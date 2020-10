Ahora mismo, la versión más actualizada de GIMP es la v2.10.22. Muchas distros Linux, como Ubuntu y sus sabores oficiales, siguen ofreciendo la v2.10.18 en sus repositorios, por lo que si queremos usar la última entrega, lo mejor es usar la versión Flatpak del editor de imágenes. El problema es que el sistema habitual para añadirle complementos no funciona, por lo que podemos pensar que no se pueden usar. Pero no, no es así. No siempre.

Y es que flathub.org tiene un problema en su web. Probablemente para no engorronar la página, desde allí sólo podemos buscar aplicaciones, pero no los complementos que sí están alojados en el repositorio. Entonces, ¿cómo instalamos los complementos a la versión Flatpak de GIMP? Sencillamente, desde nuestro centro de software, siempre y cuando éste sea compatible y los desarrolladores lo hayan subido al repositorio de Flathub. Lo son, seguro, GNOME Software y Discover si les añadimos soporte.

Resynthesizer y BIMP en GIMP en su versión Flatpak

Y bueno, en este artículo me he centrado en Resynthesizer y BIMP para GIMP, pero también puede servir con otros complementos. Si hemos añadido el soporte, añadir los complementos es tan sencillo como buscarlos en el centro de software e instalarlos. Automáticamente empezarán a funcionar tras reiniciar la app, en este caso, GIMP.

Tal y como explican en la nota de lanzamiento de GIMP 2.10.22, también hay otra manera de hacerlo si nuestro centro de software no soporta estas búsquedas, como parece ser el Pamac de Manjaro. Es vía terminal, y podemos instalar los complementos con un comando. Si queremos instalar 7 de los plug-ins más populares de los que existen para GIMP, el comando sería el siguiente (pudiendo eliminar desde «org» hasta el siguiente espacio si uno en concreto no nos interesa):

flatpak install org.gimp.GIMP.Plugin.Resynthesizer org.gimp.GIMP.Plugin.LiquidRescale org.gimp.GIMP.Plugin.Lensfun org.gimp.GIMP.Plugin.GMic org.gimp.GIMP.Plugin.Fourier org.gimp.GIMP.Plugin.FocusBlur org.gimp.GIMP.Plugin.BIMP

En cuanto a otros complementos de otro software, tendríamos dos opciones: la más directa es buscarla en un centro de software compatible. Si el nuestro no lo es, deberíamos consultar con el desarrollador si han subido a Flathub lo que necesitamos y cuál sería el comando para instalarlo. Por lo menos Resynthesizer, que nos permite borrar objetos de las imágenes, sí está disponible, y yo que me alegro.