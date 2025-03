Hace una semana, el proyecto que hay detrás de la alternativa más popular a Photoshop lanzó GIMP 3.0. Hay muchas novedades, entre las que destaca que, por fin y aunque ya esté bien extendida la cuarta versión, ha pasado a usar GTK3. También ha habido otros cambios que gustarán menos, como que ahora no es posible que los iconos de las herramientas muestren todas las de un grupo al pasar el cursor por encima.

¿Qué se puede hacer para recuperar ese comportamiento? Nada. O sí, acostumbrarse a la nueva manera de hacerlo. Por lo que he podido leer, uno de los motivos de la eliminación de mostrar el grupo completo al hacer hover sobre el icono es la consistencia. GIMP 3.0 se diseño pensando también en las tablets, dispositivos que no pueden simular el paso del cursor; todo lo que hacen son toques/clics. Como no tengo tablet no puedo asegurar cómo se hace en ellas sin buscar más o preguntar a una IA, pero las cosas están como están ahora.

GIMP 3.0 nos obliga a acostumbrarnos

En un principio yo había pensado que haciendo clic y manteniendo me permitiría moverme por las opciones de un grupo y que soltando encima de una la seleccionaría. Pero no. La manera correcta de hacerlo es con un clic derecho. Así el menú se despliega y no desaparece hasta que haces clic en una herramienta o fuera de ellas. Se ve lo de la captura de cabecera, y lo mismo que antes veíamos arrastrando el cursor por encima.

Hay otra manera de seleccionar las herramientas, o más bien una recomendación: recordar los atajos de teclado que más vamos a usar. A la derecha de cada herramienta aparecen estos atajos, y yo recuerdo, por ejemplo, que con la T introduzco texto, la M selecciona el cursor para mover y la Q la herramienta de alineado.

GIMP 3.0 ya ha llegado en forma de versión estable, pero le queda mucho por mejorar. En mi caso veo al menos dos fallos, uno más grosero que el otro: en Plasma 6.3.3 con Frameworks 6.12 no muestra el icono del programa en la ventana de mismo, lo que se queda en un fallo cosmético. Pero hay menús desplegables en los que, por lo menos en mi caso, sólo puedo ver la flecha de arriba y abajo:

Por otra parte, en mi Ubuntu 25.04 preliminar ni siquiera es posible ponerlo en español. Así que, bueno, hay que acostumbrarse a lo nuevo y a la espera por las mejoras

GIMP 3.0 se puede descargar desde su sitio web oficial. Desde allí, los usuarios de Linux podemos descargar una AppImage. También podemos descargarlo desde Flathub y no debería tardar mucho en llegar a los repositorios oficiales de las diferentes distribuciones Linux.