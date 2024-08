A mediados de la semana pasada, Valve lanzó por fin los drivers de Windows para la Steam Deck OLED, a falta de mejorar los del audio para una experiencia completa. Si merece la pena o no es algo subjetivo, y aquí, además de explicar cómo instalarlo, también dejaremos nuestra opinión de por qué hacerlo, por qué no y algunos casos de ejemplo. Pero esto es un gran paso para poder jugar a Fortnite en la Steam Deck sin morir en el intento, entre otras cosas.

Antes de empezar, debemos insistir en el tema de los drivers de audio. Aunque hay dos, Valve nos dice que sólo funcionarán en auriculares y por medio de Bluetooth. Además, para que el Bluetooth funcione bien hay que usar SteamOS 3.6.9, actualmente en beta. Dicho esto, vamos a explicar todo lo que hay que saber para poder usar Windows 10 u 11 en la Steam Deck, y el tutorial es válido tanto para la versión con pantalla LCD como para la OLED, con su actualizada APU, WiFi y otras pequeñas mejoras.

Windows en la Steam Deck con drivers oficiales

Método 1: Windows To Go

El primer método que vamos a explicar es de usar una opción To Go. Es el nombre que se da a la instalación en una unidad externa, como un pendrive, un SSD conectado al USB-C o en una tarjeta SD. La mejor opción de las tres es un SSD con conexión por USB-C, ya que será lo más rápido; en un punto intermedio tenemos usar un pendrive, si puede ser 3.x mejor; y en el peor de los casos se puede usar una tarjeta SD, aunque aquí el rendimiento ya será menos bueno.

Los pasos a seguir para crear un Windows To Go y usarlo en la Steam Deck quedarían así:

En un ordenador o máquina virtual con Windows, nos dirigimos a este enlace para descargar Windows 11, o a este otro para Windows 10. Más adelante hablaremos de la herramienta para crear el Windows To Go, que es capaz de hacer esto también, por lo que este paso puede ser opcional. Yo prefiero descargarla manualmente. Elegimos la edición y hacemos clic en «Descargar».

A continuación, nos pedirá un idioma. Seleccionamos el que queramos y hacemos clic en «Confirmar». Por último, hacemos clic en «64-bit Download» y ya empezará la descarga. Si no lo hace con Firefox, probad con Edge.

Uso de Rufus

Vamos a rufus.ie/es, descargamos el programa y lo iniciamos. En el apartado «Dispositivo», elegimos la unidad en donde queremos crear el Windows to Go. En «Elección de arranque», elegimos la ISO si está la opción «SELECCIONAR» o descargamos una imagen si elegimos «DESCARGAR». Como yo ya la he descargado, dejo la opción de seleccionar. Hacemos clic en uno de los botones, en mi caso «SELECCIONAR», para buscar la ISO. En «Opciones de imagen», elegimos «Windows to Go». Dejamos el resto por defecto, hacemos clic en «EMPEZAR» y esperamos a que finalice el proceso. Antes de iniciar, aparecerá una ventana para elegir la edición de Windows que queremos usar, si la ISO ofrece varias, y otra en la que podemos eliminar el uso de una cuenta online, entre otras. Marcamos nuestras preferencias y seguimos.

Finalizando la instalación de Windows To Go en la Steam Deck

Sacamos la unidad, la metemos en la Steam Deck y finalizamos la instalación. En un principio se verá en vertical, pero eso se puede cambiar desde los ajustes cuando estemos ya dentro del sistema operativo. Para elegir la unidad de arranque hay que apagar la Deck y encenderla con los botones de encendido + volumen abajo, manteniendo el último hasta ver el menú. Ahí debería aparecer la unidad con Windows. Descargamos los drivers desde este enlace. Merece la pena hacerlo con la página en inglés. Los guardamos en un USB-C o en una SD. El tema aquí es que no se podrá acceder a Internet desde la Deck a no ser que tengamos un dock o algo así con puerto Ethernet, no hasta instalar el driver para el WiFi. Esperamos a que finalice la instalación de Windows 11. Con Rufus hemos creado el medio de instalación, pero tiene que finalizar. Durante el proceso tenemos que indicarle ciertas opciones, como siempre que instalamos Windows. Si nos pide que metamos una cuenta de Microsoft, aquí sí vamos a necesitar un puerto Ethernet. Una vez dentro del sistema operativo, ponemos la Deck en vertical para no acabar con tortícolis: vamos a Configuración/Sistema/Pantalla y en «Orientación de la pantalla» la ponemos en «Horizontal. Metemos la unidad en donde están los drivers y los instalamos tal y como explican en la página de soporte de Valve.

Metodo 2: instalación nativa

Yo esto no lo recomiendo porque prefiero usar SteamOS, pero si alguien quiere usar Windows, es libre de hacerlo. Aún así, tiene que saber que Valve no ofrece soporte para esta opción. Los drivers sí, pero si falla algo la reparación debe ser por parte del usuario.

La instalación de Windows nativo en la Steam Deck es muy parecida a la de la opción To Go, con ligeras diferencias: en Rufus, en vez de elegir «Windows to Go» se elige la opción de creación de unidad de instalación. Con la combinación de teclas descrita en el punto anterior, se elige que arranque desde esta unidad, y los 5 últimos puntos anteriores serían casi iguales. La única diferencia es que no hay que esperar a que finalice la instalación; antes hay que indicarle todo, entre lo que se incluye que formatee el disco duro.

Mejor SteamOS en la Steam Deck y Windows de rescate

En mi opinión y como consejo, yo dejaría SteamOS y usaría Windows en un SSD. Es lo que hago, y sólo cuando necesito algo de Windows. Sea como fuere, que elija cada uno.