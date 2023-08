Recientemente hemos escrito un artículo sobre MX Linux, la distribución que ocupa la primera posición en DistroWatch desde hace mucho tiempo y parece no querer abandonar ese puesto. No hablamos mucho de la distro en sí, más allá de explicar que básicamente es un Debian pensado para facilitar las cosas a los usuarios. Lo hace desde el mismo instalador, y también ofrece las MX Tools que es de lo que vamos a hablar hoy aquí.

Con el nombre de MX herramientas en español, MX Tools es un conjunto de herramientas gráficas que facilitan la gestión de MX Linux. Se puede encontrar en el menú de inicio si se busca en el idioma en el que está el sistema operativo, es decir, «mx herramientas» si se usa en español; no lo intentéis con «mx tools» porque no aparece. Si por el motivo que sea no la encontramos, siempre podemos buscar «bienvenida», abrir la aplicación de Bienvenida a MX y lanzarla haciendo clic en el texto que aparezca junto al icono de herramientas.

Un par de notas sobre estas herramientas

Me gustaría decir un par de cosas de estas MX Herramientas. La primera que es una aplicación que actúa como menú para acceder a otras muchas aplicaciones. Cuando se lanza una app, la ventana de las herramientas desaparece para dar paso a la app elegida, y cuando se cierra esa app se vuelve a la ventana de las herramientas.

La segunda es que en el momento de escribir este artículo no todo está traducido al español. Los apartados son Live, Maintenance, Setup, Software y Utilities.

Las herramientas que forman parte de las MX Tools son muchas, pero no todas son exclusivas. Lo mejor de esta aplicación es que es una ventana en donde veremos muchas opciones para configurar cualquier rincón del sistema operativo. En el momento de escribir este artículo, que ha sido poco después del lanzamiento de MX 23, hay un total de 32 herramientas:

Empezaremos hablando de las dos últimas, ya que son pocas y muy genéricas. Formatear USB es una sencilla herramienta que sirve para formatear unidades USB.

Sólo hay que elegir un USB, indicar el formato, una etiqueta, asignarle una tabla de particiones, si así lo queremos, y darle a Siguiente. Es aún más sencillo que hacerlo con GParted, ya que esta app tiene sólo un cometido.

La información rápida del sistema muestra justamente eso, aunque además de rápida también es detallada como muestra la siguiente captura.

En el apartado de software encontramos herramientas para gestionarlo:

Instalador de paquetes DEB.

Una herramienta para agregar claves GPG.

Una herramienta para gestionar los repositorios, para elegir espejos o activar y desactivar PPAs.

Y el instalador de paquetes que vemos en la siguiente captura. Para instalar paquetes desde aquí sólo hay que buscar, marcar y clic en Instalar.

Continuamos ahora por el principio, en donde encontramos la sección «Live» que es para imágenes de CD que se pueden usar a modo de Live Session. La herramienta MX Live Usb-Maker es como Etcher o Imager (Raspberry Pi), y sirve para «quemar» imágenes ISO para crear Live USBs. Sólo hay que seleccionar un USB de destino, la imagen a crear y algunas opciones extra.

Snapshots, una de las herramientas estrella de MX Linux

La herramienta de Snapshots es para hacer una copia de nuestro sistema que podremos usar como una Live Session. Sirve como copia de seguridad, y nos permite instalar el sistema operativo tal y como lo teníamos si algo ha salido mal. El tamaño del USB de destino dependerá del tamaño de nuestra instalación, ya que la ISO será una copia exacta de la misma.

El segundo apartado con más herramientas es el de mantenimiento. En él encontramos herramientas sencillas, como MX Limpiador, que sirve para eliminar archivos temporales, caché y otros archivos innecesarios, la gestión de usuarios o el administrador del disco, que nos permitirá por ejemplo configurar el punto de montaje, pero también otras como la configuración de Samba (conexiones de redes locales). Entre el resto de opciones de mantenimiento, encontramos:

Chroot Rescue Scan: una herramienta que rescatará instalaciones que han dejado de funcionar (más información). No habrá nada que rescatar si no hay un segundo sistema instalado.

Programador de trabajos: para programar tareas, que puede ser la ejecución de scripts.

Opciones de Arranque: sirve para gestionar el arranque, entre lo que podemos hacer que no se muestre el logotipo al iniciar o darle más tiempo al GRUB.

Reparador de arranque: permite arreglar el arranque con opciones como la reinstalación del GRUB, entre otras.

El apartado más poblado es el de la configuración (Setup). También es el más genérico, y en él encontramos algunos apartados como el de Acerca de…, la configuración del teclado, el brillo o la fecha y hora. Pero también:

Configuración de bash para configurar cómo actúa el bash en el terminal.

Instalador de drivers de NVIDIA, que los descargará e instalará si ejecutamos MX Linux en un equipo con tarjeta NVIDIA.

Un instalador de codecs, que tras consultarnos si queremos ir adelante por ser software privativo los instala.

Herramienta para gestionar Conky, en donde vemos, por ejemplo, que se puede mover con Alt+clic+ arrastrar.

Herramienta para gestionar las conexiones de red.

Selector de sonido, desde donde podremos elegir la salida del audio, por ejemplo, para elegir la salida HDMI.

Una herramienta básica para gestionar los sonidos del sistema.

Paseo por MX, que sirve a modo de tutorial.

MX Tweak, que es la herramienta de Xfce para realizar cambios estéticos.

Una herramienta para hacer una lista de los paquetes instalados por el usuario para reinstalarlos si fuera necesario.

Y eso sería todo, que, como habréis podido comprobar, no es poco. MX Linux es una distro de las más populares cuando se baja del escalón de las más usadas (Ubuntu, Debian, Red Hat…), y lo es por el uso de software como sus MX Tools, o MX Herramientas para los que lo prefieran en español. Facilitan mucho las cosas, sobre todo para los usuarios menos experimentados. Sin duda, una de las mejores opciones para usar Debian si no se quiere usar Debian.