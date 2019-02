¿Cómo instalar temas de Openbox en Linux?

Openbox es un increíble administrador de ventanas, con docenas de temas disponibles. Lamentablemente, debido a la poca publicidad que recibe no muchos usuarios de Linux saben cómo instalar los temas de OpenBox.

“Obconf” o la herramienta de configuración de Openbox es una aplicación que los usuarios de Linux pueden instalar para modificar muchas configuraciones diferentes en el administrador de ventanas de Openbox.

Con él los usuarios pueden cambiar de tema, cambiar la configuración del dock y más. La herramienta Obconf es una parte importante de Openbox, por lo que cualquier distribución de Linux que ya distribuya Openbox fácilmente también debería tener la herramienta Obconf disponible para la instalación.

Para instalarlo, abra un terminal y use su administrador de paquetes para buscar “obconf”.

Antes de instalar nuevos temas en el administrador de ventanas de Openbox, primero deberán instalar la herramienta Obconf.

Instalación de Obconf en Linux

Para realizar la instalación de esta herramienta en nuestro sistema, podremos hacerlo directamente desde nuestros repositorios ya que Obconf se encuentra en la mayoria de las distribuciones de Linux actuales.

Solo tendremos que abrir una terminal y ejecutar alguno de los comandos que compartimos a continuación.Por lo que para quienes sean usuarios de Debian, Ubuntu o cualquier otra distribución derivada de estas tendrán que ejecutar el siguiente comando:

sudo apt install obconf

Si son usuarios de Arch Linux, Manjaro, Antergos o cualquier otra distro basada en Arch Linux, la instalación la hacemos con:

sudo pacman -S obconf

Para el caso de los que sean usuarios de Fedora, RHEL, CentOS y derivados, deben teclear lo siguiente:

sudo dnf install obconf

Finalmente, para los que sean usuarios de cualquier versión de OpenSUSE el comando que van a utilizar es el siguiente:

sudo zypper in obconf

Buscando e instalado temas en Openbox

Hay muchos lugares donde los usuarios pueden encontrar temas de Openbox en la red, por lo que podrán encontrar temas en diferentes sitios.

Los temas de Openbox descargados de los sitios web generalmente vienen en varios formatos diferentes.

Algunos formatos son el formato OBT compilado y otros son archivos comprimidos que el usuario necesita compilar manualmente.

Ya que encontraron un tema y realizaron la descarga de este, vamos a proceder a abrir la herramienta Obconf y seleccionar la pestaña “Tema”.

Dentro de la pestaña, busquen la opción de “Instalar un tema nuevo” y haga clic en él. Desde aquí, vamos a navegar hasta la carpeta en donde descargamos previamente el tema elegido y con esto ya tendremos que tener añadido el tema a nuestro sistema.

Compilación de temas

El segundo método para instalar temas de Openbox, como se mencionó anteriormente es compilar un tema manualmente.

Esto a veces es necesario ya que no todos los desarrolladores de temas de Openbox ponen un archivo OBT para descargar.

Afortunadamente, no toma mucho tiempo y no es realmente tan complicado. Básicamente solo tenemos que descargar el tema comprimido y hecha la descarga tenemos que desempaquetar el tema, generalmente estos vienen en zip o tar.

Ahora que se extrajo todo, abran la herramienta Obconf y haga clic en “tema”. Mire en la parte inferior de la aplicación el botón “Crear un archivo de tema (.obt)” y hagan clic en él. Con el explorador de archivos que aparece, busque la carpeta resultate de la extracción previamente realizada.

En unos segundos, Obconf imprimirá un mensaje que indica que el nuevo tema se “creó con éxito”. Vuelvan a Obconf y seleccione el botón “Instalar un tema nuevo”.

Aquí volveremos a usar el buscador de archivos para encontrar el nuevo archivo OBT. Tenga en cuenta que estos archivos nuevos generalmente se guardan en / home/username /.

Otros ajustes de tema

Dentro de esta área, los usuarios pueden cambiar diferentes configuraciones de Openbox WM. Para cambiar la forma en que Openbox maneja los bordes, animaciones entre otras cosas.

De las cuales podrán ir conociendo sus funcionalidades editando los valores que tiene.

Cuando esté satisfecho con estos cambios, haga clic en el botón “cerrar” en la parte inferior para salir.