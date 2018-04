¿Cómo instalar Wordpress en Linux?

Hecha la correcta instalación de XAMPP en nuestra distribución, ahora aprovecharemos para instalar Wordpress en nuestros equipos para poder realizar nuestras pruebas pertinentes ya sea de la creación o modificación de temas o plugin para este CMS.

Con Wordpress tenemos la posibilidad de poder crear casi cualquier tipo de página web gracias a su flexibilidad y la gran cantidad de complementos que existen para este.

Instalando Wordpress en Linux

El primer paso es descargar Wordpress desde su pagina web oficial, para ello solo debemos dirigirnos al siguiente enlace.

Hecha la descarga de la última versión de Wodpress disponible, les recomiendo coloquen el archivo descargado en la carpeta de XAMPP antes de descomprimirlo.

mv latest.zip /opt/lampp/htdocs/

Descomprimimos el archivo:

unzip /opt/lampp/htdocs/wordpress*.zip

Si quieres que wordpress este como principal en localhost solo debemos mover todos los archivos de la siguiente manera.

Nos posicionamos dentro de la carpeta descomprimimos:

cd /opt/lampp/htdocs/wordpress-4.9.5/wordpress

Y movemos todos los archivos a la ruta principal de XAMPP:

mv wordpress/* …/

Iniciando con la instalación de Wordpress en Linux

Ya en este punto debemos de verificar que todos los procesos de XAMPP se ejecutan sin problemas, deben de estar en ejecución, php, apache y mariadb.

Podemos realizar la instalación de manera grafica desde el navegador solo debemos dirigirnos a localhost.

Aparecerá el asistente de instalación y configuración de Wordpress, como primer paso nos pedirá crear una base de datos.

O podemos realizar el proceso desde la terminal. Para ello sobre la terminal ejecutamos:

mysql -u root -p CREATE DATABASE wordpress DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci; GRANT ALL ON wordpress.* TO 'wordpressuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password'; FLUSH PRIVILEGES; EXIT;

Donde la base de datos es wordpress y el usuario es wodpressuser y la contraseña es password.

Ahora podemos o no realizar la instalación de las claves privadas que nos ofrece Wordpress para tener una instalación mas segura, esto ya depende de cada uno. Para ello tecleamos:

curl -s https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/

Nos arrogara unos valores los cuales los copiaremos tal cual en un blog de notas aparte.

Renombramos el siguiente archivo que se encuentra dentro de la carpeta de Wordpress:

cp wp-config-sample.php wp-config.php

Hecho esto debemos editar el siguiente archivo y colocar la información de la DB:

sudo nano wp-config.php

Busque las siguientes líneas y reemplace lo correspondiente debe de quedar de la siguiente manera:

define('DB_NAME', 'wordpress'); /** MySQL database username */ define('DB_USER', 'wordpressuser'); /** MySQL database password */ define('DB_PASSWORD', 'password'); . . . define('FS_METHOD', 'direct');

También deben de buscar la sección de:

define('AUTH_KEY', 'put your unique phrase here'); define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here'); define('LOGGED_IN_KEY', 'put your unique phrase here'); define('NONCE_KEY', 'put your unique phrase here'); define('AUTH_SALT', 'put your unique phrase here'); define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here'); define('LOGGED_IN_SALT', 'put your unique phrase here'); define('NONCE_SALT', 'put your unique phrase here');

Donde colocaran las claves privadas previamente obtenidas.

Guarden y cierre el archivo.

Ahora solo debemos de dirigirnos a nuestro navegador y al escribir e ir a localhost, se nos pedirá finalizar el proceso de instalación. Nos pedirá seleccionar un idioma, así como asignar un usuario y contraseña los cuales nos servirán para poder entrar al dashboard de Wordpress.

El usuario y contraseña será creado como administrador, ya si desean utilizar algún otro tipo de usuario crean en las opciones que ofrece Wordpress.

En algunas ocasiones llega a pedir los datos de la configuración de la base de datos, puedes volverlos a colocar. Esto llega a ocurrir por cuestiones del cache, puedes limpiarlo y volver a recargar tu navegador para evitar esto.

Ya con esto tienes instalado Wordpress en tu sistema para que puedas realizar tus pruebas.

La instalación es bastante sencilla, no quise meterme mas afondo dado que las configuraciones de este CMS son bastantes y también dependen del usuario.

Puedes jugar con los valores del PHP.ini para ajustarlos a tus necesidades de uso de Wordpress así como agregar configuraciones al archivo .htaccess que se encuentra dentro de la carpeta principal de Wordpress.

Como comento esto ya depende de tus necesidades y existe demasiada información en la red acerca de estos, te puedes apoyar en el codex de Wordpress para saber mas al respecto.