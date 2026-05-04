Hoy a las 19.00h en horario peninsular español se podrá comprar el Steam Controller, uno de los tres productos que anunciaron en noviembre de 2025. No se puede descartar que a la misma hora aporten más información sobre el lanzamiento de la Steam Machine y Steam Frame, dos dispositivos que usan SteamOS como la Steam Deck, aunque en el caso de las gafas es un poco diferente. Lo que interesa más es la Machine, por diferentes motivos, y el artículo que os traemos hoy puede resultar de utilidad.
Se trata de explicar cómo instalar archivos .EXE en SteamOS. Porque el sistema operativo de Valve ofrece una integración muy alta con Steam, entre lo que se incluye una herramienta basada en WINE de nombre Proton que sirve principalmente para poder jugar a títulos de Windows en Linux. Pero, ¿cómo se instalan los programas? No hay una manera oficial directa. Hay diferentes métodos, y vamos a explicar los mejores.
EJECUTAR un .EXE en la Steam Deck y SteamOS en general: lo más oficial
Ese «EJECUTAR» en mayúsculas está bien, porque este artículo ha empezado hablando de instalación no lanzamiento de apps. Steam tiene una opción que permite añadir un título que no es de Steam a Steam, y es algo muy sencillo:
- Si ya se tiene el programa en un .EXE, bien sea suelto o con todo lo necesario en una carpeta, se abre Steam, se usa la opción de añadir un juego que no es de Steam y se selecciona ese .EXE.
- Con ya el programa añadido, se busca en la biblioteca y se hace clic en «Jugar».
Si no funciona, se puede entrar en el apartado «Propiedades» del programa o juego y, en el apartado Compatibilidad, elegir otra versión de Proton.
Instalar un .EXE sin herramientas de terceros
No etiquetaría a este método de «oficial», pero es lo más cercano si tenemos en cuenta que sólo usaremos software disponible tras la instalación de cero. El principio es el mismo que cuando sólo queremos ejecutar un .EXE: abrimos Steam, seleccionamos añadir un juego que no es de Steam, buscamos el .EXE y luego le damos a jugar.
Una segunda manera de hacerlo es abrir Dolphin (gestor de archivos), buscar el .EXE y seleccionar «Añadir a Steam» («Add to Steam» si no se ha cambiado el idioma).
Con el programa ya en Steam, siempre en el modo escritorio, buscamos el archivo que hemos añadido a Steam. No tendrá carátula y probablemente tenga el mismo nombre que el .EXE original. Podemos intentar lanzarlo tal y como está o «Forzar el uso de una herramienta…» para seleccionar un Proton en concreto, y ambas opciones pueden funcionar o fallar. Si un Proton no funciona, se elige otro.
Ahora sólo quedaría darle a «Jugar». Como es un archivo de instalación, la iniciará y, si todo ha ido bien, terminará instalando el programa o juego. Es importante mencionar que con esto sólo habremos instalado el programa o juego, y que deberemos eliminar este acceso (Opciones/Administrar/Eliminar) porque, tras realizar la instalación, ya no nos sirve.
Terminando el proceso
Con el .EXE ya instalado, hay que conseguir que Steam encuentre el ejecutable ya instalado. Para ello abrimos Dolphin y nos dirigimos a /home/deck/.steam/steam/steamapps/compatdata (en la Machine probablemente sea el usuario «machine», no deck). El punto delante de steam significa que la carpeta está oculta.
La mejor manera de encontrar el archivo es ordenar lo que nos muestra Dolphin por fecha de modificados, y el más recientes será el que acabamos de instalar. Hay que ir buscando ese ejecutable, pero lo más habitual es que esté en pfx/DRIVE_C. Cuando lo encontremos, ya sólo quedaría hacer lo mismo que explicamos en el apartado de «EJECUTAR un .EXE»: añadirlo a Steam. Podemos forzar el uso de un Proton en concreto o no, y lo recomendable es probar qué va mejor en cada caso.
Herramientas de terceros en Steam Deck
Si lo que intentamos instalar es un programa, probablemente merezca la pena usar una herramienta que no esté instalada por defecto. Por ejemplo, WINE está en Flathub, pero esta versión flatpak de Wine Is Not an Emulator no es tan fácil de usar como la de repositorios oficiales: el acceso a archivos está limitado por el sandbox de Flatpak, y si el .exe está fuera de tu carpeta personal, puede que WINE no lo vea. A veces necesitas dar permisos extra, por ejemplo, escribiendo flatpak override –user –filesystem=/ruta/a/tus/archivos org.winehq.Wine en el terminal. Para instalar el programa habría que usar flatpak run org.winehq.Wine archivo.exe.
También es posible usar Heroic Games Launcher, Lutris o Bottles, entre lo que mis recomendaciones son el primero para juegos (es lo que uso yo) y el tercero para programas.
Al final, la Steam Deck es perfectamente capaz de abrir todo tipo de programas de Windows. Sólo hay que aprender cómo, y eso es lo que hemos explicado aquí.