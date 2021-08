Cómo leer tu email sin que Google tenga acceso a su contenido

En un artículo anterior conté como descubrí que Google, mediante Android, se estaba metiendo demasiado en mi vida. Desde que mi madre me revisaba los cuadernos (de la universidad) que no me pasaba algo así. Afortunadamente, a Google descubrí como ponerle límites..

Hay que tener en claro una cosa . La única manera de que Google no se entere de lo que haces es no usar los servicios de Google. En este caso Gmail.



No puedo garantizar que servicios alternativos como Outlook o Yahoo no espíen, pero, sus productos no están tan integrados como los de Google.

La solución más extrema en materia de privacidad, operar nuestro propio servidor de correo, nos va a llevar más de un artículo por lo que la dejaremos para otra ocasión. Por ahora nos quedaremos en soluciones intermedias.

Emails desechables

En Internet hay mucha oferta de contenido gratuito que puedes conseguir a cambio de dar tu dirección de correo electrónico y aceptar suscribirte a sus boletines. Los servicios de correo electrónico desechable te permiten generar una dirección de email que solo tiene un corto período de existencia. Lo suficiente para recibir el enlace de descarga.

Por supuesto, los expertos en marketing digital tomaron nota de eso y la mayoría de las plataformas de correo electrónico bloquean los servicios de correo desechable más conocidos. Es por eso que yo uso y recomiendo TEMPMAIL.

TEMPMAIL está en nuestro idioma y tiene la ventaja de que cambian seguido el nombre del servidor (lo que está a la derecha de la arroba) esto impide que las plataformas de marketing digital lo bloqueen.

Cuando entras en la página se genera una dirección de correo electrónico. Sin salir de la página la copias y la utilizas en el formulario de inscripción que te interese. A continuación vuelve a la página de TEMPMAIL y abre el correo que te enviaron como lo harías habitualmente.

Esta dirección puede utilizarse en cualquier servicio que te la pida siempre y cuando no necesites recibir comunicaciones en forma períodica.

Además de la web, puedes descargarte la aplicación para Android e iOS.

Webmail

Si necesitas una dirección de correo electrónico permanente, entre utilizar un servicio externo y operar tu propio servidor hay una alternativa intermedia. Es de pago, pero no es tan caro.

Solo tienes que contratar un plan de alojamiento web que incluye el servicio de correo electrónico. Tendrás que registrar un dominio y no tendrás la capacidad de almacenamiento de Gmail (a menos que la pagues). Sin embargo dispondrás de la ventaja de contar con una dirección personalizada.

Debes asegurarte de que el dominio cuenta con un certificado SSL. De lo contrario, no podrás enviar correos a las cuentas de los servidores principales. Sin embargo, conseguirlo no es mayor problema. La mayoría de los proveedores de alojamiento web los ofrecen en forma gratuita.

Este tipo de cuenta puede verse con cualquier cliente de correo electrónico como Thunderbird, aunque en algunos casos puede requerir la configuración manual. Los proveedores de hosting también te dan la posibilidad de ver los correos en la web. La buena noticia es que muchos de ellos utilizan alguna alternativa de código abierto para gestionar el servicio.

ProtonMail

Si quieres seguir usando un servicio externo sin renunciar a la privacidad, una excelente opción es ProtonMail. Este servicio cifra el mail para la transmisión entre el dispositivo de origen y el servidor, donde también se guarda cifrado. En el caso de que el destinatario también sea una cuenta de ProtonMail, también se envía de esta forma.

La clave de cifrado la tiene el usuario. Esto significa por un lado que desde ProtonMail no pueden acceder al contenido. Pero, si te olvidaste la contraseña perdiste acceso a tus correos.

¿Te acuerdas de Misión imposible y sus mensajes que se auto destruían? Acá tenemos algo parecido, aunque virtual. Es posible establecer un tiempo después del cuál los mensajes se borran de la bandeja de entrada del destinatario sin importar cuál sea su servidor de correo.

La cuenta gratuita tiene una capacidad de 500 MB