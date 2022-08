Cuando he tenido que usar Chrome en Windows o macOS, ver el contenido en su modo oscuro no me ha resultado ningún problema. Sin embargo, en Linux sí. A mí, que me gustan poco los temas claros, siempre me ha resultado extraño, por ejemplo, abrir las herramientas del desarrollador y ver una parte oscura y otra, la del código, en blanco. Es algo que no me ha pasado en Windows, y hay una manera de conseguirlo en Linux.

Esto funciona para navegadores basados en Chromium que no ofrezcan una opción por sí mismos, como Brave. El navegador «valiente» lo cambia todo a oscuro si elegimos su tema oscuro, pero no es así en Chrome ni en Vivaldi. Si se puede conseguir de la misma manera en ambos casos, donde hacerlo está a un minuto de distancia. Y el modo oscuro que conseguiremos no será nada forzado, por lo que merece la pena.

Modo oscuro en Chrome/Chromium y derivados

Si tu distribución y tu navegador no te permite ver las páginas como en la imagen de cabecera, sólo tienes que abrir un terminal y escribir:

sudo gedit /usr/share/applications/google-chrome.desktop

Dentro, buscamos google-chrome-stable y cambiamos las líneas que tienen Exec=/usr/bin/google-chrome-stable %U y Exec=/usr/bin/google-chrome-stable añadiéndoles --enable-features=WebUIDarkMode --force-dark-mode al final. En el caso de Vivaldi, el archivo a modificar es vivaldi-stable.desktop y la línea a la que se le añaden las opciones es Exec=/usr/bin/vivaldi-stable %U . Deberían quedar como Exec=/usr/bin/google-chrome %U --enable-features=WebUIDarkMode --force-dark-mode , cambiando el ejecutable dependiendo del navegador que estemos usando. Y para que quede todo consistente, luego hay que instalar y activar un tema oscuro como este.

Lo malo de este método, que nos permite ver las páginas oscuras como debería ser sin forzar nada, es que deja de funcionar cada vez que se actualiza el navegador y vuelve a crear un nuevo archivo .desktop. Esto de que no cambie el tema con el del sistema operativo es un bug conocido, pero no lo han solucionado en años. Mientras tanto, podemos verlo todo con este pequeño truco.