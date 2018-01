Cómo instalar Netbeans en nuestra distribución Gnu/Linux

Actualmente existen muchas herramientas de Software Libre que nos permiten obtener resultados profesionales cuando antes no era posible. Una de esas herramientas que nos permite crear programas y apps se llama Netbeans, un IDE muy popular y muy completo que no solo nos ayudará a crear apps para móviles sino que también podremos crear webs, programas en C++ y aplicaciones web.

Netbeans es un software muy completo pero su instalación no es tan fácil como parece y puede ser un engorro si no se conoce todos los pasos que han de darse para su instalación. A continuación os contamos como instalar Netbeans en cualquier distribución Gnu/Linux.

Los repositorios oficiales de muchas distribuciones Gnu/Linux contienen ya Netbeans, pero o bien no instalan una versión completa o bien no instalan la última versión estable. Es por ello que nosotros vamos a utilizar el paquete de instalación que se publica en la web oficial del Software.

Existen varias versiones de Netbeans, estas versiones son versiones reducidas del IDE que varían en función del lenguaje de programación que queramos utilizar. Personalmente os recomiendo descargar el paquete completo con soporte para todos los lenguajes de programación. Cuando descarguemos el paquete de instalación abrimos una terminal en la carpeta donde está el paquete descargado y escribimos lo siguiente:

sudo chmod +x netbeans-8.2-linux.sh sudo sh ./ netbeans-8.2-linux.sh

Tras esto comenzará la instalación del IDE en nuestra distribución Gnu/Linux. En caso de no tener “sudo”, hemos de sustituirlo por cualquier comando que actúe como superusuario o administrador. Antes de instalar este IDE es recomendable instalar el software de Java en la distribución, un software que posiblemente todos tengamos ya pero que podría dar problemas si creamos aplicaciones sin tener este software instalado en nuestro ordenador.

El proceso es sencillo y puede ser rápido si seguimos estos pasos. Además, a diferencia de otros IDE’s la instalación vale para cualquier distribución Gnu/Linux.