Cómo seguir usando uBlock Origin en Vivaldi y otros navegadores con base Chromium, ahora que es «imposibe»

Hace ya algunas semanas desde que Google actualizó Chromium para, entre otras cosas, no permitirnos usar algunas extensiones. Entre ellas, la que más nos ha afectado es uBlock Origin, que de hecho parece ser una de las responsables del salto a Manifest v3. Al principio, el navegador con base Chromium nos avisaba de que ya no es compatible y la desactivaba, pero bastaba con volver a activarla. Ahora la elimina tras reiniciar el navegador.

Lo bueno es que, por lo menos de momento, se puede seguir usando. No será posible para siempre, pero ahora mismo sí lo es. Aquí vamos a explicar cómo volver a usar uBlock Origin en Vivaldi, aunque el proceso debe ser válido en otros navegadores con base Chromium. Dicho sea de paso, creo que no merece la pena hacerlo en Brave, ya que su bloqueador es un fork del original.

Seguir usando uBlock Origin… mientras sea posible

El método no es muy complejo. Hay que instalar la extensión manualmente cada vez que se reinicie el navegador, lo que para mí no es un gran drama porque no suelo cerrarlo ni apagar mi portátil casi nunca.

Lo primero es ir a vivaldi:extensions o chrome:extensions, es decir, a la página en donde están todas las extensiones. Luego activamos el interruptor para ver el modo desarrollador.

A continuación vamos a la página oficial de uBlock Origin en GitHub, al apartado de lanzamientos. Hacemos clic en Assets y descargamos la opción acabada en chromium.zip. Podemos elegir un lanzamiento estable, pero también otros etiquetados como «pre-release». Descomprimimos el ZIP. Ahora, en la ventana de extensiones del navegador hacemos clic en «Cargar desempaquetado» que está a la izquierda en la captura anterior. Buscamos la carpeta descomprimida e instalamos la extensión.

Y eso sería todo… hasta que reiniciemos el navegador, que habrá que repetir el proceso porque la extensión desaparecerá.

Lo malo de este método

Este método es válido, pero no es lo mismo que cuando el soporte era oficial. Las reglas y otras opciones desaparecerán a no ser que se haga una copia de seguridad de las extensiones del navegador, algo que no tengo claro si recomendar o no. El funcionamiento será completo, pero como cuando lo instalamos la primera vez.

¿Y por qué no confiar en los bloqueadores nativos? Porque no son buenos en comparación. Incluso el de Brave, que es un fork, no ofrece tantas opciones. Sí permite seleccionar elementos y crear reglas, pero es más sencillo, y no pare bien. uBlock Origin Lite es otra opción, pero tampoco me parece la mejor.

Así que, mientras sea posible, lo mejor es hacer este tipo de «carga lateral» o «sideload» de la extensión.