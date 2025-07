Durante los últimos días, han circulado cadenas y mensajes alarmistas en redes sociales y grupos de WhatsApp sobre la supuesta amenaza de que la inteligencia artificial acceda a tus conversaciones si no activas una nueva función de privacidad. Muchos usuarios están preocupados por la posibilidad de que sus mensajes o datos personales puedan estar al alcance de sistemas automatizados o de la IA de Meta, la empresa responsable de WhatsApp, especialmente tras la llegada de nuevas funciones inteligentes a la plataforma.

Sin embargo, conviene aclarar que las recientes modificaciones en la configuración de privacidad de WhatsApp no suponen cambios radicales que tengan que alarmarnos. La llamada «Privacidad avanzada del chat» implementa una serie de controles adicionales para reforzar la protección de los mensajes y no implica que la inteligencia artificial pueda leerlos sin tu consentimiento.

¿Qué es la nueva «Privacidad avanzada del chat» y por qué se habla tanto de ella?

A raíz del despliegue de la opción Privacidad avanzada del chat a partir de la primavera de 2025 en España y otros países, algunos mensajes virales han confundido su función. Según estos avisos, si no activas esta configuración, cualquier inteligencia artificial, como Meta AI, podría acceder a tus mensajes, fotos y hasta datos almacenados en tu móvil. La realidad es bastante diferente: esta función está pensada para darte mayor control sobre cómo se pueden compartir los contenidos de tus conversaciones.

Con la privacidad avanzada activada en un chat grupal o individual, se restringen las siguientes acciones:

Impedir que otros participantes puedan reenviar mensajes o compartirlos con otros contactos, incluidas IA.

Evitar que las fotos y archivos multimedia se guarden automáticamente en la galería de los participantes.

Bloquear el uso de funciones inteligentes como la mención a Meta AI dentro del chat.

Esto significa que tus mensajes no pueden exportarse fácilmente fuera del círculo del chat y que tampoco pueden usarse para interactuar con asistentes de inteligencia artificial directamente desde esa conversación.

¿La IA puede leer mis mensajes de WhatsApp sin activar la privacidad avanzada?

Lo fundamental es que ni la IA de Meta ni otras como ChatGPT pueden acceder de manera automática o masiva a tus chats. La arquitectura de WhatsApp sigue siendo la misma: todos los mensajes personales y llamadas están protegidos mediante cifrado de extremo a extremo, de modo que solo el emisor y el receptor pueden acceder a su contenido. Nadie más, ni siquiera el propio WhatsApp, puede ver, escuchar o compartir lo que se dice. Ese mecanismo es automático y no requiere ninguna acción especial por tu parte.

Solo hay dos formas en las que una IA podría acceder a información de tu WhatsApp, y ambas dependen completamente de tu intervención:

Si tú mismo compartes manualmente un mensaje con una IA (por ejemplo, enviando un texto o una foto a Meta AI a través de un chat específico o copiando el contenido para pegarlo en ChatGPT). Si mencionas directamente a Meta AI dentro de un grupo escribiendo su nombre: en ese caso, y solo entonces, la IA tiene la capacidad de leer el contenido del chat concreto en el que ha sido invocada.

Con la función Privacidad avanzada activa, se elimina la opción de mencionar a Meta AI o compartir mensajes con IA desde ese chat, añadiendo así una capa extra de control.

¿Qué limitaciones tiene realmente esta función?

El objetivo principal de la privacidad avanzada del chat es limitar la redistribución y la interacción externa de los mensajes, no blindarlos completamente frente a cualquier amenaza tecnológica. Así, la opción:

No impide que WhatsApp almacene los mensajes cifrados en sus servidores mientras viajan de un dispositivo a otro.

No bloquea el uso de tus datos personales fuera de la app, que se rige por la política de privacidad de Meta.

No protege de amenazas externas al teléfono, como programas espía ajenos a WhatsApp.

No suprime el uso general de IA en WhatsApp, solo lo limita en los chats donde se activa esta función.

Es decir, la función actúa como una barrera adicional para evitar que, en situaciones muy concretas, tus mensajes o fotos acaben en manos de una IA a través de la app. Pero no es una solución mágica ni un escudo infalible contra todos los riesgos tecnológicos posibles.

¿Debo preocuparme por la privacidad de mis mensajes?

No hay motivo para pensar que tus conversaciones privadas estén al acceso de cualquier inteligencia artificial ni de Meta, salvo que tú lo permitas de manera activa. El cifrado de extremo a extremo es uno de los pilares de WhatsApp desde hace años y, hasta la fecha, no hay evidencia de que haya sido vulnerado. Si activas la privacidad avanzada en tus chats más delicados, simplemente estarás sumando más tranquilidad a la ecuación, pero nadie va a poder leer mensajes personales ni grupales si no das acceso directo.

Por otro lado, la opción de privacidad avanzada tampoco impide el uso general de tus chats por Meta para entrenar sus sistemas de IA si así lo recogen sus políticas, aunque la empresa permite solicitar que no se empleen tus datos con ese fin. Es fundamental revisar periódicamente la configuración de privacidad y conocer las opciones que realmente tienes a tu disposición. Aquí puedes consultar cómo instalar WhatsApp en Ubuntu para mayor seguridad.

El aumento en las preocupaciones se debe a los bulos y cadenas virales que circulan, pero la realidad sigue siendo que la protección principal de tus conversaciones en WhatsApp es el cifrado de extremo a extremo, que garantiza su confidencialidad en el día a día.