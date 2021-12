Cómo saber si una canción tiene Copyright en Linux

Cuando te encuentras una canción, o cualquier otro sonido, en plataformas de streaming como YouTube, Twitch, etc., siempre es interesante conocer si ese audio está protegido con derechos de autor o copyright o si es de dominio público y puedes usarlo libremente. Esto es aún más importante si te dedicas a subir vídeos a estas plataformas y no quieres que te los eliminen por violar los derechos.

Para poder hacer esto, es muy sencillo si sigues los pasos de este tutorial. Además, también conocerás los tipos de derechos que puede tener una canción y qué te permitiría hacer cada uno de ellos…

Tipos de derechos que afectan a las canciones: no todo es Copyright

Cuando se habla contenidos creados por un autor o autores, éste contenido se puede publicar de múltiples maneras. El autor puede optar por:

Libre de derechos : son canciones o sonidos que carecen de derechos, por lo que cualquiera puede usarlas para lo que necesite, sin tener que pagar regalías, o infringir ninguna ley. Suelen ser muy populares en webs donde hay galerías con recursos de este tipo pensados para que cualquiera las pueda usar en sus presentaciones, vídeos, etc. Esto incluye publicarlas bajo dominio libre también, e incluso monetizarlas sin restricciones y de forma legal. Eso sí, que sea libre de derechos no siempre es sinónimo de gratis, ocurre algo similar al software libre o de código abierto, una cosa es que puedas acceder a su código y otra muy diferente que el desarrollador no pueda cobrar por su trabajo…

Copyright: si la canción está protegida con © , es el autor el que tiene todos los derechos reservados. Él es el único que puede explotar la obra, aunque existen acuerdos para ceder ciertas licencias pagando royalties o regalías. Los demás, no podrán usarla ni para trabajos no comerciales, ni siquiera para vídeos caseros, y mucho menos para monetizar. A no ser que tenga derechos cedidos por el autor, por ejemplo, si has pagado para hacer una versión, si pagas para poderla emitir en algún medio (radio, TV, Internet), etc. Y recuerda, el hecho de haber pagado por una canción o un disco no te convierte en poseedor de los derechos, solo puedes escucharlo tú mismo y nada más. El resto de cosas se consideran piratería (hacer copias, distribuirlo, etc.). Incluso si reproduces las canciones de tu Spotify Premium, de Youtube, o de un CD que has comprado, en tu local comercial o un vehículo donde transportes pasajeros. Eso también está perseguido…

Cómo saber si una canción tiene Copyright

Cuando la canción está subida a alguna plataforma popular de streaming, como puede ser YouTube, etc., existen formas sencillas de cómo saber si una canción tiene copyright. Eso te evitará problemas a la hora de usarla, o de que te retiren el vídeo, e incluso que incurras en un delito.

Por lo general, si no se trata de un tema clásico muy antiguo, y es una canción bastante actual de un artista conocido, al 100% tendrá copyright, por lo que no podrás usarlo en ningún caso. El problema viene con aquellos sonidos de autores desconocidos o canciones menos populares donde no se sabe si tienen copyright o si están bajo otra licencia. Para esos casos, sigue los siguientes tutoriales:

Cómo saber si una canción tiene copyright en YouTube

Si quieres comprobar si un vídeo o canción tiene derechos de autor o no, YouTube tiene medios para saberlo, especialmente tras la entrada en vigor de la Ley de Copyright Europea y la DMCA norteamericana. La plataforma ahora tiene la potestad de poder retirar cualquier contenido ilegítimo sin previo aviso, y sin la intervención del autor, aunque también admite reclamaciones.

YouTube identificará las piezas de audio que tengan copyright en un vídeo de la plataforma y las presenta en YouTube Studio. Para ello, sigue estos pasos:

Entra en Youtube Studio. En el menú de la izquierda pulsa Contenido. Luego, en la pestaña Subidas, busca Restricciones. Puedes ver ahí si tiene algún tipo de restricción. Si pasas el cursor por encima de las restricciones listadas, te dará más información sobre lo que significa.

También puedes usar webs como Eproves.com donde introduces el nombre de la canción y escanea si tiene derechos o no. Así de simple…

¿Y en Twitch cómo se hace?

Si estás en Twitch, es probable que también te topes con canciones que tienen copyright. El funcionamiento y las reglas de protección de derechos son muy similares a las de YouTube. Solo existe una diferencia, y es que el que haya subido contenido protegido sin consentimiento del autor, podrá recibir tres strikes. Al tercer strike o aviso se eliminará la cuenta de dicho usuario.

En este caso, solo las canciones bajo Soundtrack by Twitch que hayas encontrado de dominio público, con CC que te permita usarlas, o sin copyright podrás usar.

Cómo saber si una canción tiene copyright en Instagram

En las redes sociales como Instagram también se suben muchas canciones a los stories para usar como fondos en los vídeos. Por supuesto, esta plataforma también tiene restringido el uso de canciones con copyright. Si usas una canción con derechos, se te avisará. Y si no la eliminas tras el aviso, será eliminada de forma automática, se silencia el vídeo, o se bloqueará.

Solo podrás usar canciones libres de derechos o bajo licencias CC…

Cómo funciona el sistema de Copyright de Spotify

La plataforma de streaming musical sueca, Spotify, también tiene su propio sistema para proteger los derechos de autor. Permite subir canciones a la plataforma, pero no podrás incumplir su política. Estar pagando una suscripción Premium de la plataforma no te da derecho para usar sus canciones como quieras, solo para reproducirlas para uso propio.

Recursos para conseguir audio sin copyright

Para poder trabajar tranquilo de que las canciones están libres de copyright y las puedes usar para tus trabajos sin problema, también tienes varios recursos, como los catálogos o bibliotecas de música libres de derechos. Estos bancos contienen gran cantidad de canciones y sonidos que puedes descargar y usar:

Eso sí, siempre revisa el tipo de licencia que tiene, ya que como he citado antes, si es CC, no todas permiten el uso comercial…