Mucho ha cambiado GNU Image Manipulation Program desde el lanzamiento de GIMP 3.0. Hay mejoras, claro, lo contrario no tendría sentido, pero también han cambiado algunas cosas que pueden volver loco a más de uno. Por lo menos a mí me ha dado algún dolor de cabeza, y por eso he decidido escribir este artículo en el que explico un par de cosas, empezando por las diferencias al seleccionar capas, que en la v3.0 no es tan intuitivo.

En GIMP 2.x, la selección de capas era casi automático: con la herramienta de mover seleccionada — es la de arriba del todo, con las 4 flechas formando una cruz — se hacía clic en una capa y ya estaba. en GIMP 3.0, este comportamiento ha cambiado, y tiene parte de sentido: anteriormente podíamos mover elementos sin querer. Ahora, por defecto, la selección de capas tiene que ser desde su sección en la parte inferior derecha de la interfaz de usuario.

Si se busca el comportamiento anterior, se puede activar desde el menú Editar/Preferencias, yendo al apartado «Opciones de herramientas» y, en «Herramienta mover», marcando la opción «Definir capa o ruta como activa». Si se deja el cursor encima se ve un texto que explica que, efectivamente, era el comportamiento anterior.

Alineación guías en GIMP 3.0

Otra cosa que ha cambiado es la alineación de las guías. En la v2.0, las guías se comportaban como una capa más, pero en la v3.0… opino que van un poco a la suya y que el proyecto debería volver al comportamiento intuitivo de antes. La selección de elementos es diferente en GIMP 3.0, y eso también vale para la selección de las guías. Aún es posible sacarlas desde las reglas de la izquierda y arriba, arrastrando a dentro de la imagen, y si lo que se busca es colocarlas a ojo, nada ha cambiado. El problema es si se quieren en un punto concreto. ¿Cómo se hace?

Por ejemplo, si queremos una guía a la izquierda, ahora ya no se puede sacar de la regla de la izquierda, ponerla encima de la imagen, pulsar la Q — selecciona la herramienta de alinear –, hacer clic en la guía y luego en el botón de que la mueva a ese lado. Ahora hay que:

Sacamos la guía desde la regla de ese lado. La soltamos encima de la imagen. Pulsamos Alt antes de hacer clic sobre la guía para seleccionarla. El clic la selecciona. Paso importante: en las opciones de herramienta, desmarcamos «Capas seleccionadas». De lo contrario, y esto es lo que puede liar — yo no entiendo el comportamiento aún –, moverá tanto la guía como la capa seleccionada. Da igual que se des-seleccione abajo; siempre moverá guía y una capa al menos.

Ahora sí, hacemos clic en el botón de alinear a la izquierda. Se vuelve a marcar «Capas seleccionadas», o la herramienta de alinear no alineará capas. Por último, se des-selecciona la guía con Alt+Clic en otro punto que no sea en dicha guía. La guía pasará de rojo (seleccionada) a azul (no seleccionada).

¿Hay alguna otra manera de hacerlo?

Hay otra manera de hacerlo, y es desde el menú Imagen/Lineas guía. Para ponerla en un punto exacto, yo recomiendo usar la opción del porcentaje. Si seguimos con el ejemplo de la izquierda, elegiríamos «Vertical» y valor «0», lo que la pondría vertical y en el punto más a la izquierda. Para ponerla a la derecha sería con el valor 100 y en el medio el 50. Lo mismo para las guías horizontales.

¿Qué prefiero yo? El comportamiento anterior. Yo puedo entender que se tenga que pulsar Alt para seleccionar las guías, ya que son muy finas y es probable seleccionar algo que no queramos. Pero lo que no entiendo, y he buscado información e incluso preguntado a ChatGPT y DeepSeek, es que la herramienta de alinear alinee tanto guía seleccionada como capa activa. Menos aún puedo entender cómo se mueve una capa que he desmarcado.

Aún así, seguiré investigando y compartiendo novedades.