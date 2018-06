Cómo instalar el escritorio Deepin en nuestra distribución Gnu/linux

La nueva versión de la distribución Deepin ha hecho que muchos usuarios estén interesados por el entorno que ofrece la distribución e incluso que intenten recrear lo mismo en sus escritorios personales. Afortunadamente no es algo nuevo y varios usuarios consiguieron exportar el escritorio de Deepin a varias distribuciones, pero lamentablemente no a todas y solo podemos instalarlo en distribuciones que sean o Ubuntu o derivadas de ellas. En otras pueden funcionar pero podemos tener graves problemas o ciertas aplicaciones dejen de funcionar correctamente.Si cumplimos con este requisito, la instalación del escritorio Deepin será muy sencilla. Primero hemos de abrir una terminal y añadir un repositorio PPA, ya que el escritorio no se encuentra en ningún repositorio oficial, así escribimos lo siguiente:

sudo add-apt-repository ppa:leaeasy/dde

Ahora hemos de escribir lo siguiente para instalar el escritorio Deepin:

sudo apt-get update sudo apt-get install dde dde-file-manager

Al ejecutar estas órdenes se comenzará la instalación del escritorio Deepin y los paquetes que necesita para su funcionamiento. Durante la instalación nos saltará un mensaje pidiéndonos qué sistema de sesiones queremos utilizar. Deepin utiliza LightDM pero podemos seguir utilizando GDM3 si es el que tenemos, ambos gestores de sesiones son compatibles con Deepin. Tras esta petición, el sistema de instalación concluirá y ya tendremos el escritorio Deepin en nuestra distribución, solo falta marcarlo en el gestor de sesiones como escritorio por defecto.

Configuración del escritorio Deepin

Aún así, si queremos el aspecto de Deepin, aún faltará algo para que sea igual, esto es el artwork de la distribución. Esto se puede solucionar fácilmente instalándolo en nuestra distribución, para ello abrimos la terminal y escribimos lo siguiente:

sudo apt-get install deepin-gtk-theme

Esto nos dará el artwork de deepin dando como resultado un escritorio igual o similar al ofrecido por la distribución Deepin. Claro está, aunque se parece no es lo mismo y si buscamos Deepin, tal vez lo mejor sea instalar Deepin ¿no creéis?