La tarea más dura del mundo del código abierto es, sin dudas, la de conseguir cómo financiar sun proyecto. Para la programación siempre se pueden conseguir librerías de terceros o recurrir al copy/paste en Stack Overflow. Pero,el dinero para pagar servidores, ancho de banda, fluído electrico y otros insumos, resulta insustituible.

La verdad es que las empresas que se benefician de contenido de código abierto, no suelen ser demasiado generosas a la hora de aportar recursos. Y,los usuarios domésticos mucho menos. Resulta difícil convencer a la gente de que el hecho de que algo se distribuya gratis, no significa que producirlo no tenga costo.

Muchos proyectos quedaron por el camino por falta de dinero. Canonical abandonó su aventura en los teléfonos buscando seducir a los inversores corporativos que prefieren los más rentables servicios empresariales. OpenSUSE cambió varias veces de dueños, Mandriva, a pesar de su intento de introducirse en el automovilismo competitivo, terminó desapareciendo.

Ni las tiendas de aplicaciones ni los botones de donaciones parecen conseguir resultados relevantes. Entonces surge la pregunta ¿Como financiar un proyecto de código abierto?

Elementary OS parece tener la respuesta.

Cómo financiar un proyecto de código abierto. El caso exitoso de Elementary OS

Elementary OS es una distribución de escritorio basada en la última versión estable de Ubuntu. Se diferencia en tener su propia interfaz de usuario (basada en GNOME pero modificada para ser más ligera) y su propia tienda de aplicaciones.

Para poder descargar Elementary OS tienes que indicar cuanto estás dispuesto a pagar por hacerlo. Puedes pulsar alguno de los valores indicados o especificarlo. Una de las opciones es escribir el vaara no pagar nada. El mismo esquema se repite en la tienda de aplicaciones.

Daniel Foré, el fundador de Elementary OS, cuenta que se inspiró en el sistema del sitio de descarga de juegos Humble Indie Bundle. En este portal, el usuario indica cuando quiere pagar por lo que compra.

Los resultados son asombrosos, ya que según explica Foré, los ingresos del nuevo sistema multiplicaron por diez a los obtenidos por donaciones.

Destaca Foré que los desarrolladores que publican en la tienda de aplicaciones de la distribución, también registran resultados parecidos.