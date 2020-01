Estos días me ha dado por recordar aquellos juegos de las máquinas recreativas de los años ’80 y ’90. Después de un tiempo metiendo goles y ganando combates, he mirado si había algo de información aquí en Linux Adictos y me ha sorprendido que no la hubiera, por lo que me he dispuesto a escribir un artículo sobre cómo instalar MAME en Linux y cómo solucionar algunos problemas con las ROMs (juegos).

Instalar MAME en Linux es muy sencillo. De hecho, hace ya varios años que está disponible en los repositorios oficiales de muchas distribuciones, por lo que instalarlo está a solo un comando de distancia. Si alguna distribución no la tiene disponible por defecto, también podemos añadir un repositorio no oficial o instalar su paquete Snap. A continuación tenéis explicadas las diferentes opciones y algún truco para los juegos que no inician.

Cómo instalar MAME en Linux

Desde los repositorios oficiales

Lo primero que debemos probar es si está disponible en los repositorios oficiales de nuestra distribución. En Ubuntu y derivados el comando es el siguiente:

sudo apt install mame

Desde el repositorio no oficial

Si al introducir el mensaje nos muestra un error, probablemente no tengamos el emulador disponible en los repositorios de nuestra distribución, por lo que añadiremos uno no oficial con el siguiente comando:

sudo add-apt-repository ppa:c.falco/mame

Tras añadir el repositorio, escribiremos este otro comando:

sudo apt update && sudo apt install mame

Desde su paquete Snap

MAME también está disponible como paquete Snap. Si nuestra distribución es compatible con estos paquetes de Canonical, instalarlo es tan sencillo como escribir este otro comando:

sudo snap install mame

Cómo añadir las ROMs a MAME

Una vez instalado MAME, lo que tendremos será un emulador sin ningún juego. Los juegos tenemos que añadirlos manualmente, pero es algo muy sencillo. Lo “difícil” es dar con ellos: por motivos que todos podéis entender, no podemos facilitar ningún enlace a páginas que ofrezcan estas ROMs, pero encontrarlas es tan sencillo como acceder a nuestro buscador favorito y buscar algo así como “mame roms”. Aparecerán decenas de páginas web y todas ellas nos permitirán descargar ROMs para MAME y, en algunos casos, para otros emuladores.

Dónde poner las ROMs dependerá del sistema operativo y de la versión descargada. Si la hemos instalado desde un repositorio, sea oficial o el no oficial, tenemos que meter las ROMs en la ruta ~/mame/roms, donde “~/” es nuestra carpeta personal; si la carpeta “mame” no está, la creamos manualmente. Tal y como leemos en Snapcraft.io, la ruta para la versión Snap es ~/snap/mame/common/roms. Si queremos meter las ROMs en otra ruta, tenemos que editar el archivo mame.ini para que el software busque en la nueva ruta.

Mi ROM no inicia. ¿Qué puedo hacer?

Lo peor de MAME, sin duda, es que no todas las ROMs funcionan en todas las versiones del software. Se dan casos, sobre todo si usamos la versión “mobile”, en los que tenemos que buscar ROMs actualizadas, pero este problema no suele ocurrir en la versión de escritorio. Lo que sí puede pasar es que intentemos ejecutar algún juego y no funcione porque nos falta algún archivo. Hay dos opciones posibles, una más fácil de solucionar que la otra.

La primera y las más probable es que un juego no funcione porque no tenemos su BIOS disponible. Las BIOS son pequeños archivos necesarios para que, digámoslo así, el software sea compatible con ciertos juegos. Por ejemplo, los juegos de NEO-GEO no suelen funcionar si no añadimos su BIOS. Lo mejor para solucionar este problema es, una vez más, ir a nuestro buscador favorito y buscar algo así como “all mame bios”. Hay archivos que reúnen todas o casi todas las BIOS necesarias y lo único que tenemos que hacer es conseguir uno y descomprimir todos los ZIP en la misma carpeta “roms” en donde metemos los juegos.

Otro problema que nos podemos encontrar es que un juego no inicie porque le falta un archivo. Esto es más difícil de solucionar. Una opción es buscar otra ROM para ver si funciona directamente. Si no, podemos hacer Lo siguiente:

Buscamos en internet los archivos que el mensaje de error dice que faltan. Descomprimimos el ZIP de la ROM que no funciona. Volvemos a comprimir el juego en un ZIP que contenga lo que contenía el juego original y los archivos que hemos buscado y descargado en el paso 1. Le ponemos el mismo nombre exacto que tenía el ZIP original (por ejemplo, aof.zip para el juego Art of Fighting). Lo metemos en la carpeta “roms” y rezamos para que todo vaya bien.

¿Ya sabes cómo instalar MAME en Linux? ¿Cuáles son tus juegos clásicos favoritos?