Netflix es la más antigua de las plataformas de video bajo demanda y puede decirse que es la que inventó el negocio. Google no inventó el negocio de los buscadores ni es el más antiguo, pero es la empresa que domina el mercado. Esta combinación hace que si buscas en Google «Cómo ver Netflix en Linux» los primeros resultados que veas estén completamente desactualizados.

La verdad es que ver Netflix en Linux no tiene demasiados secretos y, los pocos que hay te los cuento en este artículo.



Sobre flashes, luces plateadas y Steve Jobs

Si algo tratamos de hacer en esta serie de artículos, un poco más extensos de los que publicamos habitualmente, es que no solo copies comandos en la terminal, sino que entiendas lo que estás haciendo y sus consecuencias. De todas formas, puedes ir a la próxima sección donde están las instrucciones.

Ver Netflix en Linux es muy fácil. Pero, lograr que lo fuera requirió de muchas deliberaciones, de herir de muerte a un producto líder de una gran empresa de informática y, un cambio de mentalidad en el ejecutivo de otra.

La historia del visionado de video en la web comenzó con un software llamado Future Splash que incluía herramientas de animación para una web que básicamente consistía en textos y fotos fijas. Para ver estas animaciones se necesitaba de un visor especial que se distribuía con los principales navegadores de la época. Adquirido por Macromedia, su nombre se acortó a Flash y se convirtió en el estándar para la reproducción de contenido multimedia en la web.

En el 2004, Flash incluyó soporte completo para videos y en el 2007 se convirtió en la tecnología elegida por tres ingenieros y un inversor para motorizar un servicio de visionado de videos producidos y subidos por los usuarios. Lo conocemos como Youtube y ahora es propiedad de Google.

En el año 2007 Microsoft sacó su propia tecnología para la transmisión de contenido multimedia conocida como Silverlight. Aunque nunca fue muy popular entre los usuarios si fue la elegida por muchas empresas y organizaciones para transmitir contenidos con derecho de autor. Una de ellas fue Netflix. Es por eso de que en muchos de los tutoriales sobre cómo ver Netflix en Linux te vas a encontrar con que te piden que instales algo llamado Moonlight (la versión de Silverlight para Linux). No tienes que hacerlo.

Cuando los dispositivos móviles inteligentes comenzaron a popularizarse, Adobe (Que había comprado Macromedia) intento portar Flash sin demasiado éxito. Steve Jobs que quería garantizarse el monopolio de la distribución de aplicaciones para sus dispositivos, lo usó como excusa para sacarse de encima a una tecnología que podía permitir a los desarrolladores comercializar aplicaciones sin compartir las ganancias con Apple.

Apple junto con Mozilla y Opera venían trabajando con el apoyo del World Wide Web Consortium, la entidad que supervisa la evolución de los estándares web, en una nueva versión de HTML, el lenguaje que define la estructura de una página web. Conocida como HTML 5, esta nueva versión, junto con el uso de Javascript y CSS3, tenía las capacidades multimedia y de interactividad de Flash, pero consumiendo menos recursos y por tratarse de estándares abiertos no necesitabas pagarle una licencia a Adobe para utilizar un programa específico. HTML 5 era tan bueno en lo que hacía que Microsoft desechó Silverlight y se convirtió en un fanático de los estándares web abiertos.

DRM

Flash seguía teniendo un punto a favor (Para los creadores y distribuidores de contenidos).

DRM son las siglas en inglés para Gestión de los Derechos Digitales. Esta gestión consiste en el uso de la tecnología para controlar y gestionar el acceso a material protegido por derechos de autor. Se trata de restringir el acceso y la distribución de dicho contenido a lo permitido por el titular de esos derechos.

En general el uso de DRM consiste en la utilización de código informático que inhabilita la copia de contenidos o limita el número de dispositivos desde los que se puede acceder a un producto, aplicaciones que restringe lo que los usuarios pueden hacer con su material o el cifrado de los medios digitales, a los que sólo puede acceder quien tenga la clave de descifrado.

Mediante el uso de DRM se logra:

Limitar la capacidad de los usuarios para editar, guardar, compartir, reenviar, imprimir o hacer capturas de pantalla de los contenidos.

Establecer fechas límites al acceso del contenido por parte del usuario.

Establecer limitaciones de acceso por ubicación geográfica.

Poner marcas de agua que indiquen la cantidad del contenido.

Después de muchas discusiones, el W3C aprobó una extensión denominada Encrypted Media Extensions (EME) que permitió incorporar tecnologías DRM en el contenido visualizado en reproductores basados en HTML 5. Netflix comenzó a probarlo en dispositivos móviles en el 2013 y luego lo extendió a su versión web.

Cómo se puede ver Netflix en Linux

Ver Netflix en Linux es tan sencillo como elegir tu navegador preferido (Firefox, Chrome, Opera, Vivaldi o Brave son algunos de los compatibles) e ir a la web de Netflix. A continuación, ingresa tu usuario y contraseña. Es posible que se abra una ventana emergente pidiendo autorización para instalar un complemento. Acepta la instalación y, luego que esta termine, si no lo hace automáticamente cierra y vuelve a abrir el navegador. Con esto podrás ver el contenido sin inconveniente.

Hay que mencionar que, al no tener una aplicación nativa para Linux, solo tendrás acceso a las posibilidades del reproductor web. Es decir, que, por ejemplo, no podrás ver películas o series sin conexión. Tampoco existen, hasta donde sé. aplicaciones de terceros que permitan la descarga (Como no sea la captura de pantalla mediante software o hardware. Lo que si hay es aplicaciones web que consisten en poco más que un navegador que te lleva directamente a la página.

Algunas de ellas son:

Netflix-web : Realmente no hay demasiado que decir de esta aplicación salvo que ni te molestes en instalarla Su desarrollador ni tan siquiera se tomó la molestia de llenar una descripción y no activó la opción para ver contenido protegido en el navegador por lo que solo sirve para ver el catálogo y realizar funciones administrativas.

: Realmente no hay demasiado que decir de esta aplicación salvo que ni te molestes en instalarla Su desarrollador ni tan siquiera se tomó la molestia de llenar una descripción y no activó la opción para ver contenido protegido en el navegador por lo que solo sirve para ver el catálogo y realizar funciones administrativas. ElectronPlayer: Si ves contenido en Netflix, Youtube, Twitch, Floatplane y Hulu probablemente te interese esta aplicación que te permite acceder rápidamente a todos esos sitios. Bastante mejor programada que la anterior, te permite optar por la opción de pantalla completa, determinar el servicio con el cual iniciar y ocultar el menú. De todas formas, no deja de ser un navegador.

Kodi

Kodi es un software que te permite convertir tu ordenador en un completo centro multimedia. Disponible para Windows, Mac y Linux (Seguramente está en los repositorios de tu distribución) dispone de complementos que amplían su funcionalidad. Uno de ellos permite ver Netflix. En este caso se trata de un complemento no oficial por lo que el siguiente tutorial no incluye garantías.

Ten en cuenta que los nombres de las secciones pueden ser diferentes en distintas variantes del español.

Instala Kodi desde el gestor de paquetes de tu distribución. Pulsa en el icono de la rueda dentada (Esquina superior izquierda) Activa Mostrar notificaciones. Activa Orígenes desconocidos. Descarga la versión del complemento que corresponda. Pulsa en el icono de la rueda dentada. Presiona en Add-ons. (Segundo botón de la primera fila) Pulsa en Instalar desde archivos zip. Busca el archivo y presiona para instalarlo. Presiona en Instalar desde repositorios. Pulsa sobre CastagnaIT Repository for Kodi. Selecciona Video add-ons. Elige Netflix. Presiona en Instalar. Pulsa en Ok. Vuelve a la pantalla principal y pula en Add-ons (Complementos). Pulsa en Netflix.

Alternativas sin DRM a Netflix

Cómo era de esperar, la incorporación de tecnologías DRM a los estándares web no cayó bien en la comunidad del software libre y de código abierto. Dado que esas tecnologías limitan severamente los derechos de los usuarios finales, se realizan campañas para combatir su uso y evitar suscribirse a servicios como Netflix que las utilizan activamente.

Como alternativa, sugieren consumir contenidos de los siguientes sitios que no aplican dichas restricciones: