Hay montones de aplicaciones para compartir archivos en Linux. Por ejemplo, Warpinator, de Linux Mint, que actúa poco más o menos como el AirDrop de Apple sin sus restricciones. Pero si lo que queremos es tener acceso a algo más, puede ser necesario crear una red de Samba. En algunos casos es lo más útil, y su instalación y uso va a depender del sistema operativo o distribución de Linux en nuestro caso.

Lo que vamos a hacer hoy aquí es explicar cómo instalar y configurar la compartición por medio de Samba en Ubuntu, concretamente en su versión principal con GNOME. Es la distribución con base Linux más popular, y lo descrito aquí también debería valer para otra opción muy usada: Debian. Los pasos son pocos y sencillos, pero hay que conocerlos. Los explicamos a continuación.

[Public] path = /home/pablinux/Public read only = no browsable = yes