En Plasma 6, KDE hizo un gran número de cambios y muchos de ellos se ven a simple vista. Por ejemplo, lo primero que notamos al entrar a un sistema operativo con la nueva versión del escritorio es que el panel está despegado de los bordes. Y si hacemos clic en el menú de inicio, Kickoff, el lanzador de aplicaciones, también flota sobre el panel. Plasma es muy personalizable y todo esto se puede desactivar, pero así es por defecto desde febrero.

Windows 11 también introdujo cambios estéticos cuando llegó en 2021. Como en Plasma 6, hay uno que se nota al entrar al sistema operativo, pero no es que el panel flote. Lo que se ve al entrar en Windows 11 es que los iconos del panel inferior están en el centro. Ya cuando se hace clic sobre el menú de inicio vemos que su «Kickoff» también flota. Si eres usuario de KDE, ya estás en Plasma 6 y quieres ver lo mismo, salvando las distancias, esto es lo que debes hacer.

Plasma 6 con un poquito de Windows 11

Los pasos a seguir son sencillos:

Hacemos clic derecho sobre el panel inferior y luego sobre «Entrar en el modo edición». Eso es lo que pone en Plasma 6.0, y si se lee este artículo pasados unos meses puede haber un texto diferente.

Hacemos clic sobre «Añadir separador» dos veces, lo que lo desajustará todo, pero ahora lo arreglamos. Donde los añade exactamente es algo que depende de la distribución y la versión de Plasma. En este ejemplo añade una a cada lado.

Lo único que hay que hacer es un clic sobre uno de los espaciadores y arrastrarlo al lado derecho de los iconos del panel inferior. Aquí hay que tener cuidado de ponerlo en su sitio; si no, podemos ponerlo en la bandeja del sistema y no es lo que buscamos.

Hay claras diferencias con respecto a lo que vemos en Windows 11. Por una parte, no se puede hacer que el panel inferior esté pegado a los bordes y Kickoff flotando; hay que elegir. Y la segunda es que en la actualidad Kickoff está centrado sobre su icono, no sobre el panel. Eso no era así en Plasma 5 y probablemente, o eso espero, lo arreglen en el futuro. Una solución es poner el cursor en el borde derecho y alargar Kickoff para centrarlo a ojo.

Como siempre, en Linux decidimos nosotros

El resultado es el que tenéis en la captura de cabecera. El sistema operativo es openSuse Tumbleweed, uno de los primeros en subir a Plasma 6, y el paso de desactivar el panel flotante no es necesario porque por defecto lo han dejado como en Plasma 5. Por cierto, esto se puede hacer también en esta versión del escritorio, aunque la posición de las opciones es diferente.

Y así se puede tener Plasma 6 con cierto aire a Windows 11. Es una posibilidad, y como siempre digo, con Linux somos los usuarios los que decidimos cómo queremos tener las cosas.