Si no recuerdo mal, y si me equivoco corregidme, hace años Ubuntu tenía los botones de cerrar, maximizar y minimizar a la izquierda. De no ser así, creo que yo no me habría acostumbrado a tenerlos en la parte contraria a la que aparecen ahora. Es por eso que desde que volvieron a la derecha (siempre si no me equivoco) hago lo que sea para devolverlos a la izquierda. Se puede conseguir de varias maneras, entre las que recomiendo usar el terminal para

El cambio es totalmente seguro. Una opción es usar gnome-tweak-tool, que una vez instalado en español aparece como “Retoques” en los diferentes menús de aplicaciones. Aunque es algo que explicaremos más adelante, y como ya he mencionado, yo recomiendo hacerlo con el terminal. ¿Por qué? Pues porque una vez aprendido/anotado el comando o creado un script, solo tendremos que ejecutarlo una vez y no instalaremos paquetes que no serán necesarios en el futuro.

Comando para mover los botones a la izquierda.

Explicado lo anterior, el comando para mover los botones a la izquierda es el siguiente:

gsettings set org.gnome.desktop.wm.preferences button-layout 'close,maximize,minimize:'

De lo anterior no es necesario saber nada, pero explicar cómo funcionan las cosas no está de más. Significa:

gsettings : la orden que le indica que se van a tocar ajustes en GNOME.

: la orden que le indica que se van a tocar ajustes en GNOME. set : va a aplicar un valor.

: va a aplicar un valor. org.gnome.desktop.wm.preferences : el archivo que vamos a modificar.

: el archivo que vamos a modificar. button-layout : la posición de los botones.

: la posición de los botones. close,maximize,minimize : la distribución de los botones.

: la distribución de los botones. Los dos puntos (:): podríamos decir que es dónde está el centro de la ventana. Si están a la derecha, los botones los pondremos a la izquierda.

Sabiendo todo esto, podemos jugar con cómo ponerlo. Por ejemplo, si ponemos ‘close,close,close’ tendremos tres botones de cerrar. No me imagino para qué puede servir esto más allá de como dato curioso. Si nos sobra algún botón, podemos eliminar alguna de las palabras. Por ejemplo, aunque no lo quiero eliminar, yo nunca uso el de maximizar la ventana. Para hacerlo suelo arrastra las ventanas y empujarlas a la parte superior central. Para este caso, podríamos eliminar la palabra “maximize” y dejarlo como ‘close,minimize’.

Moverlos con Retoques de GNOME

Ya he comentado que no recomiendo usar este método si no pensamos realizar más cambios que los protagonistas de este post. Vamos a instalar software extra y no tiene mucho sentido si solo queremos mover los botones de un lado al otro. Pero lo cierto es que puede servirnos si no nos acordamos del comando. Para moverlos a la izquierda con un software con GUI basta con seguir estos pasos:

Abrimos un terminal. Escribimos el comando:

sudo apt install gnome-tweak-tool

Alternativamente, podemos ir al centro de software y buscar “Retoques”. Esto no será válido si no tenemos el sistema operativo en español. Si lo tenemos en otro idioma podemos probar a buscar “tweak” o “tweaks”.

Abrimos Retoques. Vamos a “Barras de título de las ventanas”. En el apartado “Colocación” hacemos clic en “Izquierda” o “Derecha”.

¿Qué método prefieres para mover los botones mencionados? Aunque quizá haya otra pregunta que hacer antes: ¿en qué lado prefieres tenerlos?