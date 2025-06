Para muchos, entre los que no me incluyo porque no lo uso tanto y me da un poco igual, en el terreno de las suites de ofimática, MS Office es la referencia. La propuesta de Microsoft se muestra en pestañas desde hace mucho tiempo, pero LibreOffice, su principal competidor, sigue por defecto con un menú clásico (ver imagen de más abajo). ¿Se puede hacer que se parezcan más? Si no se espera que sean dos gotas de agua, sí.

La ribbon, Notebook bar o cinta de LibreOffice no es nueva. Está disponibles desde febrero de 2017, coincidiendo con la versión 5.3, pero no está de más recordar que existe. Aunque cada uno puede tener sus preferencias, lo que vamos a explicar es el rápido y sencillo proceso para poner los menús en pestañas. Seguro que el que buscara algo así y no supiera cómo ponerlo pensará «¿así de fácil?». Vamos a ello.

Poner LibreOffice en pestañas

Lo que hay que hacer es muy sencillo. Empezaremos por abrir Writer mismo, ir al menú «Ver» y luego clic en «Interfaz de usuario…».

Esto nos llevará las opciones de interfaz de usuario, y el siguiente paso es hacer clic en «En pestañas».

Por último, tenemos que marcar «Aplicar a todo» si queremos que la cinta esté en todas las apps de la suite de ofimática o en «Aplicara Writer» si sólo la queremos en Writer. La segunda opción aparecerá con el nombre de otra app si se lanza desde otra, como puede ser «Aplicar a Calc» si se realiza el proceso desde Calc.

Y eso sería todo.

Como dato, más abajo también tenemos las opciones de barra única, barra lateral, en pestañas compacta, agrupada compacta y contextual sencilla. Esas opciones son como variantes de las dos principales, que son con un menú o en pestañas.

¿Qué ganamos con este cambio?

Desde mi punto de vista, se gana en claridad. El menú normal está muy bien, pero las pestañas son mucho más descriptivas, y como muestra una imagen:

Alguno puede pensar que no, pero ayuda. Cuando no sabes muy bien donde está lo que buscas, ayuda mucho ver los iconos.

Y con este sencillo cambio, LibreOffice se parecerá un poco más a MS Office.