¿Como instalar Resident Evil 5 en Linux? y como solucionar los problemas con el juego

En este articulo voy a compartir un poco de mi experiencia y el mal sabor de boca que me ha dejado la tarea de tratar de poder ejecutar este titulo de la popular franquicia de videojuegos Resident Evil. Resident Evil 5 fue un titulo que se estreno en el año 2009 y que tuvo una gran aceptación por parte de la comunidad.

En ese entonces tuve la surte de poder hacerme con una copia en su lanzamiento y poder disfrutar de este juego en el XBOX 360. Muchos años después (en el 2014) encontré una oferta en steam en el cual ofrecían Resident Evil 4,5 y 6 por 12.99 USD (unos 8-10 euros en ese entonces) lo cual vi como una ganga y pues me hice de ello.

Desde ese entonces nunca había podido jugar los títulos debido a que no contaba con mucho tiempo y ademas de que la tarjeta grafica de mi equipo había dado su ultimo aliento.

Hasta hace pocos meses (y después de haber conseguido una grafica económica) y de saber del lanzamiento del remake de Resident Evil 3 me dispuse a terminar un juego que no había acabado “Resident Evil 6”. Y después de ello me dieron ganas de volver a disfrutar de los otros dos títulos anteriores Resident Evil 4 y 5.

Con el cual el 4 y 6 los disfrute en GamePass de xbox (debido a la ganga de noviembre del año pasado) y ahora que me dispuse a instalar Resident Evil 5 (ya que xbox one no admite el disco que compre para el 360 (vaya fraude)) en mi ordenador.

Proceso de instalación de Resident Evil 5 en Linux

Con la llegada del proyecto Proton de Steam y la compatibilidad que ofrece para poder ejecutar títulos de Windows sobre Linux sin tener que meterse en líos, me pareció perfecto poder solo “descargarlo” y poder disfrutarlo.

La descarga es de unos 7.2 GB lo cual tarda de unos 20-min a 1hr dependiendo tu conexión. Después de ello solo basta con dar clic en “ejecutar” (no te recomiendo ejecutarlo ya que esto te puede dar más pasos a seguir) y el juego descargará algunas dependencias necesarias para su ejecución que son Games for Windows Live (el famoso gfwl) y las bibliotecas de directx.

Vuelves a dar play y veras el intro del juego el cual por sorpresa se queda en un fondo negro. Aquí el primer problema el famoso “black screen”.

Y aquí es donde comienza la osadía por querer ejecutar el juego en Linux.

En teoría para poder evitar todo el proceso que tuve que realizar nos podríamos apoyar de Lutris el cual con sus fantásticos scripts de instalación automatizan todo el proceso.

Pero para mi sorpresa el script no me funciono ya que al ejecutar el juego volví a caer en el mismo error.

Investigando un poco, encontré que el error se debe a que el intro del juego requiere de contar con el reproductor de Windows para poder mostrarnos esa pequeña escena y al no detectarlo el juego se queda en esa pantalla negra.

Ademas de que existe cierto error que ocurre al no poder conectar con Games for Windows Live.

Para dar solución a esto debemos instalar el reproductor de Windows sobre nuestra instalación de Wine, Lutris, Proton, PlayOnLinux o Crossover (menciono estos por que probé cada uno de ellos y todos me resultaron en lo mismo).

Aun que la solución es sencilla el proceso es algo tedioso ya que debido a que Windows XP es un sistema “obsoleto” la instalación de Steam si te detecta que estas corriendo sobre esta versión de Windows simplemente no se abre, es por ello que se debe ejecutar bajo Windows 7.

Pero cuando quieres instalar Windows media player 10 no te permite hacerlo ya que solo se puede hacer en Windows XP de 32 bits y proton tanto como steam para Windows hacen la instalación bajo 64 bits.

Es por ello que menciono que es un lio.

Solucionando problemas e instalando dependencias

Para dar solución a todo esto, debemos apoyarnos de winetricks o en caso de hacerlo sobre steam con proton vamos a utilizar protontricks (básicamente winetricks, pero de steam).

Aquí lo recomendable es que desinstales tu juego y vuelva a instalarlo y cuando esto pase no lo ejecutes.

Lo que vamos a hacer después de haberlo instalado, es dirigirnos a la carpeta de instalación (en steam basta con dar clic secundario sobre el título y podemos abrir la carpeta donde está alojado “Properties->Local Files->Browse Local Files…”).

En wine, PlayonLinux, Crossover o Lutris podremos encontrar la carpeta de steam en la carpeta de nuestro usuario y entramos a las carpetas de las aplicaciones (puedes buscar en la red, cuales son sus rutas) entramos al prefijo creado con Wine.

Todos lo nombra como “Steam” a no ser que hayas realizado una instalación personalizada y le hayas dado otro nombre al prefijo.

Lo primero que vamos a hacer es entrar a la carpeta donde está el juego y vamos a eliminar la dependencia de gfwl la ruta dentro de la instalación de steam es “steam/steamapps/common/Resident Evil 5” y vamos a editar el archivo “BH5AE_install.vdf” y vamos a eliminar las siguientes lineas.

"Run Process" { "GFWL" { "process 1" "%INSTALLDIR%\\redist\\gfwlivesetup.exe" "command 1" "/q" "HasRunKey" "HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\CAPCOM\\RESIDENT EVIL 5\\GFWL" } }

Guardas y cierras el archivo.

Ahora vamos a instalar las dependencias. Para Lutris y proton nos vamos a posicionar en una terminal la ruta “steam/steam/steamapps/compatdata” donde encontraremos el prefijo creado para el juego que siempre es “21690”.

Y vamos a ejecutar (para lutris):

WINEPREFIX=/21690/pfx winetricks

Para proton:

WINEPREFIX=/21690/pfx protontricks

Mientras que para Wine, Crossover o Playonlinux podremos simplemente ejecutar winetriks y se nos abrirá una ventana como esta.

Vamos a seleccionar “select the default wineprefix”, damos clic en aceptar y vamos a ejecutar “winecfg” y vamos a cambiar la versión a imitar de “Windows 7” a “Windows XP” aplicamos cambios y cerramos.

Nuevamente en la misma ventana anterior, vamos a seleccionar la primera opción que es “install a Windows DLL or component”.

Y vamos a instalar las dependencias del juego que son “wmp10 d3dcompiler_43 d3dx9 xact_jun2010” y en el caso de wmp10 es necesario instalar primero wmp9.

Si te salta el error de que tu sistema de 64 bits (la versión de Windows que estas imitando) vas a tener que eliminar la carpeta del prefijo “pfx” y la vas a crear bajo 32 bits ejecutando el comando:

WINEPREFIX=/21690//pfx WINEARCH=win32 winetricks

O para proton:

WINEPREFIX=/21690//pfx WINEARCH=win32 protontricks

Y vuelves hacer el proceso para instalar las dependencias, lo recomendable es ir instalando una a una para evitar problemas y el proceso se haga más tedioso.

Como instalación adicional y que recomendaban en foros donde investigue, es instalar internet explorer 8, xatc, vcrun2012, dotnet 20 y dotnet 40.

Puedes hacer todo esto con el comando:

WINEPREFIX=/21690/pfx winetricks wmp9 d3dcompiler_43 d3dx9 xact_jun2010 ie8 xatc vcrun2012 dotnet20 dotnet40

Pero como digo yo recomiendo uno a uno de manera grafica.

Finalmente despues de instalar todo esto, vamos a instalar una actualización necesaria para que wmp10 no tenga errores, para ello debemos descargar el siguiente archivo desde lutris. El enlace es este.

Puedes descargar el archivo en la carpeta donde estás posicionado del prefijo con:

wget https://lutris.net/files/tools/windowsmedia-kb942423-x86-intl.exe

Y vamos a instalarlo con:

WINEPREFIX=/21690/pfx wine windowsmedia-kb942423-x86-intl.exe

Si realizaste todo bien la instalación de esta actualización se realiza en menos de 30 segundos y ahora toca el turno de cambiar la versión de Windows a imitar a “Windows 7”:

WINEPREFIX=/21690/pfx winetricks

O:

WINEPREFIX=/21690/pfx protontricks

Volvemos a seleccionar el prefijo por defecto, aceptar y damos clic en “run winecfg” y aceptar.

Aquí, antes de cambiar la versión a imitar vamos a añadir una aplicación dando clic en “add application” y vamos a la ruta “program files/windows media player” y seleccionamos “wmplayer.exe” damos clic en abrir y veremos que se añadió a la ventana.

Lo seleccionamos y en versión a imitar le asignamos “Windows XP”, ahora seleccionamos “configuración por defecto” y le asignamos la versión a emitar de “Windows 7” ya que si la dejamos en Windows XP simplemente steam no va a abrir.

Damos aceptar y con ello podremos ya ejecutar el juego en Linux.

En caso de haber primero ejecutado el juego y este descargara GFWL, te toca eliminar el registro del sistema lo cual podemos hacer desde la misma ventana donde instalamos las dependencias.

Nada más que aquí en ves de seleccionar la opción de instalar una dll o componente vamos a seleccionar la opcion de “run regedit”

Y nos vamos a posicionar en “ HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\CAPCOM\\RESIDENT EVIL 5\\GFWL” y aquí puedes eliminar el registro o cambiar el valor de “1” a “0” guardas, cerras steam, Playonlinux, etc. O cierras sesión y vuelves a entrar.

Y con ello ya podrás disfrutar del juego.

Como dato adicional, también pueden instalar un parche el cual elimina algunos errores y la dependencia de GFWL, este lo descargan desde el siguiente enlace donde se indican las instrucciones para instalarlo.