A no ser que el tema de la publicidad cambie las cosas, lo que no parece muy probable, Firefox es el navegador por defecto que encontramos en la mayoría de distribuciones Linux. Por lo general, está actualizado, pero también hay distribuciones que ofrecen una versión ESR o podríamos encontrar un caso extraño en el que no esté en los repositorios oficiales. O si queremos usar la versión Nightly para conocer las novedades antes de que lleguen a la versión estable, lo mejor es instalar el navegador a partir de sus binarios.

Mozilla ofrece varios empaquetados de Firefox para Linux. Está como paquete flatpak, como snap, lo que usa por defecto Ubuntu, una versión nativa en un repositorio oficial para distribuciones con base Debian, versiones nativas en repositorios oficiales de muchas distribuciones, y no sé si me dejo algo. También ofrece una opción «portable» que podemos usar directamente haciendo clic sobre su ejecutable o instalar los binarios, y esto último es lo que vamos a explicar aquí.

Por qué instalar los binarios de Firefox y pasos a seguir

Yo no recomiendo instalar los binarios de Firefox a no ser que no tengamos otra opción. Si queremos usar diferentes perfiles, Firefox ofrece esa posibilidad. Pero hay mucho que puede ocurrir y es difícil imaginar todos los escenarios. Sí es más fácil pensar en que queremos usar una versión preliminar, y Mozilla ofrece también canales Beta, Dev y Nightly. Para instalar una de estas versiones a partir de sus binarios, o la estable si es lo que queremos, tendremos que hacer lo siguiente:

Descargamos al tarball de la versión de Firefox deseada. En el FTP encontramos las estables, y aquí las preliminares anteriormente mencionadas. Abrimos un terminal y escribimos lo siguiente:

sudo mkdir /opt/firefox sudo chown $USER:$USER /opt/firefox/ tar -xvf ruta_al_archivo/firefox-VERSION-.0a1.*.linux-x86_64.tar.bz2

Lo anterior, en donde hay que cambiar «VERSION» por el número de la versión, descomprimirá la carpeta en el directorio opt , y tendrá permisos de ejecución. Si la carpeta «firefox» queda vacía, descomprimimos el archivo y copiamos su contenido a mano en la misma ruta. Pero para finalizar la instalación, quedan un par de pasos más.

En el terminal, escribimos (gedit, nano o cualquier otro):

nano ~/.local/share/applications/firefox.desktop

Por último, pegamos en el archivo .desktop que acabamos de crear todo este texto:

[Desktop Entry] Version=1.0 Name=Firefox Nightly Comment=Navega por la web con la versión Nightly GenericName=Navegador Web Keywords=Internet;WWW;Browser;Web;Explorer Exec=/opt/firefox/firefox %u Icon=/home/pablinux/Imágenes/logos/firefox_nightly.png Terminal=false Type=Application MimeType=text/html;text/xml;application/xhtml+xml;application/vnd.mozilla.xul+xml;text/mml;x-scheme-handler/http;x-scheme-handler/https;application/x-xpinstall;application/pdf;application/json; StartupNotify=true Categories=Network;WebBrowser; Actions=new-window;new-private-window;profile-manager-window; StartupWMClass=firefox [Desktop Action new-window] Name=Abrir nueva ventana Exec=/opt/firefox/firefox -new-window [Desktop Action new-private-window] Name=Abrir nueva ventana privada Exec=/opt/firefox/firefox -private-window

A tener en cuenta

La información del archivo .desktop anterior es para su uso en español de España. Si alguien quiere usarlo en otro idioma, lo único que tiene que hacer es cambiar los textos de los «name=», «comment=», «GenericName=» y puede que el de las categorías, aunque esto último yo no lo tocaría; es probable que funcione mejor si está en inglés.

Es importante cambiar la línea «icon=» para que incluya la ruta al icono que queramos que se muestre. En mi caso, lo tengo en mi carpeta personal/Imágenes/logos/ con el nombre de firefox_nightly.png. El tamaño de la imagen no importa, o no mucho, pero el formato sí, depende del escritorio. Para evitar confusiones, lo recomendable es PNG.

El texto anterior tiene todo lo necesario, entre lo que podremos lanzar ventanas de incógnito. Si queremos que aparezca «Beta», «Dev», o «Nightly», tenemos que buscar esa línea y modificarla. Lo anterior es el archivo .desktop para la versión Nightly, y es exactamente lo que tengo yo.

Para deshacer los cambios, sólo tenemos que eliminar la carpeta dentro de opt y el archivo .desktop.

Válido para otros programas… más o menos

Esto es válido para también para otros programas. Sólo hay algo a tener en cuenta: Mozilla permite que su navegador se actualice automáticamente desde la misma aplicación de un modo similar a como pasa en Windows y macOS. En otros programas, actualizar puede requerir volver a realizar todos los pasos, excepto el de crear el archivo .desktop.

Esta es la mejor manera de tener varias versiones de Firefox en Linux, o una si el sistema operativo no lo pone fácil.