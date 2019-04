Cómo eliminar el cache del navegador desde la linea de comandos

Hay mucha gente, sobre todo los usuarios de Windows (y alguno de macOS), que piensa que a los usuarios de Linux nos gusta complicarnos la vida. De hecho, he llegado a leer comentarios de gente que nos etiqueta de “flipaos que sólo quieren vacilar” o algo así. Nada más lejos de la realidad. Esas personas piensan así porque creen que TODO se hace desde el terminal… Claro, nunca han tocado Linux… El Terminal se usa, pero en ocasiones sirve para ahorrar tiempo o realizar tareas más complejas como

Está claro que cualquier navegador permite eliminar el cache desde alguna parte de sus opciones, pero este artículo sí va dirigido un poco a los que se sienten cómodos con el Terminal o a aquellos que quieran guardar estos comandos en un script que lanzar desde el dock o cualquier acceso directo. En este post hablaremos de cómo hacerlo para Firefox, el navegador que viene incluido por defecto en la mayoría de distribuciones Linux, y Google Chrome, otra de las opciones más usadas por ser la mejor para algunas tareas..

Elimina la cache de Firefox

Antes de hacer esto, merece la pena hacer un backup de todo. Para ello escribiremos estos comandos uno a uno:

mkdir -p ~/.mozilla/firefox/backup ~/.cache/mozilla/firefox/backup mv ~/.mozilla/firefox/*.default/*.sqlite ~/.mozilla/firefox/backup mv ~/.mozilla/firefox/*.default/sessionstore.js ~/.mozilla/firefox/backup mv ~/.cache/mozilla/firefox/*.default/* ~/.cache/mozilla/firefox/backup

Si queremos restaurar los archivos cambiaremos el orden de los directorios.

Para eliminar la caché del navegador desde el Terminal escribiremos lo siguiente:

rm ~/.mozilla/firefox/*.default*/*.sqlite ~/.mozilla/firefox/*default*/sessionstore.js rm -r ~/.cache/mozilla/firefox/*.default*/*

De lo anterior, “rm” significa “eliminar” (remove), “-r” dirá que elimine directorios y su contenido y el resto son las rutas. Recordamos que “~/” se refiere a nuestro directorio personal. Una vez introducidos los comandos, reiniciamos el navegaor.

NOTA: la teoría dice que los asteriscos que he añadido yo detrás de los directorios “.default” no deberían estar ahí, pero yo los he añadido porque en mi caso me decía que no estaba. Los asteriscos significan “todos” los que cumplan con algo. Al añadir uno delante (*.) y otro detrás le estamos diciendo todo lo que contenga la palabra “default” independientemente de si tiene algo delante o detrás.

Cómo hacerlo en Chrome

Igual que en Firefox, primero haremos las copias de seguridad de los archivos de Chrome. Usaremos los siguientes comandos, uno a uno:

mkdir -p ~/.google/chrome/backup mv ~/.config/google-chrome/Default/ ~/.google/chrome/backup mv ~/.cache/google-chrome ~/.google/chrome/backup

Como en Firefox, para restaurar las copias cambiaremos el orden de los directorios.

Para eliminar la caché de Chrome usaremos estos comandos:

rm ~/.config/google-chrome/Default/ rm ~/.cache/google-chrome

Bonus

Bien. Ya sabemos cómo eliminar la cache de Firefox y Chrome desde el Terminal pero, ¿merece la pena? Desde mi punto de vista diría que sí y no. Estáis leyendo a un usuario al que no le gusta tener que hacer varios clics para apagar o reiniciar el ordenador. Tanto es así que hace tiempo me creé unos archivos .desktop para añadirme las órdenes “poweroff” y “reboot” al dock de Ubuntu. Y es que, para mí, si lo que queremos es que la eliminación de la cache de nuestro navegador sea eficiente, lo mejor es crearnos un archivo .desktop que podemos añadirlo a las diferentes barras y docks disponibles en Linux.

Esto es algo que yo tengo para redimensionar imágenes JPG a 830px de ancho, siempre y cuando esas imágenes estén en mi escritorio. Para asegurarnos de que funciona tendremos que crear dos archivos: un archivo de texto que contenga todas las líneas y un archivo .desktop que ejecute el primer archivo. Además, también nos aseguraremos de que podemos poner el .desktop en prácticamente cualquier barra o dock. Para ello haremos lo siguiente:

Abrimos un editor de textos. Copiamos y pegamos los comandos para eliminar la cache, cada uno en una línea. Alternativamente, se pueden poner en la mísma línea añadiendo “&&” sin las comillas. Guardamos el archivo. Hacemos clic derecho sobre él y marcamos la casilla de “es ejecutable” o lo que ponga en la distribución Linux que estemos usando. A continuación vamos a crear el archivo .desktop, para lo que creamos otro archivo de texto con lo siguiente:

[Desktop Entry]

Type=Application

Terminal=false

Name=cache

Icon=/home/pablinux/Imágenes/cache.png

Exec=RUTA AL ARCHIVO

GenericName[es_ES]=Eliminar cache

De lo anterior podemos ponerle el nombre (Name) que queramos, en “Icon” ponemos la ruta al icono que queremos que tenga el acceso directo, en “Exec” ponemos la ruta al otro archivo de texto y en “GenericName” le ponemos un comentario a gusto del consumidor. Lo siguiente es poner el acceso directo o .desktop en un sitio bien accesible, como en una barra (en MATE o Plasma, por ejemplo) o un dock (como en Ubuntu). En el caso de entoros gráficos muy personalizables como KDE o MATE podemos arrastrar el .desktop donde queramos, pero no es así en otros sistemas operativos. En otros sistemas operativos tenemos que meter el .desktop en la ruta de los accesos directos del resto de las aplicaciones, como es usr/share/applications en Ubuntu y derivados. Al meter ahí un acceso directo lo detectará como aplicación y ya podremos añadirla a favoritos.

¿Qué crees que es mejor: usar el método descrito en este post o darte un paseo por los ajustes del navegador y eliminar la cache manualmente?