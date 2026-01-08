Si usas Arch Linux o alguna de sus derivadas y te mola programar, tarde o temprano te vas a topar con Visual Studio Code, el editor de código multiplataforma de Microsoft. Es ligero, muy potente y está lleno de extensiones, pero a la hora de instalarlo en Arch surgen varias dudas: ¿uso el paquete oficial de Microsoft? ¿tiro de AUR? ¿qué diferencias hay con Code – OSS o VSCodium? Aquí vas a ver todo eso, paso a paso y sin rodeos.

A lo largo de esta guía vas a aprender cómo instalar Visual Studio Code en Arch Linux y en distros derivadas usando diferentes métodos, qué paquete elegir en cada caso, qué implicaciones tiene en cuanto a licencia y telemetría, y también cómo instalarlo en otras distribuciones GNU/Linux por si trabajas con varios sistemas. Además, verás un buen repaso de sus características, ventajas y limitaciones frente a Visual Studio “grande”, para que tengas claro qué puedes esperar del editor.

Qué es exactamente Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) es un editor de código fuente multiplataforma, desarrollado por Microsoft, con una interfaz moderna, un rendimiento bastante bueno y una comunidad enorme de extensiones. Aunque durante bastante tiempo fue totalmente cerrado, el núcleo del proyecto se liberó bajo licencia MIT, y su código puede consultarse, analizarse y modificar en GitHub.

Conviene tener en cuenta un matiz importante: el código fuente está bajo MIT, pero el paquete “Visual Studio Code” que distribuye Microsoft no es software libre. Ese binario incluye componentes propietarios (iconos, marca, servicios integrados, telemetría, etc.). A nivel práctico, es gratuito, muy usable y con una gran integración con Linux, pero si eres estrictamente purista con el software libre, esta diferencia te interesa.

Lenguajes y tecnologías que soporta VS Code

Uno de los grandes puntos fuertes de VS Code es que no se limita a los lenguajes de Microsoft como C# o Visual Basic. De serie y mediante extensiones admite un catálogo enorme de lenguajes y tecnologías, con resaltado de sintaxis, autocompletado, depuración y herramientas específicas.

De forma nativa o con extensiones oficiales puedes trabajar con C, C++, Java, Go, Python, PHP, Ruby, Perl, Rust, PowerShell, Bash, Batch y muchos otros. Además, integra muy bien todo lo relacionado con el desarrollo web: HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, JSON, Less, Sass y derivados.

También incluye soporte para archivos de configuración y formatos comunes como XML, Markdown, Dockerfile, Makefile, INI, SQL, Lua, F#, Objective-C, Razor y un largo etcétera. Gracias al marketplace de extensiones, prácticamente cualquier lenguaje moderno que se te ocurra tiene algún plugin con soporte de sintaxis, snippets y herramientas.

Características destacadas de Visual Studio Code

Más allá de ser “otro editor más”, VS Code brilla por una serie de características que lo han convertido en una de las opciones favoritas para desarrollar en .NET y en un montón de stacks diferentes, tanto en Windows como en macOS y Linux.

Multiplataforma real

VS Code está disponible con binarios oficiales para Windows, macOS y GNU/Linux. En Linux puedes descargarlo directamente desde la página de Microsoft en formatos DEB y RPM, o bien instalarlo a través de repositorios oficiales, de terceros o del AUR en el caso de Arch.

En la práctica, la experiencia es bastante homogénea entre sistemas: misma interfaz, mismas extensiones y misma lógica de configuración. Esto es una ventaja si trabajas a diario cambiando de sistema operativo o si tienes entornos mixtos.

Extensiones y plugins

Mediante su marketplace, VS Code permite instalar extensiones para casi cualquier cosa: nuevos lenguajes, temas de color, linters, formateadores, integraciones con Docker, Kubernetes, GitHub, GitLab, bases de datos, herramientas de nube como Azure, etc.

Para el ecosistema de Microsoft, la integración es especialmente buena: plugins oficiales para Azure, desarrollo remoto, containers, DevOps y despliegues continuos. Puedes llegar a tener un entorno de trabajo completo dentro del propio editor, sin salirte para muchas tareas habituales.

IntelliSense y autocompletado inteligente

Una de las funciones estrella es su motor de autocompletado llamado IntelliSense. Básicamente, mientras escribes, el editor sugiere métodos, variables, propiedades o fragmentos de código en función del contexto y de la información de tipos del lenguaje.

Este sistema de predicción hace que no tengas que escribir las instrucciones completas, reduce errores de sintaxis y acelera bastante la escritura, sobre todo en proyectos grandes. En lenguajes como TypeScript, C# o JavaScript, el salto de productividad se nota mucho.

Integración con control de versiones

VS Code integra de serie soporte para Git, lo que permite realizar commits, ver cambios, gestionar ramas y revisar histórico directamente desde la interfaz del editor. Para muchos proyectos sencillos, ni siquiera necesitas abrir la terminal para las tareas básicas de control de versiones.

Si quieres ir más allá, hay extensiones que añaden integraciones avanzadas con GitHub, GitLab, Bitbucket u otros servicios, lo que permite revisar pull requests, gestionar issues y otras tareas directamente desde VS Code.

Licencia, código abierto y participación

Aunque el binario oficial de Microsoft no sea software libre, el código fuente principal de VS Code está publicado bajo licencia MIT. Esto significa que cualquier persona puede descargarlo desde GitHub, revisarlo, modificarlo y enviar propuestas al equipo de desarrollo.

Gracias a esa apertura han surgido forks como VSCodium o Code – OSS, que eliminan la parte propietaria (marcas de Microsoft, telemetría, etc.) y se distribuyen con licencias completamente libres. Es importante entender esta diferencia a la hora de elegir qué variante quieres instalar en tu sistema Arch.

Diferencias entre Visual Studio y Visual Studio Code

Mucha gente confunde ambos productos, pero Visual Studio y Visual Studio Code no son lo mismo ni se usan igual. Comparten nombre y parte del enfoque, pero su naturaleza es distinta.

Visual Studio (a secas) es un IDE completo para Windows, pensado sobre todo para proyectos grandes en .NET, C++, desarrollo de escritorio pesado, etc. Incluye compiladores, depuradores avanzados, asistentes de proyecto, herramientas de pruebas y un montón de componentes extra.

Por su parte, Visual Studio Code es un editor de código. Es más ligero, modular y extensible, pero no trae de serie compiladores ni toolchains. Para compilar y ejecutar necesitas tener las herramientas del lenguaje instaladas aparte (por ejemplo, el SDK de .NET, el compilador de C++ de tu sistema, Node.js, etc.).

Esto tiene algunas consecuencias claras: VS Code no incorpora plantillas de proyectos complejas como Visual Studio, sino que sueles arrancar desde carpetas ya existentes o mediante generadores externos (por ejemplo, CLI de frameworks). Además, la depuración depende de extensiones y de los propios compiladores o runtimes instalados.

Instalar Visual Studio Code en Arch Linux y derivadas desde AUR

Entramos en lo que te interesa de verdad: cómo instalar Visual Studio Code en Arch Linux o en distribuciones derivadas (Manjaro, EndeavourOS, etc.). En el ecosistema Arch, VS Code se distribuye principalmente mediante paquetes del AUR, gestionados por la comunidad.

Paquetes de VS Code disponibles en AUR

En el AUR vas a encontrar varios paquetes relacionados con VS Code. Los más habituales son:

visual-studio-code-bin : paquete con el VS Code oficial de Microsoft precompilado , tal cual lo distribuye la compañía.

: paquete con el , tal cual lo distribuye la compañía. visual-studio-code (a veces): versión que compila el editor a partir del código fuente, pero manteniendo componentes de Microsoft.

(a veces): versión que compila el editor a partir del código fuente, pero manteniendo componentes de Microsoft. code o derivados como vscodium-bin: variantes reconstruidas a partir del código MIT, sin telemetría ni marca de Microsoft.

Si lo que quieres es el VS Code “tal cual” el de Microsoft, con todas sus funciones y su marca, el paquete que te interesa es normalmente visual-studio-code-bin, que descarga directamente los binarios oficiales y los integra en tu sistema Arch.

Instalación manual desde AUR con git y makepkg

Si quieres controlar al máximo lo que instalas, puedes clonar el repositorio del AUR y generar el paquete con makepkg de manera manual. Antes asegúrate de tener git y las herramientas de compilación básicas instaladas (base-devel en Arch).

Un flujo típico sería algo como:

Crea un directorio de trabajo para clonar repositorios AUR (opcional, pero recomendable para tenerlo ordenado):

$ mkdir -p /home/usuario/git

$ cd /home/usuario/git

Clona el repositorio del paquete visual-studio-code-bin desde AUR:

$ git clone https://aur.archlinux.org/visual-studio-code-bin.git

Después de clonar, entra en el directorio del paquete:

$ cd visual-studio-code-bin

En este punto puedes abrir y revisar el archivo PKGBUILD con tu editor favorito para comprobar de dónde descarga los binarios y qué hace exactamente en el proceso de instalación.

Cuando lo tengas claro, genera e instala el paquete con makepkg (la opción -s instala dependencias y -i instala tras compilar):

$ makepkg -si

El sistema descargará el binario oficial de Microsoft, lo empaquetará al estilo Arch e instalará Visual Studio Code en tu equipo. Este método es más transparente porque ves todo el proceso y tienes control directo sobre los archivos de construcción.

Instalación de VS Code en Arch con yay o paru

Si prefieres ir más rápido y ya usas un helper de AUR como yay o paru, el proceso se simplifica bastante, ya que estas herramientas se encargan de clonar, construir e instalar el paquete automáticamente.

Por ejemplo, con yay puedes hacer lo siguiente para instalar el binario oficial:

$ yay -S visual-studio-code-bin

El programa descargará el repositorio del AUR, te mostrará el PKGBUILD para que lo revises si quieres, y procederá a construir e instalar VS Code en tu sistema. Es una forma rápida y cómoda, especialmente si vienes de otras distros con gestores de paquetes sencillos.

Con paru el enfoque es casi idéntico, simplemente cambias el comando inicial:

$ paru -S visual-studio-code-bin

En ambos casos, tendrás la versión oficial de Microsoft integrada en tu menú de aplicaciones y actualizable junto con el resto de paquetes cuando ejecutes tus actualizaciones habituales de AUR.

Alternativas libres: Code – OSS y VSCodium en Arch

Si te preocupa la parte de licencia o la telemetría, puedes optar por alternativas basadas en el código abierto de VS Code, que eliminan el branding y ciertas funcionalidades conectadas a Microsoft.

En Arch y derivadas, es habitual encontrar paquetes como code, code-oss o vscodium-bin, que son reconstrucciones del editor a partir del repositorio MIT, sin los elementos propietarios. La experiencia de uso es muy similar, con las mismas extensiones y casi las mismas opciones, pero sin la marca “Visual Studio Code” y con un enfoque más respetuoso con la privacidad.

En cualquiera de los casos, si tu prioridad es tener las mismas sensaciones que el VS Code oficial y no te importa la licencia propietaria, el paquete visual-studio-code-bin desde el AUR sigue siendo la opción más directa.

Con todo esto en mente, si te gusta Arch y quieres usar el Visual Studio Code de Microsoft con todas sus funciones, la combinación de AUR + visual-studio-code-bin (ya sea con git y makepkg o con yay/paru) es una solución madura, probada y ampliamente utilizada por la comunidad, por lo que no debería ser un freno real para dar el salto a esta distribución.