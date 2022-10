Hace ya varias versiones, no recuerdo exactamente desde cuál, que Ubuntu (GNOME) muestra el logotipo del fabricante junto al del sistema operativo cuando se está cargando. Esto puede quedar muy estético si el logotipo de la marca te gusta, pero un dolor si no. Por ejemplo y sin ir más lejos, mi Lenovo, que no sé qué les dio hace años para sustituir el nombre por el mismo con un fondo sin demasiado sentido. Esto se puede cambiar.

El resultado final sería lo que tenéis encabezando este artículo, que no es más que lo que muestra GNOME Boxes al iniciar Ubuntu, ya que no se mueve sobre un hardware real. Aquí explicaremos los pasos para conseguir este efecto, un tutorial original de Ji Mingkui, quien también ofrece las imágenes para facilitar las cosas.

Poner el logo de Ubuntu

Los pasos a seguir serían estos:

Ubuntu usa usr/share/plymouth/themes/bgrt/bgrt.plymouth como tema Plymouth por defecto, por lo que sólo hay que editarlo. En el primer paso, entraremos a una ventana del terminal y escribiremos (nano por gedit si ya se está en 22.10):

sudo gedit /usr/share/plymouth/themes/bgrt/bgrt.plymouth

En el archivo que se abre, hay que poner el valor de UseFirmwareBackground a «false», tanto en boot-up, como en shutdown y reboot. Guardaremos los cambios, y el proceso dependerá del editor de textos que estemos usando. Con lo que hemos hecho hasta aquí, el logo del fabricante desaparecería, por lo que hay que continuar para añadir el de Ubuntu. Hay que crear una imagen de fondo con la resolución de nuestra pantalla. Para saber lo que tenemos, hay que mirar en Configuración/Monitores.

El logo de Ubuntu está en la ruta usr/share/plymouth/themes/spinner/bgrt-fallback.png, y es el que tendremos que poner en la imagen de fondo que acabamos de crear. Mingkui ofrece dos imágenes ya creadas por él: Imagen con resolución 1366×768.

Imagen con resolución 1920×1080. Ahora hay que abrir un terminal y escribir un comando para poner el fondo en la ruta correcta y ponerle el nombre correcto. El comando sería (cambiando Descargas si no está en esa carpeta y el nombre del archivo si se usa otro):

sudo cp ~/Descargas/splash-1920.png /usr/share/plymouth/themes/spinner/background-tile.png

Y eso sería todo. Para ver los cambios sólo hay que reiniciar. Cuando Canonical actualice el tema, algo poco habitual, lo hecho aquí se perderá, a no ser que se realicen los pasos opcionales que propone Ji.