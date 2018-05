Cómo instalar las extensiones de Gnome

El famoso escritorio Gnome cada vez está presente en más distribuciones Gnu/Linux. Tal es su fama que incluso Ubuntu ha dejado de desarrollar su escritorio para sustituirlo por Gnome. Las últimas versiones de Gnome nos permiten ampliar sus funciones gracias a extensiones propias o de terceros, algo que ha hecho que Gnome sea popular entre muchos usuarios del sistema operativo del pingüino.

Pero la facilidad con la que se amplía las funciones de Gnome no es igual a cómo se instalan estas extensiones. El proceso de instalar las extensiones de Gnome es complicado, al menos para los usuarios novatos y durante la primera vez, pero he de confesar que una vez que pasamos la primera vez, el resto de veces es algo sencillo y bastante simple, aunque no se realizan los mismos pasos que durante la primera vez.

Primero hemos de instalar la herramienta que nos ayudará a gestionar las extensiones desde Gnome. Gnome Tweaks Tool o también conocida como Tweaks será la herramienta encargada de esta tarea. Para ello lo instalamos escribiendo en la terminal lo siguiente:

sudo apt-get install gnome-tweaks-tool

Las extensiones de Gnome se pueden instalar desde el navegador web, lo que facilita el proceso a posteriori pero sino lo sabemos, el primer acceso será complicado. Gnome lo ha configurado para que los usuarios de Mozilla Firefox solo necesiten un plugin para su navegador, si utilizamos Google Chrome, hemos de instalar primero el siguiente paquete y luego instalar este plugin:

sudo apt-get install chrome-gnome-shell

Y ahora, para instalar las extensiones de Gnome, solo hemos de ir a la web oficial, seleccionamos la versión de Gnome que tenemos y pulsamos el botón de Añadir. El navegador nos preguntará si queremos añadirlo, pulsamos que si y ya tenemos la extensión instalada. Si queremos desactivar la extensión, solo hemos de ir a Tweaks, buscar la extensión y desinstalar la extensión.

Esta instalación no solo se aplica a distribuciones basadas en Debian sino a todas las distribuciones Gnu/Linux, en cada caso habrá que cambiar los comandos de APT-GET por el gestor de software de la distribución que utilizamos.