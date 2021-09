Cuando en los medios como LXA mencionamos «Linux», solemos referirnos a un sistema operativo basado en él, pero en realidad es un núcleo y el sistema sería GNU/Linux. Aunque tengan un corazón similar, no todo es igual en una distribución que en otra, y puede que algunas cosas no sean compatibles o no funcionen si queremos iniciarlas desde otra parte. Una de las opciones más populares es Ubuntu, pero no somos pocos los que, de elegir algo x-buntu, elegimos otro sabor, incluso no oficiales. También hay sistemas como el Manjaro que llevo usando desde hace un año y con el que estoy encantado.

Un editor como yo, que tiene que hacer muchas pruebas, tiene que ver por sí mismo cómo funcionan las cosas en diferentes escenarios. Para ver los pequeños retoques de un sistema operativo puedo tirar de VirtualBox o GNOME Boxes, pero para otras cosas necesito tener el sistema instalado de forma nativa. Por ese motivo me decidí a instalar Ubuntu (GNOME) en el mismo portátil en el que tengo Manjaro, no sin antes asegurarme de que el sistema menos importante no iba a fastidiar nada del principal.

El motivo para seguir este tutorial por parte de otra persona puede ser cualquiera. Un ejemplo, que se prefiera una distribución, ya se tenga instalada y en el trabajo/oficina se use Ubuntu. La mejor manera de asegurarnos de que no hay incompatibilidades es usar lo que nos piden, como cuando me piden que use Word y no me permiten usar Writer ni cualquier otro software.

ubiquity -b instala Ubuntu sin «bootloader»

Como he dicho anteriormente, yo quería tener Ubuntu en el mismo portátil en el que tengo Manjaro, pero no quería que el primero metiera su GRUB. Además de que no quería, el de Ubuntu puede no detectar Manjaro, por lo que la decisión era clara. ¿Y cómo instalo Ubuntu sin tocar lo que ya hay y qué hago para poder iniciarlo? Conseguirlo es más fácil de lo que parece. NOTA: las capturas son de una máquina virtual, por eso no aparece «Manjaro» ni nada parecido.

Se supone que ya tenemos instalado un sistema operativo Linux, por lo que el primer paso sería crear un USB Live de Ubuntu. También funciona con cualquier sistema que use Ubiquity, o así debería ser. Iniciamos desde el USB. Ahora va un paso delicado y que se toma su tiempo: abrimos GParted, buscamos la partición en donde queramos instalar Ubuntu y la redimensionamos, siempre y cuando no tengamos una partición disponible que podamos usar para instalar Ubuntu.

Una vez finalizado el «recorte», nos disponemos a instalar el sistema operativo. No vamos a hacer doble clic sobre el icono del instalador, sino abrir un terminal y escribir:

ubiquity -b

La opción anterior es «sin bootloader», es decir, sin arranque. Se instalará el sistema, pero lo que haremos aquí no nos permitirá iniciarlo a no ser que tengamos otro arranque desde donde hacerlo. Explicado esto, a partir de aquí vamos siguiendo los pasos del instalador hasta que lleguemos a la opción de dónde instalarlo el sistema. Vamos a elegir la partición creada en el paso 3 y marcarla como raíz (/). Como podréis comprobar, la parte donde dice dónde se instalará el bootloader no está disponible, y no veremos ningún error cuando aceptemos iniciar la instalación.

A partir de aquí, todo es igual que siempre. Seguimos los pasos hasta que nos diga que reiniciamos el equipo. Lo que tenemos que hacer a continuación es apagarlo, no reiniciarlo, ya que no podrá entrar a Ubuntu. Si tenemos instalado Manjaro, iniciamos normal. Una vez dentro del sistema, abrimos un terminal y escribimos:

sudo update-grub

Y eso sería todo. Ahora, a iniciar nos permitirá elegir el sistema, tal y como vemos en la imagen de cabecera.

Cosas a tener en cuenta

Me parece importante mencionar que esto funciona, por ejemplo, si lo que tenemos instalado es un sistema como Manjaro cuyo GRUB sí detecta Ubuntu a la perfección. También quisiera decir que cada uno es responsable de sus actos, y aunque no debería haber ningún problema, por ejemplo al recortar el tamaño de una unidad se puede perder información; es un aviso que da el mismo GParted.

Lo explicado aquí debería funcionar en cualquier sistema operativo que pueda detectar e iniciar la instalación de Ubuntu. Lógicamente, si se quiere instalar, por ejemplo, Ubuntu junto a Kubuntu, ambos son x-buntu, por lo que no importa si el último instala su propio GRUB porque es el mismo y se puede instalar con la opción de hacerlo junto al sistema existente. Con este método se pueden tener varios sistemas operativos; si queremos añadir Windows, hay que recordar que el sistema de Microsoft debe ser el primero en instalarse.