Cómo vivir sin Netflix u otros servicios similares. Hace diez años esta cuestión nunca se hubiera planteado. La mayoría de nosotros ni siquiera habíamos oído hablar de este servicio. Sin embargo, ahora es casi imposible encontrar un hogar de clase media que no tenga una suscripción a este servicio o uno similar.

Algunos expertos consideran que el modelo actual de contenidos ilimitados por una tarifa plana está a punto de agotarse. Las razones son varias.

Por mi parte, llegué a la conclusión de que lo que gastaba en esa plataforma no se justificaba para el uso que le daba. Decidí buscar alternativas y el código abierto me ayudó.

Los ochenta no eran geniales, solo lo parecen en la tele

Ahora que los nacidos en los sesenta y setenta están llegando a puestos directivos en las productoras de contenidos, decidieron producir montones de programas para revivir su adolescencia. Claro que, como concesión a la generación milénica, en clave políticamente correcta. Para quienes no lo vivieron, puede parecer la mejor década de la historia

Sin embargo, los adolescentes de los ochenta, hubiéramos matado por servicios como Netflix o Spotify.

Crecí con cinco canales de televisión abierta. Los casetes eran caros y tenías que esperar a que las filiales de las multinacionales decidieran editarlas. Las películas en video tenías que ir a alquilarlas y para los títulos más interesantes debías esperar bastante.

Entonces ¿Por qué no somos felices con un catálogo amplio de películas y música tan extenso a un precio razonable?

Hasta los años setenta, el consumo de contenidos estaba atado a un lugar físico. Si querías ver una película o escuchar un disco o programa de radio, tenías que hacerlo en el lugar donde estaba el receptor. Con la aparición de la radio a transistores y el Walkman, la cosa empezaría a cambiar.

En el caso de contenidos en video, hubo que esperar hasta este siglo a que hubiera tecnología que permitiera ver lo que querías cuando y donde querías.

Y ahí empezó el problema.

Por primera vez la oferta superó a la demanda. Antes, cuando tenías que esperar una semana para ver si el protagonista se salvaba del villano, el interés se mantenía. Ahora, pudiendo ver temporadas completas, te das cuenta cuando los guionistas se quedaron sin imaginación.

A esto hay que sumarle la fragmentación en los contenidos. No a todos nos gusta todo lo disponible. Y a veces lo que nos gusta, por cuestiones de derechos no llegamos a tiempo a verlo. Por si fuera poco, se van sumando nuevas plataformas, propiedad de las distintas productoras. Es probable que terminemos pagando cinco plataformas para ver como mucho un diez por ciento de su contenido.

Cómo vivir sin Netflix usando el código abierto para buscar alternativas.

Este es un blog serio, por lo tanto, no hay lugar para mulas y torrentes. Si quieres ver La casa de papel sin pagar, deberás buscar en otro lugar.

Hace unos años, Linus Torvalds comentó que leía cada vez más libros autopublicados en Amazon, en lugar de los editados. En lo personal, me está sucediendo lo mismo con los vídeos. Encuentro más interesante el contenido producido por ameteurs que por profesionales.

Free Tube

Free Tube podría ser una más de las aplicaciones para reproducir vídeos de Youtube, pero, se diferencia de ellas por una cosa importante. En lugar de utilizar la API de Yotube, utiliza la de Invidious. Esto permite que puedas navegar e incluso suscribirte a canales de Youtube, sin que Google pueda utilizar la mayoría de sus técnicas de rastreo.

Si quieres más privacidad, puedes usarlo junto a la red Tor.

Free Tube está disponible para Windows, Linux y Mac

Google2SRT

Un punto clave para resolver como vivir sin Netflix, es tener subtítulos adecuados. Todavía recuerdo a un voluntario de un sitio de Internet que tradujo el nombre del músico Thelonious Monk por “el monje Telonio” Por no hablar de cuando me pasé medio capítulo de Dr House, pensando quién sería ese doctor Casas que tanto nombraban.

Hay muchos programas que te permiten bajar vídeos de Youtube, pero no todos te permiten bajar subtítulos. Para eso está Google2SRT.

Para usar este programa necesitas tener instalado OpenJDK u Oracle Java. El programa, te permite descargar el subtítulo de un vídeo o el de todos los correspondientes a una lista de reproducción. Tiene una función de traducción, pero los resultados no son muy buenos.

JDownloader 2

En otra oportunidad hablé de este programa diciendo que lo consideraba imprescindible. JDownloader2, también basado en Java, JDownloader 2 te permite descargar vídeos de casi cualquier sitio, incluyendo subtítulos y pistas de audio.

OBS Studio

En caso de que quieras guardar un vídeo de un sitio que no permita descarga, podemos usar la fuerza bruta. OBS Studio nos permite hacer capturas de vídeo del escritorio, de ventanas y de reproductores multimedia. Por supuesto que tienes que estar presente para iniciar la grabación.

OBS Studio está disponible en formato Flatpak y Snap. Además de binarios para Windows y Mac.