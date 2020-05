Cómo saber la temperatura de la CPU en Linux con GUI

Ya sabrás que existen varias formas de comprobar la temperatura de la CPU y otros elementos de hardware en tu distribución GNU/Linux. Una de la que ya hemos hablado es usando lm_sensors, un módulo que permite conocer las temperaturas de los sensores instalados en el equipo desde la línea de comandos. Pero existen otros métodos para hacerlo de forma más intuitiva.

Me estoy refiriendo a métodos para poder ver la temperatura desde un programa con GUI. De esa forma es más sencillo consultar estos valores de sensores para la mayoría de los usuarios. Para ello, solo necesitas seguir unos sencillos pasos para instalar un programa que permita mostrar las mediciones de los sensores…

Existen varios programas, uno de ellos es Hardinfo, del que también hemos hablado en LxA en el pasado. Un programa que es una buena alternativa a software de Windows como AIDA64 o Everest. Al igual que esos, Hardinfo también permite mostrar los grados de los sensores del sistema. Pero este programa no es el que nos interesa ahora.

i7z, TLP y thermald son otras alternativa a Hardinfo y Psensor, así como para lm_sensors. Si las quieres probar, eres libre de elegir la que más te satisface…

El programa que mostraré en este artículo se llama Psensor. Con él podrás ver la temperatura de tu hardware de una forma sencilla. Además, tiene las siguientes funciones:

Ver la temperatura de los sensores de la placa base, como el de la CPU y GPU.

Mostrar el valor de temperatura de los discos duros.

Muestra también la velocidad de rotación de los ventiladores.

Monitorizar el uso de la CPU.

Applet indicador para Ubuntu (en las últimas versiones).

Para instalarlo, solo tienes que ejecutar estos simples comandos (según la distro y gestor de paquetes que uses):

sudo apt install psensor sudo dnf install https://raw.githubusercontent.com/rpmsphere/x86_64/master/p/psensor-1.2.0-5.1.x86_64.rpm sudo yum install https://raw.githubusercontent.com/rpmsphere/x86_64/master/p/psensor-1.2.0-5.1.x86_64.rpm

Una vez instalada la app, puedes ejecutarla buscándola en el Dashboard o el menú de aplicaciones de tu distribución GNU/Linux. Una vez la tengas abierta, no tiene mayor problema. Verás cómo tiene una GUI muy sencilla e intuitiva. Puedes configurar las estadísticas de los sensores que quieres que se muestren en el monitor, etc. Desde ahora, la temperatura del hardware no tendrá misterios para ti…