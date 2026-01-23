Kodi no es un reproductor que podamos etiquetar de normal. Puede hacer mucho, pero casi todo lo hace diferente. Kodi es una biblioteca multimedia, y funciona como tal. Lo malo de esto lo podemos descubrir al intentar abrir un vídeo suelto en el famoso programa: su diseño se lo impide, y puede ser un quebradero de cabeza si, como yo en el ejemplo de la imagen de cabecera, sólo queremos reproducir un vídeo sin mucha configuración.

Lo que vamos a hacer aquí es explicar cómo reproducir vídeos sueltos en Kodi, aunque no funcionará en todos los escritorios para Linux, o por lo menos no se garantiza. Y es que tu escritorio puede hacer la magia por sí mismo… o puede que no. Sea como sea, vamos a explicar como reproducir vídeos en Kodi.

La manera oficial: añadirlo a la biblioteca

La manera oficial de ver vídeos en Kodi es añadirlos a la biblioteca:

Vamos al apartado Vídeos y dentro elegimos Archivos.

Es posible que dentro lo tengáis vacío. Lo que hay que hacer es elegir «Añadir vídeos».

En el siguiente paso, podemos añadir la ruta manualmente, pero yo recomiendo elegir «Buscar». Esto nos permitirá navegar a la carpeta que queramos añadir. Tras elegirla, podemos indicar qué tipo de contenido habrá en esa carpeta. En la captura de arriba yo tengo una para películas, otra para series, una que me crea automáticamente un complemento que tengo instalado y la carpeta vídeos. Yo añadí la última para poder reproducir cualquier vídeo que añada a esa carpeta. No indiqué si contendría películas o series, de manera que no la escanee para la biblioteca, pero sí puedo reproducir los vídeos. A partir de ahora, si queremos reproducir un vídeo suelto, lo metemos en la carpeta Vídeos de nuestro sistema operativo, lo buscamos desde el apartado general de Kodi Vídeos y yendo a la carpeta Vídeos.

Para películas y series, en el momento de añadir la carpeta podemos indicar su contenido, y añadirá metadatos si hay algún complemento que lo haga. Pero aquí estamos hablando de vídeos sueltos.

Añadiendo la fuente

Otra manera de hacerlo es añadiendo la fuente y abriendo los vídeos desde el explorador de archivos.

Vamos a la rueda dentada de Kodi.

Después, elegimos «Explorador de archivos».

Dentro, elegiremos «Añadir fuente»

Si vamos a usar este método para vídeos sueltos, yo recomiendo elegir «Buscar» y añadir «Carpeta de inicio». De esta manera, reproducir un vídeo será tan sencillo como entrar al explorador de nuevo, elegir nuestra carpeta de inicio y navegar hasta el vídeo.

Abrir un vídeo en Kodi con comando y con «Abrir con…»

Quedan un par de maneras más, las más cómodas, pero las que podrían no funcionar. La primera es con un comando: basta con escribir «kodi ruta-al-video», donde lo primero es el programa que debe estar instalado (funciona en Linux) y lo segundo la ruta completa al vídeo, y el vídeo se reproducirá. Puede que el terminal muestre algún mensaje de error o de que no está demasiado de acuerdo, pero funciona.

Lo otro que puede funcionar depende de si el escritorio lo soporta o no, y tampoco se garantiza que vaya a salir bien. Es hacer clic secundario sobre el tipo de archivo, como puede ser vídeo.mp4 para archivos MP4, acceder a sus propiedades y, en el apartado del software que lo va a abrir, buscar Kodi. En Manjaro KDE os garantizo que funciona, y es de lo más cómodo. No ha sido una posibilidad siempre, pero en la actualidad sí lo es.

Hay que tener en cuenta un par de cosas con estos últimos métodos: al no estar en la biblioteca ni nada, toda la información del vídeo se perderá cuando lo paremos. En VLC, por ejemplo, cuando finaliza el vídeo se cierra, pero sigue apareciendo en la lista de reproducción. Si lanzamos un vídeo con un comando o con «Abrir con…» y elegimos Kodi, no podremos acceder a él una vez finalice. No es un gran problema, pero es algo a tener en cuenta.

Y de esta manera se pueden reproducir vídeos en Kodi, ya sea tirando de biblioteca añadida, buscándolos con el explorador y abriendo directamente el archivo de vídeo.