El próximo 28 de febrero llegará Plasma 6.0, una actualización muy importante para el escritorio de KDE. Aunque yo no he experimentado fallos serios desde que subieron a Plasma 5, es posible que algo falle y plasmashell se cierre por completo. En ese momento veremos las aplicaciones, pero el panel inferior con Kickoff, por ejemplo, dejará de estar accesible. Ante un caso como el descrito o algo similar, ¿cómo podemos solucionarlo sin reiniciar el sistema operativo?

La mejor manera es hacerlo desde el terminal. El comando puede variar dependiendo de la versión de Plasma en la que estemos, y no era igual en KDE 4 que en Plasma 5. En la anterior versión del entorno gráfico se usaba el comando killall plasma-desktop && kstart plasma-desktop – ahí queda por si hay alguien que aún esté en esa versión -, pero a partir de la versión 5 se cambió el nombre del paquete a plasmashell. Los comandos quedarían así:

Reiniciar Plasma desde el terminal

Hay al menos dos maneras de reiniciar Plasma desde el terminal: con killall y con kquitapps5 . El segundo no funcionará en Plasma 6, pero el primero es válido tanto para la v5.x como para la v6.x:

killall plasmashell && kstart plasmashell

El segundo quedaría así:

kquitapp5 plasmashell && kstart5 plasmashell

En el momento de escribir este artículo, por lo menos la orden kstart6 no existe, pero eso no significa necesariamente que no vaya a hacerlo nunca. Teniendo en cuenta que el primero funciona en ambas versiones, quizá merezca la pena recordar sólo ese.

Qué hacen estos comandos

killal termina todos los procesos asociados con lo que le sigue, en este caso plasmashell.

termina todos los procesos asociados con lo que le sigue, en este caso plasmashell. kquitapps5 , o terminado en 6 si lo llegan a implementar, cierra la aplicación que le indicamos después, la misma que en el ejemplo anterior. Prácticamente hacen lo mismo, pero el primero es un comando de Linux y el segundo de KDE.

, o terminado en 6 si lo llegan a implementar, cierra la aplicación que le indicamos después, la misma que en el ejemplo anterior. Prácticamente hacen lo mismo, pero el primero es un comando de Linux y el segundo de KDE. kstart se usa para lanzar aplicaciones, y lo que hará es iniciar Plasma.

Todo junto y para resumir, lo que hacen estos comandos es cerrar Plasma, o terminar de cerrarlo del todo, y volverlo a abrir, lo que es reiniciar el entorno gráfico. Rápido y sencillo.