Hay rubros en los que el software libre y de código abierto está repleto de opciones, uno de ellos es el de los reproductores multimedia. En este artículo te diremos cómo elegir un reproductor de audio de código abierto además de recomendarte algunos títulos que puedes instalar tanto desde los repositorios oficiales como desde las distintas tiendas de aplicaciones.

Aunque hay mucho que decir a favor de las plataformas de streaming: actualización del catálogo, ser multidispositivo, no requerir demasiado espacio de almacenamiento etc., también es bastante lo que se puede argumentar del lado del almacenamiento local: la privacidad de los datos, el ser dueño de tu colección de música y la no necesidad de estar conectado, aunque sea ocasionalmente a Internet. No soy un entendido en música, pero supongo que, dependiendo del formato la calidad del audio debe ser superior.

Cómo elegir un reproductor de audio de código abierto

Existen varios criterios para determinar que reproductor de audio utilizar. Algunos de ellos son:

Uso

Si solo escuchamos música ocasionalmente o no queremos tener demasiados programas instalados un reproductor multimedia como VLC o SMPlayer pueden ser una gran opción.

Si tienes una gran colección de discos, Rhythmbox, el reproductor de audio del proyecto GNOME cuenta con diversas herramientas para ordenar y reproducir grandes colecciones de música.

La música no es el único contenido de audio, también están los podcasts y las radios online. Con Clementine puedes reproducirlos, además de hacerlo con música almacenada en servicios en la nube y descargar portadas de discos.

Formatos

La música digital viene en varios formatos: Algunos de los más comunes son:

MP3: S igla para MPEG-1 Audio Layer 3. Se trata del formato de audio más popular. por lo que lo difícil es encontrar un reproductor que no sea compatible. Ofrece una combinación razonable de calidad de audio peso del archivo. Sin embargo, al ser un formato comprimido si eres un fanático de la pureza musical puede que no sea para ti.

igla para MPEG-1 Audio Layer 3. Se trata del formato de audio más popular. por lo que lo difícil es encontrar un reproductor que no sea compatible. Ofrece una combinación razonable de calidad de audio peso del archivo. Sin embargo, al ser un formato comprimido si eres un fanático de la pureza musical puede que no sea para ti. WAV: Es el acrónimo de Waveform Audio File Format. Tiene una calidad de audio sin compresión, pero da como resultado archivos más pesados.

Es el acrónimo de Waveform Audio File Format. Tiene una calidad de audio sin compresión, pero da como resultado archivos más pesados. FLAC: Abreviatura de Free Lossless Audio Codec. Combina lo mejor de los otros dos ya que son archivos más livianos, pero sin pérdida de calidad.

Abreviatura de Free Lossless Audio Codec. Combina lo mejor de los otros dos ya que son archivos más livianos, pero sin pérdida de calidad. AAC: La sigla significa Advanced Audio Coding y describe un formato de archivo que a igual tamaño de un archivo mp3 ofrece una calidad mejor.

La sigla significa Advanced Audio Coding y describe un formato de archivo que a igual tamaño de un archivo mp3 ofrece una calidad mejor. OGG: (Ogg Vorbis): Brinda una calidad similar al mp3 con un tamaño de archivo menor.

(Ogg Vorbis): Brinda una calidad similar al mp3 con un tamaño de archivo menor. AIFF: Acrónimo de Audio Interchange File Format: Es un formato sin compresión, aunque los archivos suelen ser más pesados que los de WAV.

Acrónimo de Audio Interchange File Format: Es un formato sin compresión, aunque los archivos suelen ser más pesados que los de WAV. WMA: El formato de audio nativo de Windows.

Amarok, el reproductor de audio del proyecto KDE reproduce estos formatos..

Interfaz de usuario

Si no quieres tener un reproductor a pantalla completa una buena alternativa es Audacious. Tiene todas las facilidades de un completo reproductor de audio, pero su interfaz personalizable ocupa solo una pequeña interfaz de la pantalla.

La terminal de Linux tiene sus fanáticos, la instalación manual de paquetes también. Si entras en las dos categorías MOC te va a encantar.

Una aclaración, redacté el artículo tratando de incluir la mayor cantidad de títulos posible. Que un título esté mencionado en una de las características no significa que no tenga la de los demás.

Edición de audio

Algunos de los reproductores tienen funciones básicas de edición de audio. Sin embargo, si buscas una solución más completa puedes probar Audacity o alguna de estas otras alternativas.

Todos estos programas están disponibles para Windows, Linux y Mac. En Linux los encontrarás en los repositorios y en las tiendas de Flatpak y Snap.

Para los usuarios de Android tampoco faltan alternativas de código abierto. Por ejemplo, tenemos a TurtlePlayer, un reproductor muy sencillo que también puede descargar el arte del disco. Snapcast por otra parte, permite hacer que múltiples dispositivos reproduzcan de manera sincronizada el mismo archivo de audio.