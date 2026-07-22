Cómo sincronizar archivos en Proton Drive desde Linux

Si eres usuario de Linux y te preocupa la privacidad, es muy probable que utilices los servicios de Proton. Sin embargo, al llegar a Proton Drive, te habrás topado con el clásico muro: a diferencia de Windows y macOS, no existe un cliente gráfico de «instalar y listo» que cree esa cómoda carpeta mágica sincronizada en tu sistema. Aunque, espero que lo lancen, ya que utilizo su VPN, y para ProtonVPN sí que tengo una app cliente nativa gráfica…

La buena noticia es que sí puedes integrar Proton Drive en tu explorador de archivos de Linux de forma automática, segura y transparente. En este tutorial te enseñamos cómo lograrlo usando el método utilizando Rclone y la nueva alternativa oficial.

Método 1: Crear una carpeta virtual con Rclone («Estilo Dropbox»)

Rclone es considerada la «navaja suiza» de la gestión de nubes en Linux. Cuenta con soporte nativo oficial para multitud de servicios de almacenamiento en la nube, entre ellos también para el cifrado de Proton Drive, lo que nos permite montar tu nube como si fuera un disco duro local o una carpeta más de tu Home. Es la opción más cercana a tener el cliente oficial instalado.

Paso 1: Instalar Rclone en tu sistema

Abre tu terminal e instala Rclone utilizando el gestor de paquetes de tu distribución:

# En Debian, Ubuntu y derivados: sudo apt install rclone # En Arch Linux y derivados: sudo pacman -S rclone # En Fedora y openSUSE: sudo dnf install rclone sudo zypper install rclone

Paso 2: Configurar el acceso a Proton Drive

Una vez instalado, inicia el asistente de configuración en la terminal:

rclone config

Sigue detenidamente estos pasos dentro del menú interactivo:

Escribe n para crear un «New remote» (Nueva conexión). Dale un nombre identificativo, por ejemplo «ProtonDrive». Aparecerá una lista larga de servicios. Busca el número correspondiente a Proton Drive (suele indicar «protondrive») y escríbelo. Introduce tu correo electrónico de Proton asociado con el que te registraste al servicio y tu contraseña cuando te lo solicite. ¡Ojo al 2FA! Si tienes activada la autenticación en dos pasos (muy recomendable), el sistema te pedirá el código temporal de tu app de autenticación (TOTP). Confirma que todo es correcto y sal del asistente.

*Importante: Tus claves de cifrado de Proton Drive deben haber sido generadas previamente iniciando sesión al menos una vez en la web oficial. Si es una cuenta completamente nueva, entra primero a su web.

Paso 3: Montar la nube en una carpeta local

Ahora vamos a crear una carpeta en tu ordenador donde se «reflejarán» tus archivos de la nube, por ejemplo, puedes crearla dentro de tu directorio personal:

mkdir ~/ProtonDrive

Para montar Proton Drive en esa carpeta con un rendimiento óptimo de lectura y escritura, ejecuta el siguiente comando:

rclone mount ProtonDrive: ~/ProtonDrive/ --vfs-cache-mode full &

El parámetro de VFS caché es el secreto para que los archivos grandes y la caché funcionen de manera idéntica a una aplicación nativa. Si abres tu explorador de archivos (Nautilus, Dolphin, Thunar, etc.), verás la carpeta activa y podrás arrastrar, abrir o eliminar archivos en tiempo real.

¿Cómo automatizar el inicio de Proton Drive al encender el PC?

Si optaste por el método de Rclone, querrás que la carpeta esté disponible siempre que enciendas tu ordenador sin tener que escribir comandos. La forma más sencilla en entornos de escritorio como GNOME, KDE o XFCE es abrir la aplicación Aplicaciones de inicio (Startup Applications). Añade una nueva entrada con los siguientes datos:

Nombre: Proton Drive Mount

Proton Drive Mount Comando: rclone mount ProtonDrive: /home/<usuario>/ProtonDrive –vfs-cache-mode full (Asegúrate de usar tu nombre de usuario de Linux).

Ahora ya puedes usar tu servicio de almacenamiento en la nube en tu distro favorita…

Método 2: La nueva alternativa oficial (Proton Drive CLI)

Si eres un purista de la terminal, prefieres scripts automatizados o simplemente no quieres montar carpetas virtuales, estás de enhorabuena. Proton lanzó oficialmente su propia herramienta de interfaz de línea de comandos (CLI) basada en su SDK unificado. Aunque no te dará una carpeta en el entorno gráfico, el CLI oficial es perfecto para tareas de administración y copias de seguridad programadas mediante cronjobs.

Solo tienes que descargar el paquete CLI de la web oficial de Proton Drive, disponible tanto para arquitectura ARM como para x86. Se trata de un simple script, así que no importa la distro que tengas. Una vez descargado el archivo proton-drive, dale permisos de ejecución:

cd Descargas chmod +x proton-drive

Permite comandos directos como:

Para autenticar tu máquina Linux: proton-drive auth login Subir archivos de un directorio local a la nube proton-drive filesystem upload ./ruta/mis/archivos/local/ejemplo /my-files/ejemplo skip Para descargar archivos de la nube a local proton-drive filesystem download /my-files/ejemplo skip ./ruta/mis/archivos/local/ejemplo

Puedes consultar las instrucciones de instalación específicas para el CLI en con la opción help.