el modo juego, pulsamos el botón de Steam->Iniciar/Apagar->Cambiar a escritorio. Si no hemos configurado una contraseña del sistema, hay que hacerlo. Se puede hacer desde el menú de inicio, haciendo clic en el usuario que por defecto es «Steam Deck User», lo que nos llevará a la página de usuarios y allí podremos crear la contraseña. A continuación, abrimos Konsole, disponible en el menú de inicio, y escribimos este comando, tal y como se explica en el foro de Steam:

sudo rauc status mark-active booted

Como es un comando sudo, nos pedirá la contraseña, y por eso teníamos que ponerla. Aparecerá un mensaje «rauc-Message» y, en teoría y si todo ha salido bien, ya podremos reiniciar en la versión que estábamos buscando desde que nos encontramos con el problema que nos obligó a volver atrás.

A tener en cuenta sobre la función de recuperación

Es importante tener en cuenta cómo trabaja esta función de recuperación. SteamOS ofrece la opción actual y la anterior, sean cuáles sean. En la imagen aparece 3.6.19 y 3.5.19 porque son la actual y la anterior, pero si yo pongo 3.5.19 y hago que los cambios sean permanentes, el orden se invertiría. Cuidado con esto, que no es una especie de barra libre como sí lo es con el kernel de Linux si instalamos uno nuevo y no eliminamos el anterior.

Y así es como podemos volver atrás en el tiempo si algo va mal en nuestra Steam Deck. Esperamos que nunca necesitéis lo descrito aquí.