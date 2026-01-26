Hace unos días publicamos un artículo que explicaba cómo reproducir un vídeo suelto en Kodi, sin que tengamos que añadirlo a la biblioteca Lo hicimos porque hay gente que tiene esa duda, y hay ocasiones en las que puede ser útil. Hoy venimos a resolver otra duda: la de cómo reproducir un disco en Kodi, también sin añadirlo a la biblioteca. Sí, es posible, pero hay que adivinar cómo, pues no es lo más intuitivo.

Si abrimos una carpeta con varios archivos de audio en Kodi, podremos ver todo su contenido. Si reproducimos el primero, se quedará ahí; jamás pasará a la segunda canción. Lo que tenemos que hacer es un pequeño truco, pero antes tenemos que preparar a nuestro Kodi para que pueda navegar por las carpetas de nuestro sistema operativo.

Reproduce un disco en Kodi sin añadirlo a tu biblioteca

El proceso es de lo más sencillo si ya tenemos añadida la fuente en el explorador de Kodi. Si no, se hace de la siguiente manera:

Abrimos Kodi. Accedemos a la rueda dentada y luego a explorador de archivos. Dentro seleccionamos «Añadir fuente…», le damos a buscar y yo recomiendo añadir la carpeta personal, de manera que podamos navegar por todas nuestras carpetas. Esto no es posible de entrada en la versión flatpak (está limitada a Vídeos, Música y Descargas), pero se puede conseguir como explicamos aquí. El siguiente paso es volver al explorador de archivos de Kodi y entrar en la carpeta del disco. Como hemos explicado, da igual que elijamos el primer archivo de audio, que pasará del resto. El truco es hacer clic derecho en un archivo/Cambiar contenido y luego elegir Música. Con esto, lo que hemos hecho es permitirle entender que todo es música. Pasará a mostrar la lista de todo lo que hay, y ahora sí, al elegir una canción se añadirá el resto a al cola.

Pulsando el tabulador nos llevará a la vista de reproducción, y desde allí, si pulsamos la M veremos los controles:

Pista anterior, rebobinar canción, pausa, stop, adelantar canción y pista siguiente a la izquierda.

Lista de reproducción, marcar como favorito, modo de repetición, modo de aleatorio, letras y ajustes a la derecha.

El disco será tratado como cualquier otro que esté en la biblioteca, pero sin añadirlo.

Y así se puede reproducir un disco suelto en Kodi.