Hace unas horas han publicado la primera versión de Kali de 2025, concretamente Kali Linux 2025.1a. Es una distribución Linux para el hacking ético, y se pueden realizar pruebas como las de penetración de sistemas, también conocido como pentesting. Lo malo es que no es una distribución pensada para el uso diario, y no merece la pena tener instalada la distribución en un equipo para la producción. O bueno, es lo que pensamos muchos. ¿Qué se puede hacer? Bueno, una de las posibilidades es instalar Kali Linux en una máquina virtual.

No es la única posibilidad. El instalador de Kali Linux, basado en el de Debian, permite instalar el sistema operativo en una unidad externa, como un pendrive, sin tocar el disco duro, pero yo lo hice en mi Steam Deck y un día le dio por no iniciar más. Quizá lo mejor sea, si no se usa de nativo, usar una Live Image en un pendrive o tirar de máquina virtual. Lo que vamos a explicar aquí es cómo hacerlo en GNOME Boxes, aunque el método será similar en VirtualBox o cualquier otro software de virtualización.

Si os estáis preguntando por qué no tirar de Distrobox, bueno, yo diría que no es la mejor de las posibilidades. No siempre tiene acceso fácil a la tarjeta de red, y cojea bastante.

Instalación de Kali Linux en GNOME Boxes

Para realizar la instalación, seguiremos estos pasos:

Vamos a la página de descargas del proyecto. Allí hacemos clic en el apartado de máquinas virtuales, o si lo preferís hacéis clic en este enlace para ir directamente. Se dice que cualquiera de las imágenes funcionará, pero yo elegiría la de VirtualBox, o en su defecto la de QEMU.

El archivo viene comprimido, por lo que hay que descomprimirlo con nuestro descompresor favorito. Se tomará su tiempo, puesto que el tamaño de la imagen supera con creces los 10GB. Obtendremos una carpeta con dos archivos, uno con la extensión .vdi y el otro con la extensión .vbox. El que nos interesa es el primero de ellos. Ahora abrimos GNOME Boxes y hacemos clic en el símbolo de la suma. En desplegable, elegimos «Instalar desde un archivo».

Se abrirá un cuadro de diálogo del explorador y tenemos que seleccionar el archivo .vdi que venía en el archivo comprimido. En la siguiente ventana: En «Nombre» lo dejamos o ponemos un nombre para identificar mejor el sistema. Este nombre se puede cambiar después desde la vista general, donde aparecen las «cajas».

En «Sistema operativo» podemos indicar una base, pero no es necesario. De elegir una, Debian Testing es lo más recomendable.

En «Recursos» podemos darle la RAM y el almacenamiento que queramos. A mí, como me sobra, me parece bien subir a 30GB de disco y 8GB de RAM.

Con nuestra selección, hacemos clic en crear. En el momento de escribir este artículo, empieza a importar la imagen, no sin mostrar debajo un error en el que indica fallo. Podemos ignorarlo porque sí estará funcionando. Esperaremos a que finalice la importación y e inicie la imagen.

Cuando finalice la importación e inicie el sistema operativo, el usuario y contraseña es «kali» sin las comillas.

Añadir tarjeta de red y otras configuraciones

El sistema operativo ya estaría funcionando de la manera más optimizada, que para eso existen las imágenes para máquinas virtuales, pero no estaría completa. GNOME Boxes, como VirtualBox, se conecta a Internet como si lo hiciera a través de un puerto ethernet, por lo que no puede usar tarjetas en modo monitor y esas cosas. Para eso necesitamos una tarjeta externa. Hay muchas y prácticamente vale cualquiera. Yo tengo esta de TP-Link, que compré un día para un portátil sin banda de 5Ghz.

La conexión es muy sencilla:

Antes de nada, conectamos la tarjeta en el equipo anfitrión. Luego hacemos clic en los tres puntos y luego en «Preferencias».

En la ventana emergente, hacemos clic en «Dispositivos y comparticiones» y luego activamos el interruptor de nuestra tarjeta.

Y ya tendríamos todo lo necesario para realizar nuestras pruebas.

Como paso extra recomendado, en el menú de inicio del dragón, buscamos «Display» y en «Resolution» elegimos una que quede mejor que lo que se muestra por defecto.

Otra cosa que podemos hacer es poner el teclado en nuestro idioma. Para ello, desde el menú buscamos «Settings Manager», dentro «Keyboard» y luego «Layout». Desactivamos el interruptor que dice que use lo predeterminado del sistema y, en la parte inferior, elegimos nuestro idioma, en mi caso «Spanish». El resto de idiomas se pueden eliminar.

¿Sistema en Español?

¿Y poner el resto del sistema en otro idioma? NO SE RECOMIENDA. El motivo es el mismo que al aprender código, pero es más importante aquí. Prácticamente toda la documentación muestra las herramientas en inglés, y ya os digo yo que tenerlo en otro idioma es confuso. Si aún así queréis cambiarlo, hay que escribir sudo dpkg-reconfigure locales y elegir el idioma en cuestión. Para español de España hay que desmarcar el ingles que viene por defecto y elegir es_ES.UTF-8 UTF-8. Al reiniciar cambiará también los nombres de las carpetas. Pero ya os digo, no lo recomiendo.

Y así es como podemos tener Kali Linux en una máquina virtual en GNOME Boxes. Para VirtualBox es más o menos lo mismo, pero las capturas y las opciones serían algo diferentes.