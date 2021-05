Hace unos días escribí un artículo que trataba un tema que no nos gusta reconocer: los desarrolladores no miman tanto a los usuarios de Linux. Aunque tenemos de todo, no suele ser software tan bueno e intuitivo como el que hacen para Windows y macOS, y como ejemplos tenemos el GarageBand que tanto me gusta o ese famoso programa para escribir y leer partituras o incluso para crear música. Estoy hablando de un software cuya última versión es Guitar Pro 7, aunque ya han lanzado muchas actualizaciones para la serie.

Tux Guitar es la alternativa que tenemos en Linux. También se suele proponer MuseScore, pero creo que ninguno de los dos es comparable. Guitar Pro 7 es la evolución natural de la versión anterior, y no, no está disponible para Linux. En AUR sí hay una versión de GP6 para los usuarios que tengan una licencia, pero no se puede hacer sonar de la mejor manera porque no existe el paquete de los Soundbanks, lo que hace que todo suene mucho mejor.

Instala Guitar Pro 7 en Linux con PlayOnLinux

Yo he probado este sistema con Manjaro y en Ubuntu, por lo que funciona. Instalar Guitar Pro 7 es fácil, de hecho se hace en un momento gracias a PlayOnLinux, pero no suena si no le añadimos los Soundbanks. Aquí te vamos a enseñar cómo instalarlo todo para que puedas disfrutar de Guitar Pro 7 en Linux casi casi como en Windows.

Conseguimos una copia de Guitar Pro 7 para Windows. El cómo y el dónde ya depende de cada uno. También necesitamos el ejecutable/instalable de los Soundbanks, lo que es un archivo EXE. Los que vienen con la extensión .gpbank suelen fallar; se cuelga el programa al intentar añadirlos. Instalamos PlayOnLinux. Está en los repositorios oficiales, por lo que se puede instalar desde el centro de software de la mayoría de distribuciones Linux. Iniciamos PlayOnLinux. Hacemos clic en «Instalar un programa». Buscamos «Guitar Pro». Aparece la séptima versión como opción. Elegimos «Guitar Pro 7» y aceptamos el aviso que nos dice que está en fase de pruebas y que algo podría ir mal. Nos pregunta si queremos ir a la web oficial a descargar el software. Se puede decir que sí, pero en el ejemplo yo ya tenía todo lo necesario y le he dicho que no. Hacemos clic en «Explorar», buscamos el archivo instalable de Guitar Pro 7 y hacemos clic en siguiente. Nos dirá que necesita algunas herramientas. Instalamos todo lo que nos pida. Luego se iniciará el proceso de instalación, casi exacto a lo que veríamos si lo hiciéramos desde Windows. Aceptamos todo tal y como está. Aunque yo le pido que no me cree el acceso directo en el escritorio, me lo crea, pero lo importante es que también nos lo crea en el menú de inicio. Aunque no debería pasar nada si lo iniciamos, lo mejor es desmarcar la casilla que nos dice que iniciará el programa y hacemos clic en «Finalizar» (finish). Esperamos un momento a que finalice la instalación y hacemos clic en siguiente. En en vídeo veréis que lo inicio, pero para demostrar que, aunque debería sonar, los archivos GPX no suenan. Ahora hacemos clic en «Instalar» y elegimos «Instalar un programa no listado». Cuando llegamos a un punto, tenemos que elegir «Editar o actualizar una aplicación existente». Hacemos clic en «Siguiente» y elegimos «Guitar Pro 7». Lo dejamos en instalación de 32bits. Una vez más, elegimos «Explorar», pero esta vez elegimos el EXE de los Soundbanks. Se volverá a abrir el instalador. Vamos aceptando tal y como está. Esta instalación durará más tiempo. Si estáis mirando el vídeo, aquí abro Tux Guitar para comparar. Si pensáis que todo va muy despacio, el ordenador que he usado es muy discreto, y suele resentirse cuando instalo software. Cuando finaliza la instalación de los Soundbanks, nos dice que esperemos, pero a mí siempre me falla y la espera es infinita. Yo cierro la ventana pasados unos segundos y no parece haber ningún problema.

Perfecto para el usuario medio

Una cosa está clara: estamos usando Guitar Pro 7 por medio de WINE y, aunque yo no me he encontrado ninguna limitación, también es cierto que yo no he conectado ningún dispositivo de grabación, por lo que no puedo confirmar que todo eso funcione. Sí puedo decir que el programa se comporta bastante bien, aunque en el vídeo parezca lo contrario, y creo que merece la pena.