Cómo instalar Kodi 19 Matrix ya mismo en Ubuntu y derivados (APT)

Hace 10 días escribimos un artículo anunciando el lanzamiento de Kodi 19 Matrix. En estos momentos, la v19 del famoso software multimedia está en fase alfa, por lo que no se recomienda su uso en equipos en los que esperamos que responda perfectamente, pero incluye novedades importantes que probablemente os interese probar. Y, aunque un servidor pensaba que no había manera de hacerlo, error que cometí por no haberlo intentado nunca y por ver lo que había en su servidor FTP, sí se puede, y en este artículo vamos a explicar cómo instalar Kodi 19 ALPHA en Linux.

Aunque creo que no es necesario, quiero explicar que lo que estaremos haciendo si seguimos este tutorial es añadir un repositorio desde el que sólo podremos instalar versiones preliminares de Kodi, por lo que, una vez añadido, no volveremos a la versión estable a no ser que se haga el camino de vuelta. En cualquier caso, estos son los pasos que os enseñarán cómo instalar Kodi 19 en Linux, más concretamente en Ubuntu y derivados compatibles con APT.

Cómo instalar Kodi 19 Nightly

Lo primero que tenemos que hacer es abrir un terminal y escribir este comando:

sudo add-apt-repository ppa:team-xbmc/xbmc-nightly

Con el repositorio añadido ya tenemos las opciones de siempre, es decir, podemos abrir el centro de software, buscar Kodi e instalar el paquete o seguir en el terminal y escribir

sudo apt update && sudo apt install kodi

Para eliminar esta versión de Kodi, tendremos que escribir los comandos habituales:

sudo apt remove kodi sudo apt purge kodi

Y si queremos que en nuestros repositorios oficiales vuelva a aparecer la última versión estable, tenemos que eliminar el repositorio desde Software y Actualizaciones o con estos comandos, siendo el primero para instalar la herramienta «ppa purge»:

sudo apt install ppa-purge sudo ppa-purge ppa:team-xbmc/xbmc-nightly

El equipo de desarrolladores aún no ha avanzado cuándo lanzarán la versión estable de Kodi 19 Matrix, pero siguiendo los pasos explicados aquí podemos probarlo ya mismo. Personalmente, recomendaría hacerlo en una máquina virtual como las que podemos ejecutar en GNOME Boxes.