Cómo realizar una recarga segura en crédito Claro

Si eres cliente de la compañía de telecomunicaciones Claro y te preguntas cómo puedes realizar una recarga segura, entonces en esta guía podrás aprender paso a paso a cómo hacerlo de una forma muy sencilla. Así podrás tener tu tarjeta de prepago siempre lista para poder realizar las llamadas que necesitas hacer, y con todas las ventajas de usar este tipo de tarifas.

Aunque se pueden realizar las recargas de varias formas, el método preferido por muchos es usar la tarjeta de crédito para poder realizar un pago seguro, rápido, y con total comodidad… Más aún en la actual situación, con la amenaza del SARS-CoV-2 y las restricciones impuestas por algunos gobiernos.

Ventajas de la recarga segura

Las tarjetas prepago tienen unas ventajas bastante atractivas con respecto al contrato, como un mayor control de lo que consumes, carecer de pagos de cuotas mínimas si no usas la línea, mayor privacidad al no firmar un contrato con una compañía que tenga todos los datos que se cuentan en un contrato, etc.

No obstante, una de las mayores desventajas de esta modalidad se ha hecho especialmente negativa durante la pandemia, ya que se deben recargar con cierta frecuencia cuando el saldo se agota. Al que no tienes que hacer en las de contrato, ya que siempre contarás con saldo ilimitado al estar asociados a tu cuenta y cobrarte una cantidad cada mes.

Pese a eso, los actuales servicios cuentan con varias modalidades para realizar la recarga segura de tu saldo. Unas modalidades que te permitirán recargar desde la comodidad de tu hogar el saldo que necesites y usando métodos de pago seguros como puede ser la tarjeta de crédito.

Así no tendrás que salir de la comodidad y protección de tu hogar en estos tiempos tan convulsos donde se aconseja no salir para evitar contagios, e incluso se imponen algunas restricciones para que solo se pueda salir a ciertas horas con los toques de queda, o solo para tareas de primera necesidad.

Cómo recargar el móvil con crédito en Claro

La empresa de telecomunicaciones brasileño-mexicana Claro te ofrece unos servicios cómodos para realizar recarga segura desde donde necesites y eligiendo varios métodos de pago, como usando el crédito de tu tarjeta. Si eres un usuario de estas líneas y necesitas hacer la recarga, tan solo tendrás que seguir estos sencillos pasos:

Para una recarga segura, puedes ir a la web oficial de Claro Recargas. Allí podrás ingresar el número de teléfono asociado a la tarjeta que quieres recargar. Recuerda agregar introducir el código del área donde vivas seguido del teléfono. Pulsa el botón para enviar la información y te llegará un SMS de verificación. Continúa siguiendo el asistente, ingresando los datos que se te pide, como el monto de dinero a ingresar y también podrás elegir tu método de pago (tarjeta VISA o Master Card). Finalmente, obtendrás la cantidad recargada de forma inmediata. Las recargas no tardan, es una duda que suele ser muy frecuente. Pero no te tienes que preocupar por eso. Desde el mismo momento en el que recargas el saldo ya podrás usar los servicios sin esperas.

Otra alternativa a la web es usar la propia app de recargas de Claro, en la que también podrás realizar una recarga segura:

Busca la app Claro Recargas en la Google Play. Descarga e instala la app. Ejecuta la app y verás que tiene una sencilla interfaz, por lo que no tendrás demasiados problemas. Una vez dentro, selecciona el destino del la recarga segura, como puede ser el número que podrás seleccionar manualmente desde tu agenda o elegir uno. Tras eso, tienes que seleccionar la cantidad de saldo que vas a recargar. También podrás seleccionar el paquete de servicios de Internet o llamadas de la lisa (según el país donde estés y los servicios). Una vez seleccionado el número destinatario y la cantidad de saldo a recargar, lo siguiente es introducir los datos de la tarjeta de crédito. Confirmar y listo. Ahora se habrá recargado el saldo de forma inmediata para que puedas comenzar a disfrutar de él…

No obstante, algunos usuarios se han quejado de esta app, por lo que si tienes la posibilidad de elegir el método web, mucho mejor.