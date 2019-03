¿Cómo instalar Microsoft Office 2016 en Linux?

Como sabrán hasta estos momentos existen diversas alternativas a la suite de ofimática de Microsoft, entre las cuales algunas de ellas (en su mayoría) son multiplataforma (pueden ser utilizadas tanto en Windows, como Linux y Mac OS).

E incluso algunas con soporte para la nube (en donde puedes utilizar las herramientas ofrecidas desde tu navegador web) en donde la misma suite de Microsoft ofrece el uso de sus aplicaciones desde la web (aunque no con todo su potencial).

Ante esto el pensar si aventurarse en invertir tiempo en la instalación de la suite de Office en tu distribución de Linux es de pensarse dos veces.

Lo primero que tienes que tomar en cuenta es que tienes que contar con un instalador compatible con Wine, PlayOnLinux o Crossover (este último es el más recomendado).

Ante esto, estoy seguro que por la mente de algunos pensaran muchas cosas en especial aquellos que son 100 GNU de corazón y ante esto puedo decir que al final de cuentas cada quien tiene sus motivos para usar el software que quiera.

Y es que esto lo comento dado que en el caso de un servidor tome la iniciativa de realizar la instalación y probar por cuenta propia si a estas alturas de todo el desarrollo activo que se llevó el año pasado en Wine contaba con lo suficiente para esto.

A demás de que estoy seguro que algunos de ustedes que entraron al artículo tienen la duda de ¿y cómo instalas office en tu distribución de Linux?

Con lo cual les voy a ser franco, pues la instalación es “sencilla” hasta cierto punto, dado que la dificultad radica en el instalador con el que cuenten.

Instalación

Bien para los que estén interesados en realizar la instalación de Office 2016 primero deben de contar con ciertos requisitos para realizar la instalación.

Contar con Wine, PlayOnLinux o Crossover (en Deepin OS se encuentra incluido)

La versión de Wine en la que se realizará la instalación como minio será en la 3.14 o superior configurado con Windows 7 (con ningún otro corre bien) y de 32 bits

en la que se realizará la instalación como minio será en la El instalador de Office 2016 debe ser de 32 bits. El instalador único (el que se ofrece directamente de la web de office) no funciona, es recomendable que busquen uno que contenga todo (como si fuera el de DVD).

En el caso de los que quieran utilizar Wine o PlayOnLinux deben instalar adicionalmente las fuentes de Microsoft y Visual Basic 6.0.

Ahora solamente tienen que ejecutar el instalador y si todo sale bien la instalación debe durar alrededor de unos 15 a 30 min.

Como dije la dificultad radica en encontrar el instalador adecuado, dado que en este punto a muchos les aparecerán errores durante la instalación e incluso en la ejecución. Por lo que deben buscar y descargar otro instalador (aquí el punto clave es encontrar el bueno).

Al finalizar la instalación para activar la suite basta con que ingreses con tu cuenta (en mi caso fue la que me ofrecen en la escuela) ya que este será el mejor método de activación.

Actuales problemas con Office 2016 corriendo en Linux

Y bien en este punto es en donde podremos evaluar el desempeño de la suite dentro de nuestra distribución de Linux.

Hasta el día de hoy encontraran algunos problemas que son que el editor de VB para crear macros y demás no se abre.

El cursor no se posiciona bien tarda en hacerlo (cuestión de segundos).

En Power Point suele también haber algunos retrasos en animaciones y carga de imágenes, vídeos y demás.

En Excel no puedo opinar mucho dado que no lo domino muy bien y solo realizo cosas básicas (aquí valdría la opinión de algún lector).

Finalmente, en cuanto a Access y OneNote no los he manejado dado que en estos momentos no me ha surgido la necesidad.

Si bien, puedo decir de manera “personal” que la instalación de esta suite vale la pena realizarla, puedo decir que sí.

Dado que aún hay mucha gente que la demanda pero que tiene la intención de cambiarse a Linux, por lo que es una buena ruta para ello.