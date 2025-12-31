Hace casi 8 años desde que aquí en LXA escribimos un artículo sobre cómo grabar la pantalla en Linux. Pensé en actualizar aquel post, pero me he decido a publicar uno nuevo. El caso es que en 2018 se usaba X11 en casi cualquier proyecto, y ya en 2026 se ha estandarizado Wayland. Hay escritorios que aún tienen que dar el paso definitivo, pero siendo la sesión por defecto en GNOME y KDE se podría decir que el 60% de los usuarios ya estamos en Wayland.

Si estáis en una distribución que sigue en X11 como sesión por defecto, lo cierto es que este artículo de hace 8 años sigue valiendo. Es posible que haya apps que no estén actualizadas, pero muchas de ellas sí lo están e incluso han añadido soporte para Wayland. A pesar de que hay muchas opciones, yo recomiendo sólo unas pocas. Vamos allá.

Grabar la pantalla en Linux: herramientas nativas

GNOME

GNOME 42 mejoró mucho su herramienta de capturas de pantalla, y entre estas mejoras encontramos la captura de vídeo o screencast. Usarla es muy sencillo, como todo en GNOME:

Hacemos clic en la bandeja del sistema (1) y luego en el icono de la herramienta (2). Aparecerá algo similar a lo de la siguiente captura. No igual, porque yo GNOME/Ubuntu lo tengo en una máquina virtual y no me permite grabar. La principal diferencia será que en vez de un icono de «foto» aparecerá un interruptor, y la segunda opción será grabar.

Cuando cambiemos a la opción de vídeo sólo queda elegir si queremos una selección, pantalla o una ventana, y finalmente darle al botón circular. Se podrá parar la grabación desde el icono de la barra superior. El vídeo aparecerá en la carpeta Vídeos.

KDE

KDE permite hacer más o menos lo mismo desde abril de 2023, coincidiendo con el lanzamiento de KDE Gear 23.04 y Spectacle con la misma versión. También es muy sencillo:

Antes de nada, hay que tener claro cómo inicia Spectacle y cambiar el comportamiento si no es el deseado. En 2023 aproximadamente cambiaron cómo inicia: antes hacía una captura directa, y ahí veíamos su interfaz; ahora inicia en la selección rectangular. No es un gran problema. Si lo dejamos por defecto, veremos algo como lo siguiente:

Como veis, aparece abajo un botón «Nueva grabación», y es ahí donde tendremos que hacer clic. Se abrirá un menú con las opciones Región rectangular, Pantalla completa o Ventana, y un atajo de teclado para cada una de ellas.

Al hacer clic en una de las opciones veremos el puntero con forma de cruz. Si hemos elegido pantalla completa, hay que hacer clic para que comience la grabación.

Si hemos elegido región rectangular, primero tendremos que elegir la región.

En caso de haber elegido una ventana, hay que hacer clic en la ventana de la app. Inmediatamente después mostrará una notificación se pondrá a grabar. El icono de Plasma es rojo, aparece en la bandeja del sistema y tiene un pulso o parpadeo. Para parar la grabación sólo queda hacer clic en el icono rojo. El vídeo se guardará en la ruta seleccionada.

Dato importante sobre estas dos herramientas

Estas dos herramientas son para capturas de vídeo sencillas, y harán justo lo que prometen: capturas de vídeo. Dependiendo de cómo se configuren, los vídeos se ven bastante bien, pero el audio no se captura. Si el audio es necesario, mejor otras herramientas.

Grabar la pantalla en Linux con OBS Studio

Esta es mi opción favorita si quiero grabar también el audio. El motivo es personal y es que prefiero usar la misma herramienta allá donde vaya, puesto que es multiplataforma. Ahora bien, grabar con OBS Studio no es para nada lo más sencillo. Se trata de una herramienta más potente, que incluso permite transmitir en YouTube y otros servicios de vídeos.

Grabar la pantalla en Linux con OBS Studio quedaría así:

Se abre el programa, o de lo contrario no hacemos nada. Paso importante: hay que ir a ajustes y configurar la calidad de la captura. Se va a la parte inferior izquierda, se hace clic en el símbolo de suma y se le pone un nombre. Con esto lo que conseguimos es crear un «escenario», pero aún no grabará nada.

Ahora hacemos clic en el símbolo de suma de la derecha del primero y luego elegimos una «fuente». Las fuente son de dónde grabará el programa. PipeWire graba pantalla y sonido en Wayland.

Tras elegir la fuente, nos pedirá confirmarla, poniéndole un nombre, y al aceptar tendremos que elegir si queremos Nueva salida virtual (cómo una cámara del sistema), una Región rectangular o la pantalla del portátil. Al aceptar veremos lo que grabará en la ventana principal, en la zona del rectángulo negro de las capturas.

Por último, hacemos clic en «Iniciar grabación», que está a la derecha. Se podrá parar desde esta misma zona y el vídeo aparecerá en donde esté configurado desde los ajustes.

Y eso sería todo. Lo bueno es que funciona prácticamente en cualquier Linux. Lo malo es que no es tan directo.

OBS Studio está disponible como paquete flatpak, un snap no oficial, en algunos repositorios oficiales y en su repositorio para Ubuntu (está explicado en su página de descargas).

vokoscreenNG: grabar la pantalla en Linux rápido, sencillo y eficaz

Si se busca una herramienta más sencilla, yo recomendaría SimpleScreenRecorder, pero no lo hago porque ya lleva 4 años sin actualizarse ydepende de X11. Esa sí es darle a grabar y olvidarse. Otra más moderna y que se sigue actualizando con frecuencia es vokoscreenNG. Es mi recomendación, sobre todo en la versión flatpak, pues incluye todas las dependencias y también funciona en Wayland. Es tan sencilla que da incluso pereza explicar cómo funciona:

La imagen anterior sirve para explicar cómo grabar la pantalla en dos clics, tres si se cuenta algo que no se ve o sólo uno si no se requiere sonido. Si queremos grabar sin sonido ni nada, se hace clic en iniciar. ¿Que queremos sonido? Pues primero se marca la casilla de «Monitor of Audio Interno Estéreo analógico» y luego «Iniciar». Aparecerá la misma ventana de selección que vemos en OBS. Para parar se hará clic en «Detener» y el vídeo por defecto aparece en la carpeta Vídeos.

vokoscreenNG tiene más ajustes, pero es todo muy intuitivo. Por ejemplo, en los botones de radio (los circulares) se puede elegir pantalla completa/área o ventana. También se puede aumentar la cantidad de fotogramas por segundo o cambiar el códec de audio. Es muy fácil de usar.

Conclusión

Y así se puede grabar la pantalla en Linux. Empezando por el final, si se busca algo sencillo que sigue actualizándose y funciona en X11 y Wayland, vokoscreenNG puede ser la respuesta. Si se quiere ir a lo seguro porque funcionará siempre, OBS Studio. En caso de sólo necesitar capturas de vídeo y estar en GNOME o KDE, las herramientas nativas. Grabar la pantalla en Linux nunca ha sido tan sencillo.