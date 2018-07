Cómo instalar Dropbox en cualquier distribución GNU/Linux

Desde hace años que la palabra Dropbox está presente en nuestras instalaciones de programas. Pero ¿realmente qué es Dropbox? Dropbox nació en el año 2007 como un servicio de almacenamiento cloud. Un servicio más dentro de los ya muchas opciones que existían.

Pero a diferencia del resto de servicios, Dropbox fue el primer servicio que ofrecía un espacio de almacenamiento de 2Gb de manera gratuita y de por vida. Esta oferta supuso una verdadera revolución que hizo que muchos probaran y conocieran este servicio de almacenamiento cloud. Pero Dropbox iba más allá.

Además de la oferta de espacio gratuito, Dropbox ofrecía un servicio muy bueno que aún muchos servicios no han conseguido superar. Por un lado, Dropbox era compatible con los tres grandes sistemas operativos, esto es, Windows, macOS y GNU/Linux. Además Dropbox tenía una aplicación que se integraba con el gestor de archivos de cada sistema operativo y que nos permite sincronizar carpetas y archivos entre usuarios y equipos que tengan dropbox.

El resultado de todo esto es la posibilidad de tener acceso a archivos sin necesidad de depender de un servidor personal, de tener que estar cargando con pendrives o de depender de unidades de dvd.

Pero el éxito de Dropbox no solo se debió a esto sino a su gran campaña de marketing, una campaña que no consistía en hacer grandes anuncios o contratar a un famoso para hable de Dropbox sino en que regalaban 250 mb por cada amigo que se hiciese una cuenta de dropbox a través de ti. Esto hizo por un lado que los usuarios tuvieran más de 2 Gb de espacio gratuito y por otro lado que cada vez hubiera más usuarios de este servicio.

¿Cómo puedo conseguir gratis Dropbox?

Hace bastantes años de todo eso pero Dropbox ha seguido manteniéndolo, algo que ha servido para que sea un servicio cloud aún a tener en cuenta. Para conseguir de manera gratuita Dropbox, primero hemos de conseguir una cuenta gratuita de Dropbox. Esto es importante puesto que sin ello no funcionará ninguna aplicación de Dropbox. Así que nos vamos a la web oficial del disco duro virtual y rellenamos los espacios debajo del botón “regístrate” para crear una cuenta nueva de Dropbox.

Se nos enviará un enlace para confirmar el registro y ya podremos iniciar sesión en la página oficial de Dropbox. Cuando iniciemos por primera vez Dropbox tendremos un asistente para manejarnos con la aplicación web de Dropbox y algunos archivos de ejemplo para comprobar su funcionamiento.

Ahora que ya tenemos la cuenta gratuita de Dropbox, hemos de conseguir la aplicación gratuita de Dropbox que instalaremos en nuestra distribución GNU/Linux. Dropbox se distribuye bajo un paquete en formato deb o en formato rpm. Aún no se utiliza en ningún repositorio y por el momento no se contempla que llegue al formato snap o flatpak.

En cualquier caso, en esta web podemos conseguir el paquete. Seleccionamos la distribución que tenemos, la plataforma que utilizamos y lo descargamos.

¿Cómo instalar Dropbox en GNU/Linux?

Ya tenemos el paquete del programa, este programa que se consigue de manera gratuita y que tenemos que instalar para que nuestro sistema GNU/Linux funcione con los servicios de dropbox. Para ello hemos de abrir una terminal en la carpeta de Descargas y ejecutamos el siguiente comando si el paquete que tenemos que instalar es en formato deb:

sudo dpkg -i nombre_del_paquete.deb

Si el paquete que tenemos que instalar es en formato rpm, entonces hemos de ejecutar esto:

sudo rpm -i nombre_del_paquete.rpm

Esto instalará la aplicación pero no toda. Ahora hemos de irnos al menú de aplicaciones y en la categoría de Internet ejecutar la aplicación. Al ser la primera vez que lo ejecutamos, se abrirá un asistente que nos pedirá la contraseña y el nombre de usuario de nuestra cuenta de Dropbox.

Tras insertarlo, el programa comenzará a sincronizar nuestro equipo con los archivos de nuestra cuenta, creando una carpeta en nuestra Home que se llamará “Dropbox” y con un icono de flechas que estará en azul hasta que termine la sincronización. La aplicación además se añadirá a las aplicaciones que se cargan al inicio de sesión de nuestra distribución, para que durante todo el tiempo de la sesión, los archivos se puedan sincronizar sin problemas.

Precauciones y tips para manejar archivos con Dropbox

La instalación y configuración del programa de este servicio de disco duro virtual es muy fácil, pero hay ciertas cosas que tenemos que saber sino queremos tener problemas.

La primera cosa que hemos de conocer es que el disco duro virtual sincroniza los archivos pero no hace copias de ello, esto quiere decir que si en un equipo borramos un documento, entonces se borrará ese archivo en todos los equipos en donde está ese documento. Es algo importante pues si utilizamos los archivos y utilizamos el comando cortar en lugar de copiar, podemos tener algún que otro problema. El espacio que tenemos en un principio es de 2 Gb, pero ese almacenamiento se puede ampliar pagando una cierta cantidad al mes.

El applet de la aplicación nos servirá también para personalizar el funcionamiento del servicio en nuestro equipo así como saber que archivos se sincronizan y que porcentaje de espacio tenemos ocupado. Lo más interesante de esto último es que podemos cambiar la carpeta de sincronización por otra carpeta como documentos y tener así una opción de copia de seguridad de todo nuestro trabajo.

Alternativas a Dropbox

Dropbox fue una auténtica revolución de almacenamiento cloud, pero no es la única solución que existe actualmente. Si tenemos en cuenta el funcionamiento y el coste del servicio de disco duro virtual, la mejor alternativa a Dropbox sería Drive de Google, pero lamentablemente Drive no cuenta con una aplicación nativa para GNU/Linux. Puede que sea lo peor de Google Drive.

Una segunda alternativacasi igual que Dropbox se llama Mega, un servicio que nació del creador de Megaupload y que fue comprado por una empresa china que se hizo cargo de la aplicación y del servicio de almacenamiento cloud. Mega nos permite sincronizar archivos entre equipos e incluso crear enlaces de descarga públicos para dárselos a otras personas. Mega cuenta con una aplicación para GNU/Linux, pero cierto es que no es tan popular ni tampoco ofrece tanto espacio gratuito como otros servicios de discos duros virtuales.

Una tercera solución o alternativa sería la aplicación rsync y un servidor privado. Esta es la alternativa más satisfactoria a cualquier disco duro virtual pero implica un mayor gasto de tiempo en su iniciación, aunque nuestros datos estarán totalmente en nuestras manos y no tendremos que pagar por el almacenamiento.

Opinión personal

Personalmente he probado muchos servicios de almacenamiento cloud, pero me gusta y me encanta Dropbox. Su integración con GNU/Linux es increíble y mejor que lo que ofrece Drive o Mega. Además no quiero gastar tiempo en montar un servidor propio casero, por lo que Dropbox me parece la mejor opción.

Además, con la app móvil, Dropbox me permite pasar archivos de smartphone a ordenador sin necesidad de cables. Pero como hemos dicho anteriormente, Dropbox no es la única alternativa pero si os recomiendo probarlo.