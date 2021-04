Para que la PineTab llegue a ser una opción real aún queda mucho. Hay varias propuestas interesantes, pero la mayoría se están centrando mucho más en los teléfonos móviles, como el PinePhone que también fabrica PINE64. Manjaro, que es el sistema operativo elegido por la compañía de la piña (de pino), ni siquiera se pone en horizontal en su edición Plasma Mobile, algo que sí hace a la perfección postmarketOS.

Con esto no quiero decir que postmarketOS sea el sistema operativo perfecto, por lo menos para esta tablet. Todos los sistemas tienen su parte positiva y su parte negativa, y si juntáramos todo lo bueno de cada uno sí estaría bien: el escritorio de Ubuntu Touch, algunas opciones de Plasma Mobile y el buen funcionamiento de parte de postmarketOS o Arch Linux. Cuesta imaginarlo, pero sí creo que en el futuro todo será mejor. Plasma Mobile tiene cosas que me gustan, y la mejor manera de probarlo en la PineTab es con postmarketOS.

postmarketOS ofrece imagen pre-construida y un instalador

Antes de empezar, tenemos que comentar que postmarketOS está basado en Alpine Linux, una versión de Linux minimalista que está centrada en la seguridad. El gestor de paquetes que usa es APK (Alpine Linux package management), cuyos comandos podéis ver en esta página de su wiki. Aunque lo más importante sí está, probablemente haya menos software que en los repositorios de Debian/Ubuntu o los de Arch Linux/Manjaro. Pero, teniendo en cuenta que hablamos de una tablet, seguro que no echamos en falta nada.

Explicado lo anterior, los pasos a seguir para instalar postmarketOS en la PineTab son muy sencillos. La única diferencia es que está disponible en dos versiones, una con instalador en la que le configuramos unos pocos parámetros y otra imagen pre-construida que es instalar y usar.

Proceso de instalación

Vamos a la página web del desarrollador y descargamos una imagen. Podemos elegir la del instalador o la pre-construida. También hay dos versiones, una para una experiencia más estable y la otra que se actualiza más, lo que se supone que la hace ser menos estable. Por mi experiencia en los diferentes sistemas operativos móviles para la PineTab, la verdad es que no hay mucha diferencia, por lo que yo recomiendo la que más se actualiza que también arreglará los fallos antes. OJO: es mi opinión por lo que he visto y es lo que yo prefiero. Descomprimimos la imagen. Abrimos cualquier software para flashear la tarjeta SD, como Etcher, y quemamos la imagen en la microSD. Sacamos la tarjeta del PC y la metemos en la PineTab. Encendemos la PineTab. Si hemos elegido la imagen pre-construida ya hemos acabado. Si hemos elegido la del instalador, seguimos, pero aviso de que algunos pasos tardan. Hay que tener paciencia. En la pantalla de bienvenida, elegimos «Continue». En la siguiente, elegimos si instalamos postmarketOS en la memoria interna (eMMc) o en la externa (tarjeta SD). Ahora tenemos que ponerle un PIN de 5 dígitos y confirmarlo. En el vídeo hay un corte porque yo había usado uno de 4. En el siguiente paso podemos configurar si queremos activar SSH o no. Si no lo usamos nunca, mejor desactivarlo. A continuación podemos cifrar los datos. Es algo que yo sí haría si fuera mi teléfono principal, pero no en una tablet en la que no tendré datos sensibles ni estoy sacando de casa. Por último, esperamos un rato a que finalice la instalación, y otro rato a que inicie por primera vez.

https://www.youtube.com/watch?v=6UPSqsvjYlc

¿Merece la pena?

Bueno, yo a esta pregunta respondería con otra: ¿con respecto a qué? Si queremos usar Plasma en la PineTab, creo que sí por el sencillo motivo de que podemos usarla en vertical y en horizontal. Además, se le puede instalar Kodi y funciona, lo que ha llegado a sorprenderme; es la primera vez que lo instalo en la tablet de PINE64 y no sólo se instala, sino que además el vídeo se ve relativamente bien. Por otra parte, por ejemplo, Firefox no saca el teclado y Angelfish aún no me ha permitido ver nada en YouTube.

Creo que los desarrolladores se están centrando demasiado en la PineTab completa, es decir, con teclado incluido. Yo no lo tengo por la sencilla razón de que no está en español, y a veces me toca conectarle uno que me compré para mi Android TV. Pero está bien ver que, poco a poco y como Kodi, las cosas empiezan a funcionar. Estoy un 90% convencido de que el futuro de las tablets pasa por Linux. Al tiempo.