Cómo instalar y desinstalar paquetes en Manjaro Linux

Linux Mint es la distribución Linux más utilizada actualmente pero eso no significa que el resto de las distribuciones no sean utilizadas ni tan siquiera que no sean objeto de muchos usuarios novatos. En este artículo os hablaremos de como instalar y quitar programas en Manjaro Linux.

Manjaro Linux es una distribución que se basa en Arch Linux, por lo tanto no tendremos el gestor de paquetes APT sino que tendremos Pacman. Pacman es un gestor de software muy sencillo e igual de potente que APT.

Instalación gráfica de programas

Tiene varias opciones, al igual que pasa con otras distribuciones. La forma más fácil de instalar y eliminar paquetes es a través del programa de “Añadir o quitar Software” este programa se llama Pamac. Es un programa similar a synaptic, tras abrirlo tendremos un buscador de programas; un espacio con los paquetes que corresponden a ese programa y una barra lateral con la categoría de software que queremos instalar.

Para instalar el paquete solo hemos de marcarlo y hacer click con el botón derecho del ratón. En el menú desplegable seleccionaremos la opción de “Instalar”. Si el paquete está instalado y queremos desinstalarlo, solo hemos de escribir el paquete y seleccionar la opción de “desinstalar” del menú desplegable.

En la versión de Manjaro KDE, el software Pamac ha sido sustituido por Octopi. Diferente programa pero mismo funcionamiento.

Si en estos programas nos vamos a preferencias, en ambos tendremos una opción de activar repositorio AUR. Este repositorio nos dará más software a nuestra distribución, por lo que su activación cada vez es más necesaria.

Instalación por terminal de programas

Existe otro método, uno más rápido y eficaz si conocemos el nombre del paquete: la instalación mediante la terminal.

La instalación o desinstalación de software mediante la terminal es el método más sencillo y rápido en cualquier distribución, en Manjaro Linux no es una excepción.

Para instalar un paquete o programa solo hemos de escribir lo siguiente:

sudo pacman -S NOMBREDELPAQUETE

Pedirá la contraseña de root y tras insertarlo, comenzará la instalación del software. Para realizar la eliminación del software, hemos de escribir lo siguiente:

sudo pacman -R NOMBREDELPAQUETE

Y al igual que antes, nos pedirá la contraseña de root para proceder a su desinstalación.

Existe una herramienta llamada Yaourt que nos permitirá instalar cualquier programa del repositorio AUR a través de la línea de comandos. Para ello solo hemos de instalar yaourt así:

sudo pacman -S yaourt

Tras la instalación, solo hemos de escribir lo siguiente para instalar cualquier paquete:

yaourt NOMBREDELPAQUETE

Y para desinstalar cualquier programa, solo hemos de escribir:

yaourt -R NOMBREDELPAQUETE

Con esto podremos instalar cualquier paquete y quitarlo de nuestra distribución Manjaro, de una manera sencilla y fácil ¿no creéis?