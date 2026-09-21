Si te manejas por el mundo de GNU/Linux, sabrás que mantener la privacidad a raya es fundamental. Para lograrlo, instalar una VPN en tu equipo es una de las mejores decisiones que puedes tomar, ya que te permite cifrar tu tráfico y, de paso, simular que estás navegando desde otro país, algo súper útil si tienes algún servicio bloqueado en tu región o simplemente no quieres dejar rastro. Si aún tienes dudas, puedes analizar si necesitas una VPN si usas Linux en tu caso particular.

Existen opciones muy variadas en el mercado y casi podemos decir que existe una VPN para cada usuario. Si quieres saber que tipo de usuario eres tu y cuales son los principales puntos fuertes, puedes aprender cómo funciona una VPN en la web de ExpressVPN.

Cómo instalar el cliente oficial de una VPN

Para la gran mayoría de los usuarios, la vía más sencilla es utilizar la aplicación oficial del proveedor. El proceso es muy parecido a instalar cualquier otro programa: te vas a la web de descargas de tu servicio y buscas el paquete compatible con Linux. Eso sí, ten en cuenta que no todas las compañías ofrecen un cliente nativo para todas las distros; por ejemplo, Ubuntu suele tener soporte casi siempre por ser una de las más populares, pero en otras podrías encontrar alguna limitación.

Una vez que tienes el archivo, la instalación varía según el sistema. En entornos como Ubuntu, basta con ejecutar el paquete y darle al botón de instalar. No obstante, si usas distribuciones más técnicas, es muy probable que tengas que tirar de terminal y línea de comandos o añadir un repositorio específico para bajar la aplicación. Tras instalarla, solo queda iniciar sesión con tu usuario y contraseña para que el programa configure todo el tinglado automáticamente.

Configuración manual de la red privada

Si tu VPN no tiene aplicación propia o prefieres no instalar software extra, puedes hacer la configuración a mano. Esto es un pelín más complejo, pero totalmente viable. En distros como Ubuntu, debes entrar en el apartado de Configuración de Red y buscar la sección de VPN, donde verás un botón de suma para añadir una nueva conexión. Dependiendo de tu escritorio (como KDE en EndeavourOS), el menú puede cambiar de sitio, así que toca curiosear un poco.

A partir de aquí, el sistema te preguntará qué tipo de VPN quieres montar. Tienes dos caminos: importar un archivo de configuración (como los habituales archivos .ovpn) o introducir los datos del servidor manualmente. Es vital que el proveedor te facilite toda la información técnica del servidor y el protocolo a utilizar. Si te falta algún componente, puedes buscar en el instalador de software de tu distro el paquete de NetworkManager correspondiente al protocolo de tu VPN para que todo funcione como la seda.

Conceptos básicos y tipos de conexión

Para los que no están muy familiarizados, una VPN es básicamente un puente cifrado que te permite conectarte a una red local a través de Internet. Imagina que estás en un hotel y necesitas entrar en la red de tu oficina; la VPN hace que tu PC crea que está conectada físicamente en el trabajo, aunque estés a miles de kilómetros. Todo este tráfico viaja cifrado para que nadie pueda husmear en tus datos sin permiso.

Existen diversas modalidades según la necesidad; lo importante es verificar que el servicio que elijas soporte realmente tu distribución de Linux antes de pagar, para evitar frustraciones con comandos que no funcionan o configuraciones que dan error.

Configurar una red privada en Linux puede ir desde un simple par de clics con un cliente oficial hasta una gestión detallada a través del NetworkManager o archivos de configuración manuales. Sea cual sea el camino, lo fundamental es elegir un proveedor fiable que proteja tu identidad y se adapte a tu distribución, permitiéndote así navegar con total libertad y seguridad por la red.